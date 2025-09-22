［開催報告］離乳食のお悩み解決「企業主導型両親学級 かんたん＆美味しい離乳食」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年9月15日（祝）、ますのすしミュージアムにて「第14回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「かんたん＆美味しい離乳食」。
前半は、当法人 代表理事 髙橋由紀が、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊びについてレクチャーを行いました。
後半は、栄養士 土肥薫 先生による「かんたん＆美味しい 離乳食」に関する講義を実施しました。
「離乳食」は毎回大人気のテーマ。特に産後の方に参加いただきやすい内容ですが、今回は妊娠中の方の参加も多く見られました。
出産後の赤ちゃんのお世話の中で、離乳食は早くから不安要素のひとつになっていることがうかがえます。
参加された妊婦さんからは、このような感想をいただきました。
「離乳食はまだしばらく先の話ですが、産後はなかなかゆっくり勉強する時間もなさそうなので、先にお話を聞けてとてもよかったです。離乳食はブレンダー必須、冷凍で小分けして作り置きをするというイメージがありましたが、大人のものを作りながら“とりわけ離乳食”ができるのはとてもいいなと思いました。食べることが大好きになって欲しいし、好き嫌いもない子になって欲しいので、大人と同じ食材を食べることを意識していきたいと思いました。」
妊娠中から産後にかけての悩みは多岐にわたります。今後も、様々なテーマを通して出産や子育ての不安を取り除ける場を提供していきたいと思います。
開催概要
［日 時］2025年 9月15日（祝月）10:30～12:00
［会 場］ますのすしミュージアム（富山市南央町37-6）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「かんたん＆美味しい離乳食」
講師：栄養士 土肥 薫
赤ちゃんの抱き方・おんぶ体験
前半は、当法人 代表理事 髙橋由紀による、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊びについてのレクチャーを行いました。
今回は、基本の抱き方から「おんぶ」を中心に体験しました。
赤ちゃんがご機嫌よさそうにしているのに、家事を始めると泣き出してしまう…というのはよくあるシーンです。
抱っこをしたままでは家事をこなすのは難しいですが、そんな時に役立つのが 「おんぶ 」です。
おんぶ紐を使うことで両手が空き、家事をスムーズに行うことができます。
今回は「一本帯」でのおんぶを紹介し、実際に体験していただきました。一本の帯でおんぶができることに、多くの方が驚きの表情を浮かべ、歓声が上がりました。
また、おんぶ体験にはパパも積極的に参加されました。高い位置でおんぶをすることで体重の負担が軽減され、「抱っこするよりも軽く感じる」といった感想も寄せられました。
かんたん＆美味しい離乳食
後半は、栄養士・土肥薫先生による「かんたん＆美味しい離乳食」の講義を行いました。
今回は、家庭料理の「肉じゃが」を取り分けて離乳食に活用する方法を紹介いただきました。
「離乳食専用の調理器具をそろえなくても、家庭にある道具で十分に対応できます」とのアドバイスとともに、発達段階に応じた工夫を学びました。
