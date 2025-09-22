まるで自分専用の掘りごたつ 足元の冷えを安全・省エネで解消『消臭マット付き6面大型パネルヒーター』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『消臭マット付き6面大型パネルヒーター』を9月22日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004744?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004744
本製品は、本格消臭マット付きで足元全体を暖める6面大型パネルヒーターです。
サイズは幅550×奥行330×高さ600(mm)。
一般的なパネルヒーターより高さがあり、膝上までしっかり暖められるのが特長です。
底面を含む4面にヒーターを内蔵し、足全体を均一にポカポカ暖めます。
さらに、SUMINOE(株)の独自技術「トリプルフレッシュ(R)」加工による消臭マットが付属。
24時間サイクル消臭で気になるニオイを吸着・分解。冬場も気になる足のニオイ対策に。
消費電力はわずか160Wで、1日8時間使っても電気代は約40円と経済的。
静音で乾燥しにくく、省エネ暖房としてデスクワークにも最適です。
3段階（強約45度、中約39度、弱約33度）の温度調整が可能。
自動オフ機能、転倒センサーなど搭載の安全設計です。
使わない時は折りたため厚み約5cmに。コンパクトに収納できます。
足元の冷えを省エネに解消したい。職場で使える足元用の暖房器具が欲しい。
そんな方におすすめの『消臭マット付き6面大型パネルヒーター』です。
＜製品特長＞
■6面構造で膝上までしっかり暖める大型パネルヒーター
■底面を含む4面ヒーター内蔵で足全体を均一に暖める
■本格消臭マット搭載、トリプルフレッシュ(R)(※)加工でニオイを吸着・分解
■消費電力160W、1日8時間使っても電気代約40円と省エネ設計
■静音・乾燥しにくいデスクワーク向き暖房器具
■3段階温度調整（強約45度／中約39度／弱約33度）で快適に使用可能
■転倒センサー・切り忘れタイマー・温度ヒューズなど安全機能を搭載
■折りたたみ式で収納時は厚さ約5cm、すき間にも収納可能
（※トリプルフレッシュ(R)はSUMINOE(株)の登録商標、及び独自消臭技術です。）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ux91CBz1zL0 ]
＜仕様＞
・サイズ／幅550×奥行330×高さ600(mm)
・重量／約1.8kg
・定格電圧／AC100V
・定格消費電力／160W
・放熱方式／乾式
・表面温度／強：約45℃ 中：約39℃ 弱：約33℃（※環境により異なる）
・自動オフタイマー／4時間
・安全装置／過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ
・コード長／約1.5m
・材質／本体：ポリエステル 消臭マット：ポリエステル100%
・セット内容／本体、消臭マット、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅600×奥行600×高さ90(mm)
・パッケージ込み重量／約2.4kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/9/22
・型番/JAN／PNLH25HBK/4580060597475
消臭マット付き6面大型パネルヒーター
[販売価格] 12,800円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004744(https://www.thanko.jp/view/item/000000004744?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004744)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783