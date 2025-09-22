懐かしのハリウッド映画やＳＦＴＶドラマの主人公やメカを再現!! 宇宙大作戦のステレオビュー3Dカードを10月1日（水）より販売!!
サイバーダイン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之）は、10月1日（水）よりハリウッド映画やＳＦＴＶドラマのキャラクターやメカを立体効果や動画処理で再現したステレオビュー3Dカードの販売を開始する。
レンチキュラーレンズシート方式を使い、奥行き表現を行ったレトロ立体写真だが、最先端の高精細印刷との組み合わせにより動画再現も可能にした。
第一弾はＳＦドラマの傑作『宇宙大作戦』（原題：スタートレック）よりエンタープライズ号、アメコミドラマ『怪鳥人間バットマン』よりバットマンカー、映画『ローマの休日』より名場面を再現した3枚。
ポストカードサイズの小売価格は500円（税込）とし、名刺サイズの小売価格は300円（税込）とする。
また『宇宙大作戦』のエンタープライズ号のレンチキュラー3Dカードは、現在開催しているクラウドファンディング計画『宇宙大作戦の誕生』の目標達成を祝って書籍支援者に記念サンプルが提供される。
■ステレオビュー3Dカード
ポストカードサイズ
500円（税込）
名刺サイズ
300円（税込）
【ラインナップ】
宇宙大作戦
ローマの休日
怪鳥人間バットマン
など
『ステレオビュー3Dカード』公式ページ
※ダウンロード素材の用意もございます。
https://www.cyberdyne.co.jp/3dcard
『宇宙大作戦の誕生』初の日本語翻訳書
クラウドファンディングページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek_cf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage1】
▲『宇宙大作戦』のステレオビュー3Dカード。エンタープライズ号が立体的に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage2】
▲傾けるとフェイザー砲を発射。『宇宙大作戦の誕生』クラウドファンディングの記念品見本。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage3】
▲ローマの休日の名場面をステレオビュー3Dカードに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage4】
▲怪鳥人間バットマンよりバットマンカーも。
配信元企業：サイバーダイン株式会社
レンチキュラーレンズシート方式を使い、奥行き表現を行ったレトロ立体写真だが、最先端の高精細印刷との組み合わせにより動画再現も可能にした。
第一弾はＳＦドラマの傑作『宇宙大作戦』（原題：スタートレック）よりエンタープライズ号、アメコミドラマ『怪鳥人間バットマン』よりバットマンカー、映画『ローマの休日』より名場面を再現した3枚。
ポストカードサイズの小売価格は500円（税込）とし、名刺サイズの小売価格は300円（税込）とする。
また『宇宙大作戦』のエンタープライズ号のレンチキュラー3Dカードは、現在開催しているクラウドファンディング計画『宇宙大作戦の誕生』の目標達成を祝って書籍支援者に記念サンプルが提供される。
■ステレオビュー3Dカード
ポストカードサイズ
500円（税込）
名刺サイズ
300円（税込）
【ラインナップ】
宇宙大作戦
ローマの休日
怪鳥人間バットマン
など
『ステレオビュー3Dカード』公式ページ
※ダウンロード素材の用意もございます。
https://www.cyberdyne.co.jp/3dcard
『宇宙大作戦の誕生』初の日本語翻訳書
クラウドファンディングページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek_cf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage1】
▲『宇宙大作戦』のステレオビュー3Dカード。エンタープライズ号が立体的に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage2】
▲傾けるとフェイザー砲を発射。『宇宙大作戦の誕生』クラウドファンディングの記念品見本。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage3】
▲ローマの休日の名場面をステレオビュー3Dカードに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330118&id=bodyimage4】
▲怪鳥人間バットマンよりバットマンカーも。
配信元企業：サイバーダイン株式会社
プレスリリース詳細へ