輸送用ケース世界市場2025年、グローバル市場規模（プラスチック型（PE、PP）、アルミニウム型）・分析レポートを発表
2025年9月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「輸送用ケース世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、輸送用ケースグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の輸送用ケース市場は、2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にかけて調整後の規模に達すると予測されています。予測期間中は一定の年平均成長率を維持すると見込まれます。本市場は、産業用途と軍事用途を中心に拡大しており、素材別ではプラスチックタイプ（PE、PPなど）とアルミニウムタイプが主要な製品群を形成しています。特に産業の高度化や軍事・防衛分野での装備品保護需要の増大が市場を支えています。
________________________________________
産業構造と市場特性
レポートでは、輸送用ケースの産業チェーンを包括的に分析しており、原材料供給、製造工程、販売流通に至るまでを整理しています。技術革新や特許動向、応用分野の広がりが市場拡大を後押ししています。また、国際物流の拡大や精密機器輸送の需要増加が、市場の成長を促進しています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
素材別では、プラスチックタイプが軽量性やコスト効率の観点から需要を伸ばしています。一方、アルミニウムタイプは耐久性や高い防護性能に優れ、軍事用途や高価値製品の輸送で選ばれています。用途別では、産業用途が最大の市場シェアを占め、特に製造業や物流業界での活用が拡大しています。軍事用途は安定した需要を維持し、さらに個人用途としてアウトドアや趣味の分野での採用も進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府の規制強化や消費者意識の高まりを背景に安定成長を続けています。特に欧州では高品質基準や環境規制が市場に影響を与えています。アジア太平洋地域では中国が圧倒的な製造基盤と強い国内需要を背景に市場を主導しており、日本や韓国、インドなどでも需要が増加しています。南米はブラジルを中心に物流・産業分野での採用が広がり、中東・アフリカではインフラ整備や防衛需要を契機に新規市場が形成されています。
________________________________________
主要企業の動向
市場の主要プレイヤーには、U.S. Case Corporation、Americase、Road Cases USA、Anvil Cases、ZERO Manufacturing, Inc.、Philly Case、SKB、Pelican、CP Cases、ECS Case、Gator Cases、Impact Casesが含まれます。Pelicanは高い耐久性と防水性を備えた製品で世界的に知られ、軍事・産業分野の双方で存在感を示しています。SKBやGator Casesは楽器や音響機材の輸送用ケースで高い評価を得ており、産業用途以外の分野でも影響力を持っています。Anvil CasesやAmericaseはカスタマイズ性の高さを強みとし、顧客の多様なニーズに対応しています。
________________________________________
競争環境と参入障壁
輸送用ケース市場は多数の企業が参入する競争の激しい市場ですが、製品の耐久性、軽量性、防護性能などが競争力の核心となっています。既存の大手企業はブランド力や流通網を背景に優位性を維持していますが、新規参入企業はコスト効率や特化製品で差別化を図っています。参入障壁としては、製造技術の確立、原材料調達の安定性、顧客との長期的な信頼関係の構築が挙げられます。
