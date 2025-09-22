ClickFix（クリックフィックス）を模した訓練も可能に！ 550社ものユーザー様から要望の高かったものをバージョンアップ対応
ClickFix（クリックフィックス）を模した訓練も可能に！
550社ものユーザー様から要望の高かったものをバージョンアップ対応
～これが新基準！ 標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon（R）」100 通36,000 円（税別）～
KIS Security株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：北本雅也）は、標的型メール訓練サービス「KIS MailMon」において、2025年10月3日に機能強化を図ったバージョンアップを実施します。また、昨今問題となっているClickFix（クリックフィックス）を模した訓練も実施できるようになります。
■訓練実施後の再訓練が可能に！
訓練実施後、訓練結果から条件を選択するだけで、対象者を絞り込み、自動で配信リストを作成します。訓練内容（メールやリンク先画面など）を確認するだけで簡単に再訓練を実施することができます。（訓練内容を変更することももちろん可能です）
■ ClickFix（クリックフィックス）を模した訓練シナリオを追加します。
メールのURLをクリックするとセキュリティ認証画面が表示されます。「私はロボットではありません」にチェックを入れると操作を求める画面が表示され、ここで操作をすると種明かし画面が表示されるような訓練となります。表示される画面のテキストはにカスタマイズ可能です。
（クリックフィックスを模した他のパターンの訓練シナリオも追加予定です）
■ 「KIS MailMon」のその他の機能強化のポイント
●お客様からのご要望が多かった「HTMLメール」や「リンク先画面」の編集で利用するエディターメニューが増え、文字色の変更や下線なども追加され、より簡単にHTML編集ができるようになります。
●画像ライブラリ機能が追加され、お客様独自でHTMLメールとリンク先画面のエディターから簡単に画像が挿入できるようになります。画像をアップロードされたURLを利用すれば、添付ファイルの種明かし画面を作る際にも利用できます。
●メール配信予約時（詳細での設定時）に除外日指定ができるようになります。配信期間を設定した場合、訓練メールを送信しない祭日等を選ぶことができるようになります。
●2段階認証で管理画面へのログインが可能でしたが、お客様からのご要望が多かったグローバルIPアドレスによるアクセス制御に対応します。※掲載している画像はイメージです
【 KIS MailMonとは 】
「KIS MailMon」（ケーアイエス メールモン）は、当社が、これまで訓練実施者の立場で感じてきた”あったらいいな”をベースに開発した、他にはない「簡単」「廉価」「サポート充実」の三拍子揃った、「標的型攻撃メール訓練サービス」です。
特徴は
・低コストな価格設定！ 気軽に何回でも実施できる
・使える訓練シナリオ300種類以上！ 選んでセットするだけ。カスタマイズも簡単
・顧客伴走型のサポート！ 計画アドバイスから結果分析支援まで
・安心の国産自社開発！ 運用も国内
導入実績は2022年10月サービススタート以来、既に550社（金融系100社を含む）以上のご利用をいただいており、導入した企業様からは、
