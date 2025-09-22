Gap、日本上陸30周年を記念したスペシャルイベント“Denim and Records Reimagined”を原宿・神宮前GATEにて9月26日(金)より開催

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

デニムとレコードを扱うショップからスタートしたGapは、「世代間のギャップをつなぎたい」という想いのもと、世代を超えて人々をつなぐブランドとして、時代を象徴するスタイルを届けてきました。

Gapは1995年9月1日に日本1号店をオープンし、今年日本上陸30周年を迎えました。

この節目を記念し、スペシャルイベント “Denim and Records Reimagined”を、原宿・神宮前エリアに位置するGATE にて2025年9月26日(金)～29日(月)の期間限定で開催します。ブランドのDNAでもある「デニム」と「音楽」をテーマに、これまでのレガシーを体感できるインスタレーションや、東京を拠点に活動するDJによるライブパフォーマンスを展開します。

トレンドの最先端を発信する街、原宿・神宮前に佇むGATEは、日本の伝統的な建築が残る、まさに過去と現在が交差する場所。ブランドの過去と現在を体感してもらう本イベントのテーマにふさわしい舞台で、みなさまをお迎えします。

会場内では、“デニムダルマ”などの作品を手がけるアーティスト・清水葵とのコラボレーションによるアートピースを含む、「デニムと音楽」をテーマとしたインスタレーションを展開。

また、Gapのグローバル・ヴィンテージキュレーターであるSean Wotherspoon（ショーン・ウォザースプーン）による貴重なGapVintageコレクションを、現行アイテムと組み合わせたスタイリングで展示する“TIMELESS MIX SHOWCASE”も実施します。変わらないGapの価値を映し出す、過去と現在が響き合う特別な展示をぜひご覧ください。

初日となる9月26日(金)のレコードDJパフォーマンスには、プライベートレセプションにDazzle DrumsとCaptain Vinylが登場。18時からの一般公開オープニングではLicaxxxによるパフォーマンスを実施します。

Captain VinylとDazzle Drumsによるイベントパフォーマンスは、後日Tokyo Community Radio（http://tokyocommunityradio.jp/）にて配信予定。ぜひお見逃しなく。

2日目以降も、東京を拠点に活動するレコードDJによるライブパフォーマンスを連日開催。デニムとレコードを扱うショップとしてスタートしたGapにとって、音楽カルチャーとの繋がりは欠かせないもの。今回のイベントでは、Gapのブランドルーツを体感いただけます。

期間中の来場者特典として、抽選でお気に入りの曲をインストールできるレコード型ミュージックキーホルダーや、Gap INDIVIDUALS ポートレートブックからインスピレーションを得たフォトブース、会場限定ドリンクなどが無料で楽しめる、ここでしか味わえない体験をご用意しています。

@gap_jpをフォローして、日本上陸30周年を記念したスペシャルイベント“Denim and Records Reimagined”についての最新情報をご覧ください。

Gap Japan 30th Special Event “Denim and Records Reimagined”

日程：2025年9月26日(金)～９月29日(月)

時間：11:00 -20:00 ※26日(金)は18:00-20:00のみ入場可能です。あらかじめご了承ください。

場所：GATE（東京都渋谷区神宮前6-５-10）

※入場無料・予約不要

イベント詳細について：Gap Japan 30th Anniversary Event(https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1338)

来場者特典

・レコード型のオリジナルミュージックキーホルダー（The Music）＊抽選でプレゼント

・フォトブース（Photomatic）

・会場限定ドリンク(YES TOKYO) *なくなり次第終了

アーティスト紹介

Sean Wotherspoon（ショーン・ウォザースプーン @sean_wotherspoon ）

デザイナー、アーティスト、コレクター、そしてGapのグローバルヴィンテージキュレーター。

過去からインスピレーションを得て、現代に再解釈したデザインを手掛ける。

Aoi Shimizu（清水葵 @a.craft86）

清水葵（1986年生まれ） 湘南を拠点とする元プロスケーターのアーティスト。

日本の伝統を重んじ、"温放創新"という言葉をテーマに、廃棄となるデニム生地を用いて伝統技術と自身とを結び、代表作「DENIM DARUMA」をはじめとした様々なコンテンポラリーアート作品を生み出している。

DJ紹介

DJプロフィールはこちら: https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1338#DJ_Performance

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。