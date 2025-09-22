生成AI技術でDX化を支援する日本発ベンチャーGDX、米・シリコンバレーにてAIハッカソン「Sushi Hackathon 2025」を開催

GDX株式会社





生成AI技術でDX化を支援する日本発ベンチャー企業、GDX株式会社（本社：東京都渋谷区、以下GDX）とその子会社であるai commerce inc（本社：米・パロアルト）は、スタンフォード大学・ショレンスタイン・アジア太平洋研究センター（以下APARC）主催の下、革新的なAIソリューション開発を競うハッカソン、「Sushi Hackathon 2025」を、2025年10月3日（金）に米・シリコンバレーにて共催いたします。

Sushi Hackathon 特設Webサイト：https://sushihackathon.com/(https://sushihackathon.com/)

本ハッカソンには、約1,000人の応募から選抜された10～15組の若手エンジニアチームが参加し、生成AIを駆使した生産性向上のためのDXソリューション開発に挑戦します。当日は、特別ゲストとして2023年TIME誌の「AIにおける最も影響力のある100人」に選出された、台湾・初代デジタル大臣のオードリー・タン氏も登壇予定です。

■シリコンバレーの若手エンジニアと革新的なAIソリューション開発を目指すハッカソン「Sushi Hackathon 2025」

「Sushi Hackathon 2025」は、斬新なビジネスアイディアと高い生成AI技術により、ビジネス課題を解決する革新的なAIソリューション開発を競い合うハッカソンで、イノベーションの最前線である米・シリコンバレーにて開催されます。GDXはこれまでスタンフォード大学と連携し、最先端の生成AI開発技術を持つ現地若手エンジニアとともに、企業のDX化につながるソリューション開発をいくつか実施してきました。本ハッカソンにおいても、その経験を活かし、実装を視野に入れたソリューションアイディアを募集します。

1. 生成AIに精通したシリコンバレーの若手エンジニアが参加

本ハッカソンには、スタンフォード大学やUCバークレーなど、米・ベイアエリアを中心とした現地若手エンジニア1000人の中から事前審査を経て選ばれた10-15チームの参加が予定されています。

2. 台湾の初代デジタル大臣、オードリー・タン氏が登壇

2023年TIME誌の「AIにおける最も影響力のある100人」に選出された台湾・初代デジタル大臣であるオードリー・タン氏が登壇し、生成AIを利用した社会への取り組みについて現地の若手エンジニアに向けたスピーチを実施いたします。

■「Sushi Hackathon 2025」概要

開催日時 ：2025年10月3日（金）

主催・共催 ：APARC (Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center)主催、GDX共催

協賛：株式会社三井住友銀行（SMBC)

会場 ：スタンフォード大学Frances C. Arrillaga Alumni Center（大学構内）

参加者 ：現地若手エンジニア応募1000人の中から事前審査を経て選ばれた10-15チーム

副賞 ：「銀座鮨あらい」による本格板前寿司の提供

登壇者 ：台湾・初代デジタル大臣 オードリー・タン他

■GDX株式会社について

GDX株式会社は、「ワンクリックで国境を越える小売を実現する」をミッションに、グローバル市場でブランドの成長を加速させるリテールDX企業です。生成AI、ECプラットフォーム、業務自動化ソリューションを駆使し、戦略立案からシステム開発、運用支援まで、独自のオムニチャネルソリューションを一気通貫で提供。アメリカ、インド、東南アジアをはじめとする世界各地の拠点から、各地域の商習慣や顧客ニーズに応じたデジタル戦略を展開しています。

HP：https://gdx.inc/