¡Ú¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¿·¥á¥Ë¥åー¡ÛµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¤Ë¤Æ¡íÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©¡íÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¥¥ö»³ Í´Æó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÚµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡Û¤Ë¤Æ¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡ÈÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©¡É¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¥¢¥Ä¥¢¥ÄÅ´ÈÄ¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¹á¤ëÃËÁ°¤Î°ì»®¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS
¡ÚÅ¹ÊÞHP¡Û
https://rest.miyachiku.jp/tatibana/
<ÆâÍÆ>
¡¦ÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©
¡¦¤ï¤«¤á¥¹ー¥×
¡¦µÜºê¸©»ºÇò¤´ÈÓ(ÂçÀ¹¤êÌµÎÁ)
<ÎÁ¶â>
¢£1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¡üÅ¹Ì¾¡§¾ÆÆù¡¦Å´ÈÄ¾Æ¥¹¥Æー¥¡¡µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS
¡üÅÅÏÃ¡§0985-31-8929
¡ü½»½ê¡§¢©880-0001¡¡µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾3-10-36¡Ê³ô¡ËÀ¾Â¼¥Ó¥ëÃÏ²¼£±³¬
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡§µÜºê±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó30Ê¬
¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡¡¡§¥é¥ó¥Á¡§11:30～14:30¡ÊL.O.14:00¡Ë¡¡¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ13¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡§¥Ç¥£¥Êー¡§17:00～22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ20¡§30
¡üÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¡üºÂÀÊ¿ô¡§110ÀÊ¡ÊºÂÉß66ÀÊ / ¥Æー¥Ö¥ë24ÀÊ / Å´ÈÄ¾Æ20ÀÊ¡Ë
¡üÅ¹ÊÞHP¡§https://rest.miyachiku.jp/tatibana/
¡üÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://r.gnavi.co.jp/mu0g83fu0000/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯ ¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡üËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¹âºêÄ®ÂçÌ¶ÅÄ4251-3
¡üÅÅÏÃ¡§0986-62-2901
¡ü²ñ¼ÒHP¡§https://miyachiku.jp/
¡ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§https://rest.miyachiku.jp/
