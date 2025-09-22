¡Ú¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¿·¥á¥Ë¥åー¡ÛµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¤Ë¤Æ¡íÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©¡íÈÎÇä³«»Ï¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯

³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¥¥ö»³ Í´Æó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÚµÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡Û¤Ë¤Æ¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡ÈÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©¡É¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¥¢¥Ä¥¢¥ÄÅ´ÈÄ¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¹á¤ëÃËÁ°¤Î°ì»®¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û


µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS



¡ÚÅ¹ÊÞHP¡Û


https://rest.miyachiku.jp/tatibana/



<ÆâÍÆ>


¡¦ÃËÁ°µí¥¹¥¿¥ß¥ÊÅ´ÈÄÄê¿©


¡¦¤ï¤«¤á¥¹ー¥×


¡¦µÜºê¸©»ºÇò¤´ÈÓ(ÂçÀ¹¤êÌµÎÁ)



<ÎÁ¶â>


¢£1,500±ß(ÀÇ¹þ)


※写真はイメージです。



µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û



¡üÅ¹Ì¾¡§¾ÆÆù¡¦Å´ÈÄ¾Æ¥¹¥Æー¥­¡¡µÌÄÌ¤ê¥ß¥ä¥Á¥¯APAS


¡üÅÅÏÃ¡§0985-31-8929


¡ü½»½ê¡§¢©880-0001¡¡µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾3-10-36¡Ê³ô¡ËÀ¾Â¼¥Ó¥ëÃÏ²¼£±³¬


¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡§µÜºê±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó5Ê¬


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¡¦¼ÖÌó30Ê¬


¡ü±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡¡¡§¥é¥ó¥Á¡§11:30～14:30¡ÊL.O.14:00¡Ë¡¡¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ13¡§30


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡§¥Ç¥£¥Êー¡§17:00～22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë¡¡ºÇ½ª°ÆÆâ20¡§30


¡üÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ


¡üºÂÀÊ¿ô¡§110ÀÊ¡ÊºÂÉß66ÀÊ / ¥Æー¥Ö¥ë24ÀÊ / Å´ÈÄ¾Æ20ÀÊ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥Á¥¯ ¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¡üËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¹âºêÄ®ÂçÌ¶ÅÄ4251-3


¡üÅÅÏÃ¡§0986-62-2901


