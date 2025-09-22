【NHKカルチャー】ミュージシャン、ラジオパーソナリティなどマルチな活躍を続ける土屋礼央さんが、NHK文化センターさいたまアリーナ教室25周年イベントに登場！【9 月26日（金）19時】

株式会社エヌエイチケイ文化センター

土屋礼央さんがNHK文化センターさいたまアリーナ教室に初登場！

ミュージシャン 土屋 礼央さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319328.html

この秋、25周年を迎えるNHK文化センターさいたまアリーナ教室。

記念イベントの第1弾に登場するのは、NACK５「カメレオンパーティー」パーソナリティにして埼玉西武ライオンズの大ファンと、埼玉にもゆかりの深いミュージシャン・土屋礼央さんです。

2001年「RAG FAIR」のメインボーカルとしてデビュー、多芸・多趣味をきわめたマルチな活躍を続けるその道は、決して平坦ではなかった……！

9月1日に発売されたばかりの新刊『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話』（主婦の友社）出版記念講座でもある当イベント。

トークでは礼央さんの半生を振り返りながら、日々を上機嫌に生きるヒントをお話しいただきます。

人生後半戦を生きるあなたにも、ぜひ聞いていただきたいトーク満載です。

『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話』（主婦の友社）

トーク終了後は書籍販売とサイン会も予定。

ファンの方はもちろん、ラジオをいつも楽しみに聴いているという方にも楽しんでいただけるイベントです。

【講師プロフィール】

土屋 礼央（つちや れお）

1976年9月1日生まれ。

東京都国分寺市出身。

RAG FAIRとして2001年メジャーデビュー。アカペラ史上最高の動員数を全国各地で記録する。紅白歌合戦、オリコンシングル１～２位独占、ゴールデンアロー新人賞を受賞するなど、アカペラブームの立役者となる。2011年よりソロプロジェクトTTREをスタート。RAG FAIR、ズボンドズボン、TTRE楽曲の多くの作詞作曲を手掛ける。TBSラジオ『こねくと』、NACK5『カメレオンパーティー』、TBSラジオ『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』などラジオ番組のパーソナリティも多く務める。埼玉西武ライオンズ、FC東京サポーター、F1ファンであり、鉄道好き（企業努力）でもある。

土屋礼央の人生、これまでとこれから。

講師：ミュージシャン 土屋 礼央

開催形式：教室

開催日時：2025年9月26日(金) 19:00～20:00

受講料：会員 4,576円 一般 5,148円

書籍代 1,870円

主催：NHK文化センターさいたまアリーナ教室

