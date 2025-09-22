村上春樹のラジオ番組、第80回「はい、みなさんのお便りにお答えします」秋の夜長を、村上春樹選曲のクールな音楽とともに『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～』

株式会社エフエム東京

毎月最終日曜日の19時、作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめる番組『村上RADIO』。2025年9月28日（日）19時00分より、第80回『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ～』を、TOKYO FMをはじめJFN全国38局ネットでオンエアします（一部局では、放送時間が異なります）。

今回は、好評の「マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます」第5弾をお届けします。秋の気配が近づく季節、村上春樹が自ら選曲した音楽とともに、リスナーからのさまざまなメッセージに答えていきます。ぜひ、お聴きください。

◆村上春樹

『熊本方面では噂の「村上はるきち」くんが出没しているみたいですね。』

今月の『村上RADIO』は、恒例の『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます～』第5回。リスナーから届いたたくさんのメッセージや質問に、村上さんが答えていきます。将来への漠然とした不安にさいなまれる10代のリスナーからの相談や、「愛と夢、どちらを取るか？」という若者からの人生相談、そして国内外で目撃されている「村上はるきちくん」の目撃情報も！ 選りすぐりの音楽とともに、村上さん流の生き方が語られる楽しいひとときです。

放送を前に、村上春樹さんから、リスナーの皆さんにコメントが届きました。

さて、恒例の「リスナー・メッセージに答えます」の第五回目です。たくさんのメールをリスナーのみなさんからいただいております。いろんな質問が寄せられています。時間の制約もあり、全部を取り上げるわけにはいきませんが、できるだけがんばってお答えしたいと思います。例によって、その間にクールな音楽もお届けします。ところで、熊本方面では噂の「村上はるきち」くんが出没しているみたいですね。はるきちくん、世界各国いろんな場所に姿を見せていますが、今回は熊本でした。（村上春樹）

9月28日(日)19時からの放送をどうぞお楽しみに！

【放送概要】

『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます5～』

◆放送日時： 2025年9月28日（日）19:00～19:55

（放送時間が異なる局があります）

◆放送局： TOKYO FM/JFN全国38局フルネット

◆パーソナリティ： 村上春樹

◆提供： DNP大日本印刷

◆番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/

◆『村上RADIO』：

作家・村上春樹がラジオDJに挑戦し、自ら選曲も担当する特別番組シリーズです。

＜これまでの『村上RADIO』放送タイトル＞

第1回 2018年8月5日（日）、村上春樹自身が走っているときに聴いている音楽を集めた『RUN&SONGS』

第2回 2018年10月21日（日）、秋に聞きたい名曲をチョイスした『秋の夜長は村上ソングスで』

第3回 2018年12月16日（日）、村上さんがクリスマス・ソングを独自にセレクトした『村上式クリスマス・ソング』

第4回 2019年2月10日（日）、アナログレコードでしか聴けない楽曲にスポットを当てた『今夜はアナログナイト！』

第5回 2019年4月21日（日）、「思わず体が踊ってしまうノリのよい曲」をチョイスした『愛のローラーコースター』

第6回 2019年6月16日（日）、初期のビートルズの名曲を集めた『The Beatle Night』

第7・8回 2019年8月25日（日）/9月1日（日）、6月26日（水）に一夜限りで開催されたライブイベントを2回にわたり放送した『村上JAM Special Night』

第9回 2019年10月13日（日）、村上春樹さん自らの訳詞とともに名曲を届けた『歌詞を訳してみました』

第10回 12月15日（日）、村上春樹さんが最近入手したレコードを中心に選曲した『冬の炉端で村上SONGS』

第11回 2020年2月16日(日)、『ジャズが不得意な人のためのジャズ・ヴォーカル特集』

第12回 2020年2月23日(日)、『ジャズが苦手な人のためのジャズ・ヴォーカル特集』

第13回 2020年4月16日(日)、原曲とは異なる言語で歌われた名曲たちを厳選した『言語交換ソングズ』

第14回 2020年5月22日(金)、緊急特別版『村上RADIO ステイホームスペシャル～明るいあしたを迎えるための音楽』(2020年日本民間放送連盟賞ラジオ・エンターテインメント部門最優秀賞を受賞)

第15回 2020年6月14日(日)、村上さん自身が中高生時代を過ごした1960年代前半の名曲を紹介した

『あくまで個人的な）特選オールディーズ～』

第16回 2020年8月15日(土)、夏休み特別編『サマースペシャル～マイ・フェイバリットソングズ

＆リスナーメッセージに答えます』

第17回 2020年9月13日（日）、クラシック音楽に焦点を当てた『5分で聴けちゃうクラシック音楽』

第18回 2020年10月25日(日)、秋の夜長にしっとり味わえるジャズ特集『秋のジャズ大吟醸』

第19回 2020年12月20日（日）、『マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます』

第20回 2020年12月31日（木）、番組初！京都からの生放送による特別番組『年越しスペシャル～牛坂２１～』

第21回 2021年2月28日（日）、原曲とそのセルフ・カバーバージョンを聴き比べ楽しむ『怒濤のセルフ・カバー』

第22回 2021年3月29日（月）、2月14日（日）に開催したライブを会場の盛り上がりや舞台裏とともにお届けした『MURAKAMI JAM～いけないボサノヴァレディオスペシャル supported by Salesforce』

第23回 2021年4月25日（日）、3曲以上連続のメドレー楽曲を揃えた『花咲くメドレー特集』

第24回2021年5月30日（日）、レイ・チャールズの楽曲やカバーに焦点を当てた『RAY CHARLES SONG BOOK』

第25回2021年6月27日（日）、クラシック音楽と名ポップスの特集『クラシック音楽が元ネタ（ロシア人作曲家編）』

第26回2021年7月25日（日）、ビーチ＆サーフィン・ミュージックを厳選した『夏だ、ビーチだ、サーフィンだ！』

第27回2021年8月29日（日）、村上さんの小説中の音楽集『Music in MURAKAMI～村上作品に出てくる音楽～』

第28回2021年9月26日（日）、村上さんもファンのモーズ・アリソンを特集『モーズ・アリソンを知っていますか？』

第29回2021年10月31日（日）、小説中の音楽特集第2弾『Music in MURAKAMI～村上作品に出てくる音楽２～』

第30回2021年11月28日（日）、身の回りにまつわる世間話と素敵な音楽をお届けした『村上の世間話』

第31回2021年12月26日（日）、村上さんが選ぶエレベーター音楽を特集した『素敵なエレベーター・ミュージック』

第32回2022年1月10日（月・祝）、スタン・ゲッツの人生を特集した成人の日特番 『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』

第33回2022年1月30日（日）、奥深く渋い、だけどフレンドリーなジャズの名曲特集『ジャズ奥渋ストリート』

第34回2022年2月27日（日）、1970年代に隆盛した商業音楽特集『今夜はお気楽、バブルガムミュージック』

第35回2022年3月18日（日）、音楽に平和の祈りを込めた緊急特別版『戦争をやめさせるための音楽』

第36回2022年3月27日（日）、村上さんが選ぶ春らしく、明るい音楽特集『春よ来い、春待ちソングズ2022』

第37回2022年4月24日（日）、番組初の公開収録『和田誠レコード・コレクションより@The Haruki Murakami Library』

第38回2022年5月29日（日）、ビートルズ特集、第2弾！『村上RADIO～ラバー・ソウルの包み方～』

第39回2022年6月26日（日）、身の回りにまつわる世間話と素敵な音楽『村上RADIO ～村上の世間話２～』

第40回2022年7月31日（日）、猫の曲だけで55分！『村上RADIO ～猫山さんセレクト・猫づくしの音楽～』

第41回2022年8月28日（日）、『村上RADIO ～いかがなものか、カバー～』

第42回2022年9月25日（日）、『村上RADIO～村上春樹presents山下洋輔トリオ再乱入ライブ～』

第43回2022年10月30日（日）、『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆村上さんに聞いてみよう～』

第44回2022年11月27日（日）、『村上RADIO～ホーギー・カーマイケルをご存じですか？～』

第45回2022年12月25日（日）、 『村上RADIO ～アナログ・レコード年末在庫整理～』

第46回2023年1月29日（日）、 『村上RADIO ～1980年代、ヒットソングオンパレード～』

第47回2023年2月26日（日）、『村上RADIO ～ペット・サウンズ オールカバー～』

第48回2023年3月26日（日）、『村上RADIO～今夜は、落ち穂拾い～』

第49回2023年4月30日（日）、『村上RADIO公開収録～懐かしのアトランティック・ソウル with スガ シカオ～

@The Haruki Murakami Library』

第50回2023年5月28日（日）、『村上RADIO～アカペラで行こう～』

第51回2023年6月25日（日）、『村上RADIO～再びアナログ・ナイト～』

第52回2023年7月30日（日）、『村上RADIO ～歌うジャズ器楽奏者たち～』

第53回2023年8月27日（日）、『村上RADIO～お色気女性ヴォーカル特集～』

第54回2023年9月24日（日）、『村上RADIO～村上の世間話３～』

第55回2023年10月29日（日）、『村上RADIO ～「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド」完全カバー～』

第56回2023年11月26日（日）、『村上RADIO ～秋の夜長はジャズ・クラリネットで～』

第57回2023年12月31日（日）、『村上RADIO～いろんなお便りを読みながら大晦日～』

第58回2024年1月28日（日）、『村上RADIO公開収録～ポップミュージックで英語のお勉強～

@The Haruki Murakami Library』

第59回2024年2月25日（日）、『村上RADIO～今日はすべて日本語の歌詞です～』

第60回2024年3月31日（日）、『村上RADIO～ダイレクト・カッティング特集～』

第61回2024年4月28日（日）、『村上RADIO～村上の世間話４～』

第62回2024年4月29日（月・祝）、『村上RADIO 特別編～小澤征爾さんの遺した音楽を追って』

第63回2024年5月26日（日）、『村上RADIO～マット・デニス・ソングブック～』

第64回2024年6月30日（日）、『村上RADIO～歌う映画スターたち～』

第65回2024年7月28日（日）、『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます３～』

第66回2024年8月25日（日）、『村上RADIO～ソウル・インストルメンタル・グループ～』

第67回2024年9月29日(日)、『村上RADIO～安井かずみと岩谷時子の世界～』

第68回2024年10月27日(日)、『村上 RADIO～ローリング・ストーンズ・ソングブック～』

第69回2024年11月24日(日)、『村上RADIO～村上の世間話５～』

第70回2024年12月29日(日)、『村上RADIO～ポール・サイモン・ソングブック～』

第71回2025年1月26日(日)、『村上RADIO～村上の世間話６～』

第72回2025年2月23日(日)、『村上RADIO～村上の一生ものレコード～』

第73回2025年3月30日(日)、『村上RADIO～二人の伝説のギタリスト チェット・アトキンスとデュアン・エディ～』

第74回2025年4月21日（日）、『村上RADIO～マイ・フェイバリットソングズ＆リスナーメッセージに答えます4～』

第75回2025年5月6日（日）、『村上JAM Vol.3～熱く優しい、フュージョンナイト～』

第76回2025年5月25日（日）、『村上RADIO～ワルツが聴きたい～』

第77回2025年6月29日（日）、『村上RADIO～ボブ・ディラン・ソングブック～』

第78回2025年7月27日（日）、『村上RADIO～村上の世間話7～』

第79回2025年8月31日（日）、『村上RADIO～ローラ・ニーロ・ソングブック～』