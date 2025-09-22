出張買取マクサスは2025年9月にカメラ買取ページをリニューアルしました

株式会社マクサス

リユース事業を行う買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)（所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、2025年9月にカメラ買取ページ(https://kaitorimakxas.com/item/camera/)をリニューアルしました。

今回の改修では、カメラの種類ごとに買取対応の幅を明確にし、専門性の高い内容へと情報を整理しています。新品・中古を問わず、一眼レフやミラーレスカメラ、撮影機材などの取扱範囲を詳しく紹介することで、ユーザーが自身の所有機材に対する買取可否を判断しやすい構成に変更しました。

また、具体的な買取実績や査定の流れも掲載し、売却を検討する際の参考となるよう配慮を加えています。本記事では、ページリニューアルの内容をもとに、カメラ買取におけるサービスの特徴や査定のポイントを紹介します。

リユース事業を行う買取マクサスが、カメラ買取ページをリニューアルしました。買取可能なカメラや撮影機材の種類を紹介し、モデル・型番ごとに現在の買取相場を公開しています。

カメラ買取ページのリニューアルポイント

買取マクサスのカメラ買取ページのリニューアルポイントは以下の2つです。

- 買取できるカメラの種類を紹介- 一眼レフ・撮影機材など買取できる種類の買取ページを作成買取できるカメラの種類を紹介

リニューアルに際して、買取対象となるカメラの種類を明確に記載するセクションを新設しました。これまでページ上での説明が限られていたため、どのような機材が査定対象になるのか判断しづらい状況がありました。

今回の更新では、デジタル一眼レフやミラーレスカメラ、ビンテージのフィルムカメラなど、それぞれの製品カテゴリーを整理し、代表的なブランドや対応機種についても具体的に例示しています。

これにより、ユーザーが自身の所持品が対象かどうかを事前に確認しやすくなりました。高級モデルだけでなくエントリーモデルや古い機種にも触れているため、幅広い層に向けた案内として機能しています。査定依頼前の参考資料として役立つ情報をまとめることで、ページ全体の実用性を高めています。

一眼レフ・撮影機材など買取できる種類の買取ページを作成

一眼レフや関連機材に特化した個別ページを新たに用意した点も、今回のリニューアルでの大きな変化です。ボディ単体だけでなく、レンズ、三脚、外部フラッシュ、バッテリーグリップといった周辺機器についても、買取対応の可否を明記しています。

機材構成が複雑になりやすい一眼レフユーザーにとって、どこまでが査定対象となるのかを具体的に確認できる内容に仕上げています。また、機材ごとの取扱実績や、状態別の査定傾向についても補足を加え、より踏み込んだ情報提供を行っています。

撮影機材に関する知識がない方でも、安心して問い合わせができるよう工夫された構成です。専門性を高めると同時に、買取を検討するすべてのユーザーにとって利便性の高いページとなるよう設計を見直しました。

出張買取マクサスのカメラ買取のポイント

出張買取マクサスのカメラ買取のポイントは以下の3つです。

- 出張費や査定料がかからない- 専門の査定員が丁寧に査定- カメラの買取実績が豊富出張費や査定料がかからない

カメラ1台からでも、出張費や査定に関する手数料を一切いただかない仕組みを整えています。事前見積もりから査定訪問、金額提示に至るまで、すべて無料で対応しているため、費用面の不安なく利用できる環境です。売却を迷っている段階でも、料金が発生しないことで気軽に相談できる点が特徴です。

また、査定価格に納得できなかった場合でも、キャンセル料などは発生せず、その場での売却義務もありません。対応エリアは東京を中心に近隣地域にも広がっており、急ぎの依頼や希望日程にも柔軟に対応できる体制を整えています。

専門の査定員が丁寧に査定

カメラの価値は型番や年式だけで判断できるものではなく、レンズのコンディションや動作精度、外観の状態など多くの要素を含みます。出張買取マクサスでは、こうした複雑な査定項目に対応できるよう、専門の知識と経験を持つスタッフが個別に対応しています。

動作チェックや付属品の有無、シャッター回数といった細かいポイントも見逃さず、適切な基準に基づいた価格を提示しています。事前に説明を加えながら査定を進めるため、内容を理解しながら納得のうえで売却を検討できます。

カメラの買取実績が豊富

長年にわたり数多くのカメラを取り扱ってきた経験があり、主要メーカーから希少モデルに至るまで、幅広い機種に対応してきました。実績の蓄積により、古いフィルムカメラやプロ仕様の一眼レフなど、特殊なモデルであっても相場に即した査定が可能です。

こうした過去の取引データを活用し、再販の需要を踏まえた価格設定を行っています。型番不明や故障が疑われる場合でも、状態を一つひとつ丁寧に確認し、査定対象として取り扱えるよう努めています。多様なニーズに応じた実績が信頼につながっています。

出張買取マクサスのカメラ買取実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20073/table/80_1_9f7c2495f210842d6213ab0b930047ec.jpg?v=202509220157 ]

出張買取マクサスのカメラ買取実績を3つ紹介します。

- カメラ 買取 横浜市 ｜CANON SX50 HS（20,000円）- カメラ 買取 江戸川区 ｜RICOH WG-4（10,800円）- カメラ 買取 品川区 ｜FUJIFILM X-T10（40,800円）カメラ 買取 横浜市 ｜CANON SX50 HS（20,000円）

2025年7月、横浜市内のお客様よりキヤノン製のデジタルカメラ「PowerShot SX50 HS」の買取依頼を受け、出張査定を実施しました。外装に目立つ傷はなく、液晶・レンズともに使用感が少ない状態だったため、動作確認後に20,000円での買取価格を提示しています。

このモデルは、光学50倍ズームというスペックを備えており、超望遠での撮影を求める層に根強い人気があります。広角から超望遠まで一本で対応できる点が評価されており、イベント撮影や旅行先での利用にも適しているため、中古市場でも安定した需要が続いています。

今回はバッテリー・充電器・ストラップといった付属品もそろっていたため、再販時の印象も良好で、スムーズな引取につながりました。高倍率ズーム搭載機の需要は特定地域でも強く、横浜エリアでも類似モデルの問い合わせが多く寄せられています。状態と構成のバランスをふまえ、査定価格を決定しました。

カメラ 買取 江戸川区 ｜RICOH WG-4（10,800円）

2025年7月、東京都江戸川区のご自宅へ出張し、RICOH製のタフネスカメラ「WG-4」の査定を行いました。全体的にきれいな状態で保管されており、付属のバッテリーやストラップなども揃っていたため、査定結果として10,800円の買取価格を提示しています。

WG-4は高い防水性と耐衝撃性を備えたモデルで、アウトドアや水辺での使用を想定した設計となっており、特にレジャーシーズンには需要が高まる傾向があります。カメラ前面に搭載されたLED補助光やデジタル顕微鏡モードといった独自機能も注目されており、一般的なコンパクトカメラとは異なる付加価値を持つ製品です。

江戸川区周辺ではファミリー層やアウトドア好きの方からの引き合いが多く、タフネスカメラに対する問い合わせも継続して寄せられています。こうした地域特性や再販時の動向を加味し、適正と判断できる金額を算出しました。

カメラ 買取 品川区 ｜FUJIFILM X-T10（40,800円）

2025年7月、東京都品川区にお住まいのお客様より、FUJIFILMのミラーレスカメラ「X-T10」の査定依頼を受け、現地にて出張買取を行いました。本体に大きなダメージはなく液晶やダイヤル操作もスムーズで、レンズやバッテリーの状態も良好だったことから、40,800円という査定結果となりました。

X-T10は、富士フイルムのXシリーズの中でも高い評価を受けてきたモデルで、軽量なボディながら上位機種譲りの描写性能を備えています。フィルムシミュレーション機能や電子ビューファインダーの操作性は、写真撮影にこだわるユーザーからの支持が厚く、中古市場でも安定したニーズがあります。

クラシックな外観と現代的な性能の融合が魅力で、都市部でのスナップ撮影にも適した一台です。再販を見据えたコンディションの良さと人気のバランスを考慮し、今回の査定価格を算出しました。

出張買取マクサスの口コミ・レビュー

実際に出張買取マクサスを利用された方の口コミ・レビューを3つ紹介します。

- 他社より高値で買い取っていただいた- 価格交渉にも応じてくれた- ビデオ通話の対応が丁寧で的確他社より高値で買い取っていただいた

西田さんに出張買取していただきました。丁寧に見ていただき、他社より高値で買い取っていただきました。ありがとうございます。

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/ZQ8THX4ZcD3AZRpD6)

カメラの買取においては、他社との査定額の差が判断材料となることが多いため、細部まで丁寧に確認したうえで、状態に見合った金額を提示するよう努めています。出張査定では、ご自宅で安心して対応いただけるよう、静かな環境と丁寧な対応を重視しています。

価格交渉にも応じてくれた

カメラのレンズを買取していただきました。価格交渉にも応じていただき満足しています。スタッフさんの対応、愛想も良いです。サイトによっては住所が２階と表示されていますが、店舗は路面店で一階です。

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/6uffS3hwUE6yyFZA6)

レンズなど精密機器の査定では、保管状態や付属品の有無も含めて総合的に判断しています。価格交渉についても、相場と再販見込みをふまえたうえで柔軟に対応しています。なお、店舗の住所表示について誤解のないよう、案内時には階層情報も正確にご説明するようにしています。

ビデオ通話の対応が丁寧で的確

ビデオ通話での査定は初めてでしたが、スタッフ様の応対も非常に丁寧で、わからないことにも的確に答えていただきました。査定価格も納得出来るものを提示していただき、満足しています。機会があればまた利用したいと思います。

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/tekKpQkWusiAAYJ38)

オンライン査定の際には、カメラの知識がない方にも伝わるよう丁寧な説明を行い、疑問点を残さないよう配慮しています。ビデオ通話では実物の状態を把握しやすく、スムーズな金額提示につながるため、対面と変わらない対応を意識して査定を実施しています。

カメラを高額で買取してもらうためのポイント

カメラを高額で買取してもらうためのポイントは以下の2つです。

- 箱や説明書などの付属品を揃える- 外観の汚れをきれいに掃除する箱や説明書などの付属品を揃える

カメラ本体に加えて、購入時に付属していた箱や説明書、保証書、ケーブル類などがそろっていると、再販時の印象が大きく変わります。特に外箱が残っている場合、運搬時の保護や保管状態の良さを裏付ける要素となり、査定額に反映されやすくなります。

説明書や純正アクセサリーがあることで、購入希望者が安心して使い始められるため、買取後の需要も高まります。保管スペースの関係で処分してしまう方も多いですが、可能であれば使用後も付属品をまとめて保管しておくことが望ましいです。

外観の汚れをきれいに掃除する

査定前にボディや液晶画面の汚れを落としておくだけで、第一印象が良くなりやすくなります。レンズまわりやグリップ部分には手垢やホコリが付きやすいため、柔らかい布で優しく拭き取るだけでも印象は変わります。動作に支障がなくても、見た目の清潔感が減額を防ぐ材料になることがあります。

センサー部分や内部の清掃は専門知識が必要ですが、外装だけでも整えておくことで、買い取る側としても再販しやすい状態と判断しやすくなります。可能な範囲での手入れが、査定金額に影響することも少なくありません。

オプション品も一緒に査定へ出す

買取の際には、カメラ本体だけでなく、使用していたオプション品もまとめて査定に出すことで、総額が高くなる可能性があります。交換用レンズや予備バッテリー、ストロボ、リモコン、フィルター、レンズフードなどは単品でも需要があるため、状態が良ければ個別に価格がつくことがあります。

とくに同一メーカーの純正品や、人気モデルに対応するアクセサリーは再販時にセットとして評価されやすく、買い手のニーズにもつながります。保管していた周辺機材があれば、査定時に一緒に提示しておくことで、個別に売却する手間を省きながら、査定額の底上げを狙いやすくなります。

カメラ買取でよくある質問

カメラ買取でよくある質問は以下の4つです。

- 傷のついたカメラも買取可能ですか？- 何十年も前の古いフィルムカメラも買取対象ですか？- カメラは店頭買取にも対応していますか？- 買取マクサスのサイト上に記載がないカメラも買取できますか？傷のついたカメラも買取可能ですか？

本体に擦り傷や塗装ハゲが見られるカメラでも、動作に問題がなければ査定対象です。多少の外観劣化は使用に伴うものと捉えられ、過度な減額にはつながらない場合もあります。

レンズや液晶に大きなダメージがある場合は評価が下がる傾向にありますが、使用可能な状態であれば価格がつくことは十分にあります。外観に気になる部分があっても、まずは実物を確認させていただければ、正確な査定が可能です。

何十年も前の古いフィルムカメラも買取対象ですか？

年式が古いフィルムカメラであっても、メーカーやモデルによっては高い査定額が期待できるケースがあります。とくに一眼レフやレンジファインダータイプ、限定モデルなどはコレクター需要が根強く、状態次第では評価されることも珍しくありません。

シャッターの動作や外観の保存状態などを確認し、再販可能と判断できる場合は積極的に価格をつけています。古い機種でも処分せず、まずは相談していただくことをおすすめします。

カメラは店頭買取にも対応していますか？

カメラの買取については、出張だけでなく店頭での査定にも対応しています。店舗に直接お持ち込みいただければ、その場で状態を確認し、買取金額をご案内いたします。予約がなくても受付可能ですが、事前にご連絡をいただくことで、待ち時間を短縮できる場合があります。

なお、箱や付属品がある場合は一緒にご持参いただくと、査定の精度が高まりやすくなります。買取マクサスはアクセスしやすい立地のため、お近くにお住まいの方にも便利にご利用いただける環境です。

買取マクサスのサイト上に記載がないカメラも買取できますか？

掲載されていない機種であっても、対応可能なカメラは多くあります。サイトに記載されているのは一部の代表モデルに限られているため、該当しない型番であっても査定をご案内できるケースは少なくありません。

年式や型式が古いモデルや、国内流通が少ない製品についても、動作状況や保存状態を確認しながら判断します。まずは型番や写真を添えてご相談いただければ、対応の可否を含めてご案内いたします。

まとめ

カメラを手放す際には、機種の価値や市場の需要だけでなく、査定を行う業者の対応力も重要な判断基準となります。買取マクサスでは、2025年9月にカメラ買取ページを全面的にリニューアルし、買取対象の機種や撮影機材の情報を明確化しました。

出張費や査定料がかからないうえ、専門の査定員が対応することで、状態や付属品の有無に応じた納得のいく価格提示を目指しています。長年にわたる実績と豊富な取扱経験により、現行モデルからフィルム機まで幅広く対応が可能です。

また、査定額を少しでも高めるには、付属品やオプション品の同時査定、外観の簡単な清掃なども効果的です。キズのある機体や古いモデルであっても対象になる場合があるため、まずは相談することで新たな価値が見つかることもあります。

◆会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/

