出張買取マクサスは2025年9月にパソコン買取ページをリニューアルしました

リユース事業を行う買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)（所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、2025年9月にパソコン買取ページ(https://kaitorimakxas.com/item/pc/)をリニューアルしました。

昨今はテレワークや学習用途で購入されたパソコンの手放し時期が重なり、中古市場でも高性能モデルへの注目が高まっています。こうした動きに対応するため、今回のリニューアルでは取扱機種の幅を広げただけでなく、査定基準の見直しや周辺機器の対応範囲も拡充しました。

ユーザーにとって必要な情報にすぐアクセスできる構成となっており、売却前の不安を軽減する内容へと整備されています。

パソコン買取ページのリニューアルポイント

パソコン買取ページのリニューアルポイントは、以下の3つです。

- パソコン買取・査定のポイントを紹介- グラフィックボード・複合機などの周辺機器の買取ページも拡充- 最新のパソコン買取相場を解説パソコン買取・査定のポイントを紹介

パソコンの査定では、年式やスペックだけでなく、付属品の有無や外観の状態も評価に影響します。とくにCPUやメモリ容量、ストレージの種類（SSD・HDD）などは査定金額を左右する重要な要素です。また、電源が正常に入るか、OSが立ち上がるかといった動作確認も査定時の基本項目に含まれます。

リカバリーディスクや元箱、説明書などが残っていれば加点対象になる場合もあり、売却時にはできるだけ揃えておくことが望ましいといえます。さらに、バッテリーの劣化具合や液晶の発色などもチェックされるため、事前に状態を把握しておくとスムーズです。

グラフィックボード・複合機などの周辺機器の買取ページも拡充

今回のリニューアルでは、従来のパソコン本体に加え、周辺機器の取扱情報が大幅に強化されました。グラフィックボードや外付けドライブ、液晶モニター、複合機など、パーツ単体や周辺アイテムの買取を検討するユーザーに向けて、それぞれの対応状況を個別に案内しています。

メーカーや型番に応じた目安価格の例や、使用状況による価格差についても触れており、実際の査定に近いイメージをつかみやすくなりました。使用頻度の高い周辺機器こそ、状態の良し悪しが査定金額に直結しやすいため、こうした情報の拡充は判断材料として役立ちます。

最新のパソコン買取相場を解説

パソコンの中古市場は流通の動きが早く、需要の高まりによって相場が大きく変動することもあります。今回のリニューアルでは、モデルごとの参考買取価格をカテゴリ別に表示し、ユーザーが自身の機種の市場価値を事前に把握しやすい構成になりました。

ノート型・デスクトップ型の違いや、Apple製品やゲーミングモデルといった高額帯の機種にも対応しており、それぞれの査定傾向を明確に示しています。とくに人気の高いシリーズは高値が維持されやすく、売却のタイミングを検討する上で有益な指標となります。最新相場に基づいた価格の可視化により、納得感のある取引が期待できます。

出張買取マクサスのパソコン買取のポイント

出張買取マクサスのパソコン買取のポイントは、以下の3つです。

- PC専門スタッフによるスペック重視の査定対応- 買取対象はゲーミングPCから法人モデルまで幅広い- 破損や起動不可のパソコンにも柔軟に対応可能PC専門スタッフによるスペック重視の査定対応

出張買取マクサスでは、パソコンに精通した専門スタッフが一台ずつ丁寧にスペックを確認しながら査定を行います。CPUやメモリ、グラフィックボードの性能はもちろん、ストレージの種類や容量、OSのバージョンなども総合的に評価されます。

単に年式やメーカーだけで判断されることはなく、実際の使用環境に近い性能基準で査定額を算出している点が特徴です。査定にあたっては、動作チェックや状態確認も含め、細かな部分まで目を通したうえで金額が提示されるため、利用者にとって納得しやすい取引が実現しやすくなります。

買取対象はゲーミングPCから法人モデルまで幅広い

高性能なゲーミングPCやクリエイター向けのワークステーションだけでなく、法人がリース契約後に使用していたビジネスモデルまで幅広く対応しているのが、出張買取マクサスの特徴のひとつです。

ハイスペック構成のマシンはもちろん、一般的なノートパソコンや一体型デスクトップなども対象で、機種の種類や用途にかかわらず買取を依頼できます。また、型落ちモデルやバッテリー性能が低下している製品でも、状態や市場ニーズに応じて個別に評価されるため、買い替えを検討する際にも活用しやすい仕組みが整っています。

破損や起動不可のパソコンにも柔軟に対応可能

通常では査定対象外とされやすい破損品やジャンク状態のパソコンについても、出張買取マクサスでは可能な限り買取対応を行っています。たとえば、液晶にヒビが入ったノートPCや、電源が入らないデスクトップ機でも、パーツごとの再利用や部品取りを前提とした評価が行われるため、想定外の金額がつくケースもあります。

リサイクル目的の回収とは異なり、あくまで再販や再整備を視野に入れた査定が行われるため、状態に不安がある製品でも査定依頼する価値があります。廃棄を検討する前に相談することで、無駄を減らすきっかけにもつながります。

出張買取マクサスのパソコン買取実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20073/table/83_1_6615901089a2013b79d0660b7db15631.jpg?v=202509220157 ]

出張買取マクサスのパソコン買取実績を3つ紹介します。

- ノートパソコン 買取 大田区 ｜HP ENVY（36,800円）- ノートパソコン 買取 台東区 ｜DELL LATITUDE5320（23,000円）- ノートパソコン 買取 足立区 ｜hp PROBOOK（11,500円）ノートパソコン 買取 大田区 ｜HP ENVY（36,800円）

東京都大田区にて、HP ENVYのノートパソコンを36,800円で買取いたしました。Ryzen 5を搭載した本モデルは、映像編集やビジネス用途においても十分な処理能力を発揮する機種で、実用性とデザイン性のバランスに優れています。

アルミニウム素材の筐体は傷も少なく、全体的に良好な状態を保っていたため、高額査定につながりました。大田区エリアでは、在宅ワークや副業需要の高まりとともに、こうした高性能モデルの引き合いが増えている傾向があります。

HP ENVYは中古市場でも人気が根強く、シリーズ特有のスタイリッシュさと実用機能が評価されやすい製品です。今回は本体のみの査定でしたが、箱や付属品が揃っていれば、さらに高額のご提案も可能だったと考えています。

ノートパソコン 買取 台東区 ｜DELL LATITUDE5320（23,000円）

東京都台東区にて、DELLのLatitude 5320を査定し、状態や構成を踏まえた上で適正価格をご提示しました。第11世代のCore i5を搭載した本機は、持ち運びやすさと耐久性を両立したビジネスノートであり、業務用途に求められる条件を多く備えています。

液晶やキーボード周辺に目立った劣化はなく、バッテリーの持ちも良好だったため、十分な評価が可能でした。台東区では法人モデルの売却相談をいただくことも多く、今回のような堅牢設計の機種は市場でも安定した人気を維持しています。

セキュリティ面の機能やドッキング対応など、長く使われる要素が揃ったモデルは、査定時にも強みとして反映されやすいと感じています。

ノートパソコン 買取 足立区 ｜hp PROBOOK（11,500円）

東京都足立区にて、hpのProBookを11,500円で買取いたしました。Core i3を搭載しながらもメモリは16GB、日常業務やテレワーク用途において安定したパフォーマンスが見込める構成でした。

外観に目立つ損傷はなく、キーボードや液晶の状態も良好で、全体としてバランスの取れたコンディションでした。ProBookは法人向けラインの中でもコストと機能の両立を意識した設計が特長で、耐久性の高い筐体や充実したインターフェースが評価されるモデルです。

足立区は業務用ノートPCのニーズが高く、事務作業に適した端末は一定の需要が続いています。構成と状態の両面から判断し、今回の価格でのご案内となりました。

出張買取マクサスの口コミ・レビュー

出張買取マクサスの口コミ・レビューを、3つご紹介します。

- 納得した金額で買取してもらえた- 相場よりも高い金額で買取いただけた- 接客が丁寧で安心できる納得した金額で買取してもらえた

買取を中村さんに、いつもお願いしております。こちらの納得した金額で買取して頂きました。また、機会があればお願いしたいと思います。

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/WGKJVT2cgw5seM128)

納得感のある査定を重視されるお客様に対しては、根拠となる相場情報を交えて説明を行うよう努めています。買取マクサスは、複数回ご依頼いただいている方の場合でも、前回の内容にとらわれず、現状の状態や市場動向を踏まえたうえで適正な金額を提示する姿勢を徹底しています。リピーターの方からのご依頼が多い理由のひとつと考えています。

相場よりも高い金額で買取いただけた

柴田様に対応いただきました。ご丁寧に対応していただき、相場よりも高い金額で買取いただけて良かったです。また機会があればお願いしたいと思っております。ありがとうございました！

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/8Wadcw9MjERzxPs98)

対応スタッフごとに査定の基準や判断が異なることがないよう、社内で情報と価格の共有を徹底しています。その上で、相場よりも高めの金額をご提示できた背景には、状態や付属品の充実度、市場在庫の状況などを細かく加味した結果がありました。買取マクサスでは、お客様のご期待に応えるため、細部まで確認した上での対応を行っています。

接客が丁寧で安心できる

査定依頼当日に来ていただきました。接客も丁寧で好感が持てますし、安心して取引ができる会社だと思います。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

引用：Google(https://maps.app.goo.gl/SkrAimBSod4yTGgd9)

当日査定への対応は、スケジュールの空き状況やエリアによって変動しますが、可能な限り即日での対応を優先しています。丁寧な接客は全スタッフに共通した基本姿勢として徹底しており、査定内容だけでなく、やり取り全体を通じて安心感を持っていただけるよう心がけています。スピードと信頼の両立を意識した取り組みの一環です。

パソコンを高額で買取してもらうためのポイント

パソコンを高額で買取してもらうためのポイントは、以下の3つです。

- 付属品や元箱をそろえて査定に出す- 初期化と清掃を済ませて印象を整える- 需要のある時期を見計らって売却する付属品や元箱をそろえて査定に出す

パソコンを査定に出す際には、本体だけでなく付属品の有無も重要な評価ポイントになります。とくに電源アダプターや取扱説明書、リカバリーディスク、保証書、外箱などがそろっていると、状態の良さや保管の丁寧さが伝わりやすくなります。

中古市場では、元箱付きや付属品完備の個体は需要が高く、購入者からの信頼性も上がるため、査定価格に反映されやすい傾向があります。逆に、付属品の欠品や互換品の混在があるとマイナス評価になることもあるため、事前に一式を揃えておくことが望ましいです。買取マクサスでも、こうした細部まで確認したうえで、適正価格の提示を行っています。

初期化と清掃を済ませて印象を整える

パソコンの状態が良好でも、内部にデータが残っていたり、外観にホコリや汚れが目立つと査定評価に影響する場合があります。使用していたアカウントやデータを完全に削除し、初期化された状態で電源が入るように整えておくと、査定時の確認作業もスムーズになります。

また、キーボードや画面、排気口まわりなどのホコリを落とし、外装に付着した汚れを拭き取っておくだけでも印象は大きく変わります。見た目の清潔感は実際の動作評価以上に大切なポイントになることも多いため、事前の清掃は欠かせません。買取マクサスでも、清掃の有無が査定額に反映される場面は少なくありません。

需要のある時期を見計らって売却する

中古パソコンの相場は季節や時期によって変動するため、売却タイミングの見極めが高額査定につながる要因のひとつです。新生活が始まる春先や決算期にあたる3月、在宅ワーク需要が高まる年末年始などは、比較的高値がつきやすい傾向にあります。

また、新モデルの発表直前よりも、既存モデルへの関心が強いタイミングを狙ったほうが価格が落ちにくくなります。一方で、売りたい時にすぐ動けるよう、事前におおよその相場感をつかんでおくことも重要です。買取マクサスでは、こうした時期ごとの市場傾向も参考にしながら、より精度の高い査定を目指しています。

パソコン買取でよくある質問

パソコン買取でよくある質問は、以下の5つです。

- 古いパソコンや起動しない機種も買取対象ですか？- 法人で使用していた複数台のパソコンもまとめて売れますか？- パソコンの初期化は事前に行う必要がありますか？- デスクトップPCは出張買取に対応していますか？- パソコンと一緒にプリンターや周辺機器も査定できますか？古いパソコンや起動しない機種も買取対象ですか？

年式が古いパソコンや起動しない状態の機種でも、構成やパーツの再利用価値によっては買取可能なケースがあります。たとえ電源が入らなくても、メモリやストレージ、液晶パネルなど一部の部品が再評価の対象となる場合があります。処分前にご相談いただければ、対応可否を丁寧に確認いたします。

法人で使用していた複数台のパソコンもまとめて売れますか？

オフィスで使用されていた複数台のパソコンにも対応しております。モデルや使用年数が異なる場合でも、機種ごとに適正な価格を提示できるよう現地で一括査定いたします。大量台数の処分を検討中の法人様からもご依頼をいただくことが多く、回収・運搬も柔軟に対応しております。

パソコンの初期化は事前に行う必要がありますか？

事前の初期化は任意ですが、可能であれば初期状態に戻していただくことで査定や動作確認がスムーズになります。難しい場合でも、データ消去や初期化の対応は社内で行うことができます。個人情報の扱いには十分配慮し、作業後は復元できない状態で処理を行っています。

デスクトップPCは出張買取に対応していますか？

ノートパソコンだけでなく、デスクトップPCも出張買取の対象です。本体のみや一体型モデル、モニター付きの構成でも問題ありません。大きくて持ち運びが難しい場合でも、指定の日時にスタッフが訪問し、その場で査定・回収まで完了できる体制を整えております。

パソコンと一緒にプリンターや周辺機器も査定できますか？

パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDD、モニター、ルーターといった周辺機器の査定にも対応しています。状態や年式によっては、まとめてご依頼いただいた方が査定額が上がるケースもございます。事前にお知らせいただければ、同時査定の準備を整えてお伺いします。

まとめ

2025年9月、買取マクサスのパソコン買取ページがリニューアルされ、より使いやすく、買取対象や相場情報が明確になりました。今回の刷新により、ノートPC・デスクトップに加え、周辺機器や法人対応まで幅広く案内できるようになっています。

査定は無料で、動作しない機種や古いモデルも対象となる柔軟な対応を実施しています。パソコンを高く売却するには、状態や付属品、売却時期の見極めが重要です。処分を検討しているパソコンがある場合は、最新の相場を参考にしながら、ぜひ一度ご相談いただくことをおすすめします。

