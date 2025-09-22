　【京王百貨店 新宿店】「第37回 東西有名寿司と全国うまいもの大会」















京都発祥の世界的グルメガイドに5年連続掲載されているラーメン店。枕崎産の鰹節を贅沢に使用した濃厚な出汁に、ゆずの香りが上品に香る一品。厚切りの焼豚を4枚盛り付け、ワンランク上の味わいを楽しめる京王百貨店限定メニューが登場します。



●東京都／中華蕎麦 三藤 初登場 イートイン

「特製濃厚鶏白湯ラーメン」（1人前）1,800円

＜各日30食販売予定＞ 京王百貨店限定販売











東京都目黒区に店舗を構え、世界的グルメガイドに7年連続掲載されているラーメン店が初登場。厳選素材を使用し、日本料理のベースとなる旨みを中華蕎麦で表現しています。鶏の旨みを凝縮した濃厚な鶏白湯と、しっとりとした豚肩ロース肉が盛り付けられた京王百貨店限定メニューを堪能できます。



※そのほかイートインコーナーには、回転すし用レーンで本場の味を楽しめる富山県「きときと寿し」も登場。



■「握り」、「押し」、「ちらし」、「稲荷」とバラエティ豊かな寿司店がそろいます



●福井県／一乃松 実演

北陸かにうにいくらかがやき寿し

（1折）2,580円京王百貨店限定販売











●北海道／魚海岸 ひかり寿司 実演

色彩弁当（1折）2,592円 京王百貨店限定販売











●神奈川県／寿司割烹 すし将 実演

極（きわみ）にぎり（1折）3,780円 京王百貨店限定販売











●大阪府／小鯛雀鮨 すし萬 実演

大阪すし（1折）2,106円











●京都府／とり松 実演

網野名物 ばらずし（1折）1,188円











●大阪府／江戸三・大和屋 実演

浪花いなり（1折、10個入）1,620円









■5店舗が初登場！ご当地スイーツのラインアップを拡充



●鹿児島県／Sweet Sweets 初登場 実演

「ダブルジェラート 南のしろくま＆知覧紅茶のフルーツティー」

「ダブルジェラート 南のしろくま＆知覧紅茶のフルーツティー」

（1カップ）700円 京王百貨店限定販売











鹿児島県鹿児島市に店舗を構えるジェラート店が初登場。2022年に日本ジェラート協会開催の「ジェラートマエストロコンテスト」にて、日本一のジェラート職人に選ばれた職人が創作。鹿児島名物「白くま」をイメージした練乳ミルクジェラートと、鹿児島県産の和紅茶と4種のトロピカルフルーツを使用した豊かな香りが特徴のフレーバーの2種類が楽しめる、素材にこだわった一品です。



●岐阜県／Blue River Café 初登場

実演 イモーレ・アモーレ（1カップ）1,600円

＜各日60食販売予定＞ 京王百貨店限定販売











●東京都／GreekParlr渋谷 初登場

実演 ミックスベリー＆バナナ

●神奈川県／IGATTI 実演

プレミアムマロンパイ （1個）540円











■各地のご当地グルメや銘菓、行列必死の名店がそろいます



●香川県／骨付鳥 蘭丸 実演

骨付鳥 ひな（１本）1,080円











●東京都／太郎 実演

太郎の厚焼玉子（1本）1,296円











●京都府／藤菜美 実演

わらび餅3色詰合せ〈きなこ、抹茶、黒糖〉

●三重県／虎屋ういろ 実演

●大阪府／551HORAI 「おすすめBセット」 実演

（豚まん6個、焼売10個、焼餃子15個入り） 2,830円







京王百貨店「第37回 東西有名寿司と全国うまいもの大会」イベントページ＞＞

会期：9月30日(火)～10月5日(日)会場：京王百貨店 新宿店 7階大催場営業時間：10時～20時 ※最終日は17時閉場京王百貨店 新宿店では、9月30日(火)～10月5日(日)の期間、東西の有名寿司と全国各地の名産品を一堂に集めた「第37回 東西有名寿司と全国うまいもの大会」を開催します。東京にいながらも普段なかなか味わう機会のない日本各地の銘品に出会える秋の名物催事です。今展では、世界的グルメガイドに掲載されている寿司店「SUSHI B GINZA」やラーメン店「煮干そば・鶏そば・藍」、「中華蕎麦 三藤」の3店がイートインコーナーに登場します。また、実演コーナーでは、スイーツのラインアップを拡充し、5店舗が初登場するほか、行列必至の人気グルメや定番の地域名産品が勢ぞろい。寿司・うまいもの合わせて計68店舗が集結します。■世界的グルメガイド掲載の名店がイートインコーナーに登場します※イートインのラストオーダーは各日閉場の1時間前●東京都／SUSHI B GINZA 初登場 イートイン「福寿草」（1人前・10貫、玉子焼、味噌汁付）13,200円＜各日50食販売予定＞ 京王百貨店限定販売2015年、銀座三原小路にごく限られた方だけにご利用いただく目的でオープン。その後、より多くの方に楽しんでいただくため、2017年より一般営業を開始した同店が、京王百貨店に初登場します。パリ店は、銀座本店の正統な江戸前鮨のDNAを受け継ぎ、世界的グルメガイドで星を獲得しています。上質な素材を使用したこだわりの京王百貨店限定メニューをお楽しみいただけます。●京都府／ 煮干そば・鶏そば・藍 イートイン「枕崎産鰹節の特製濃厚魚介ラーメン」（1人前）1,800円＜各日30食販売予定＞ 京王百貨店限定販売