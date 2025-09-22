ÉðÂºÁª¼ê½Ð±é ¥Æ¥ì¥ÓCMÂè4ÃÆ¡ª¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ëÂç»³¤Ï9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤Î³ÊÆ®²È¡¦ÉðÂºÁª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCMÂè4ÃÆ¤ò¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CM¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÄ©Àï¡ª¡©¡×
¤ª¼ò¤ÎCM¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°ìÀÚ°û¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉðÂºÁª¼ê½Ð±éCM¡£Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÉðÂºÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾È¤ì¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï180ÅÙ°ã¤¦¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Âè1ÃÆ¤Î·è¤á¥»¥ê¥Õ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡×
¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö°úÂà¤·¤¿¤é°û¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤è¤¯¿¿»÷¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤Ë¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÉðÂºÁª¼ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£CM³µÍ×
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ëÂç»³¡ÖÉðÂº¡¡°úÂà¤·¤¿¤é°û¤ß¤Þ¤¹¡×ÊÓ 15ÉÃ
https://youtu.be/k7dHguAKf5U
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ëÂç»³¡ÖÉðÂº¡¡°úÂà¤·¤¿¤é°û¤ß¤Þ¤¹¡×ÊÓ 30ÉÃ
https://youtu.be/hKL1MOLrxbM
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ëÂç»³¡ÖÉðÂº¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×ÊÓ 15ÉÃ
https://youtu.be/p3P6OzCoJrA
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ëÂç»³¡ÖÉðÂº¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×ÊÓ 30ÉÃ
https://youtu.be/dZ8LtF7Odu0
¢£´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡§»£±Æ»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²¼µYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«
https://youtu.be/yv2_cnd4aus
²áµîCM¡§ÊÀ¼Ò¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆCM¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥Þ¥Ä¥¤¥¦¥¤¥¹¥ーÁÒµÈ ¡ÖÉðÂº ¶Ø¼ò¡×ÊÓ15ÉÃ¡§https://youtu.be/HbtpXmkEbU0
¥Þ¥Ä¥¤¥¦¥¤¥¹¥ーÁÒµÈ ¡ÖÉðÂº ¶Ø¼ò¡×ÊÓ30ÉÃ¡§https://youtu.be/oIRLaCIBVYs
Âè2ÃÆCM¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ë´Ì¡ÖÉðÂº¡¡°û¤ß¤¿¤¤¡×ÊÓ15ÉÃ¡§https://youtu.be/vFmYM3N6z9w
¥Þ¥Ä¥¤¥Ï¥¤¥Üー¥ë´Ì¡ÖÉðÂº¡¡°û¤ß¤¿¤¤¡×ÊÓ30ÉÃ¡§https://youtu.be/A1haUIWS7zE
Âè3ÃÆCM¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥Þ¥Ä¥¤¥Óー¥ë¡ÖÉðÂº¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³«¤±¤ë¥Óー¥ë¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§https://youtu.be/sWsLt_lGgRk
¥Þ¥Ä¥¤¥Óー¥ë¡ÖÉðÂº¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³«¤±¤ë¥Óー¥ë¡×ÊÓ 30ÉÃ¡§https://youtu.be/pw_jnkrDJQI
¥Þ¥Ä¥¤¥Óー¥ë¡ÖÉðÂº¡¡¹¥¤¤Ê¿§¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§https://youtu.be/T5V-R4fQtbo
¥Þ¥Ä¥¤¥Óー¥ë¡ÖÉðÂº¡¡¹¥¤¤Ê¿§¡×ÊÓ 30ÉÃ¡§https://youtu.be/gNOvcR1bGzg
¢£ÉðÂºÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä»¼è¸©¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÉðÂºÁª¼ê¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Ä»¼è¸©¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤ª¼ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾°æ¼òÂ¤¡£
¸ß¤¤¤ÎÍýÇ°¡ÖÄ»¼è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢CM½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1991Ç¯7·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤Î³ÊÆ®²È¡£
team VASILEUS ½êÂ°¡£
Æ®ÁèËÜÇ½¤à¤½Ð¤·¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇKO ¾¡Íø¤òÏ¢È¯¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Üー¥ó¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://takeru-officialsite.com/
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û
https://www.instagram.com/k1takeru/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
https://x.com/takerusegawa
¡Ú¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
https://www.youtube.com/channel/UCUYgBcA6ZpAK9sbJLdYdcWw
¢£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÂç»³ ¥ß¥º¥Ê¥é¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡×
ÍÆÎÌ¡§350ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§8%
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\220¡ÊÀÇ¹þ\242¡Ë
¥ß¥º¥Ê¥é¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¹á¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤ÎÃæ¤ËÈù¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop-matsuiwhisky.com/items/67c157acf0ab5a05c6de8fb9
¡ÖÂç»³ ¥µ¥¯¥é¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡×
ÍÆÎÌ¡§350ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§8%
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\220¡ÊÀÇ¹þ\242¡Ë
¥µ¥¯¥éÉñ¤¦½Õ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop-matsuiwhisky.com/items/67c1581163cfc30570ae2753
¢£ÁÒµÈ¾øÎ¯½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÒµÈ¾øÎ¯½ê¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¤Ë¾øÎ¯½ê¤ò¹½¤¨¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¾øÎ¯¼ò¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ÎÀ½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦65¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç¡ÖÁÒµÈ¡×¡ÖÄ»¼è¡×¡Ö»³±¢¡×¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥¤¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤ÎÎ®ÄÌ¡¢ÈÎÇä¤òÍ½Â¬¤·¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¾ðÊó
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò ÁÒµÈ¾øÎ¯½ê
¢©682-0934 Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¾å¸ÅÀî656-1
¸ø¼°HP¡§https://matsuiwhisky.com
¢£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò
ÅÅÏÃ¡Ê06-4309-6250¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥áー¥ë¡Êinfo@matsui-shuzo.co.jp¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È¤Î¤´Ï¢Íí¤ÏÁ´¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢£¤³¤Î¥×¥ì¥ê¥êー¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò ¹Êó
¥áー¥ë¡Êpr@matsui-shuzo.co.jp¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨SEOÂÐºö¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¥áー¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹