第2弾が2週連続 放送決定！10月21日（火）・28日（火）深夜24時30分～「ヨルぷしゅ」

株式会社テレビ東京ホールディングス

(C)TV TOKYO

民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」制作陣による“おとな応援系” オムニバスバラエティ「ヨルぷしゅ」。今年6月に放送された第1弾では、赤ちゃんを笑わせる芸を競う「A-1グランプリ」や、「シナぷしゅ」の人気コーナー「つきうた」の楽曲をアーティスト本人が無人のスタジオで歌う「つきうた SELF SESSION」など個性豊かなラインナップで話題となり、配信は12万回再生を突破しました。そんな「ヨルぷしゅ」第２弾の放送がこの度決定いたしました！10月21日（火）、10月28日（火）の24時30分から2週連続で放送、よりパワーアップしてお届けします。

今回は「おとなの幸せを研究するラボ」を舞台に、様々なショートコンテンツでおとなのセロトニン神経（通称：幸せホルモン）を活性化させる番組を目指します。第2弾はコンテンツも盛りだくさん！「シナぷしゅ」でも大人気のコーナー「みんなのダンス」のおとなver.「おとなのダンス」や、サラリーマンあるあるを表現したショートアニメーション「さい！ご覧ください！」、こどもとカメのキャラクターカメ吉のほっこり企画「のんびりカメとトーク」、仕事に育児に毎日奮闘するおとなを応援するオリジナルソングなど、新しい企画が続々登場します。

出演は前回に引き続き、自身も昨年1児の父となった藤森慎吾が「セロ」の声を、独特の世界観で人気の音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の詩羽が「ニン」の声をそれぞれ担当します。今回も2人が織りなす独特の世界観にご期待ください。

さらに、今回の「ヨルぷしゅ」ではおこさまの”スヤスヤ寝顔”を大募集します！番組のどこかで、あなたのお子様の寝顔が放送されるかもしれません。くわしくは番組HPをご覧ください。

そして第２弾放送決定にあたり、「セロ」と「ニン」の声を担当する藤森慎吾と「水曜日のカンパネラ」詩羽、番組プロデューサーの飯田佳奈子のコメントが到着しました！

≪セロ役 藤森慎吾（オリエンタルラジオ）コメント≫

初回放送では素敵な反響をたくさんいただきとても嬉しかったです。

子育てパパママたちに少しでも癒しと笑いをお届けできればという思いで今回もがんばりたいです。

子育ては喜びや楽しさをたくさん味わえますが、それと同じくらい大変さや苦労も実感しております。

いろんなことを子育て層の皆さんと共感しながら楽しみたいです！

(C)TV TOKYO【「セロ」キャラクター設定】

おとなの幸せを研究するラボ「ヨルぷしゅ」の研究員。肩の力を抜いて軽やかに生きることをモットーにしており、"重荷をたくさん背負ってついつい頑張りすぎてしまう人間のおとなたちを軽やかにする"という、誰から課されたかもよくわからない使命に燃えている。

≪ニン役 詩羽（水曜日のカンパネラ）コメント≫

第1弾では様々なコンテンツを通して、子育てを経験した方々にとっては懐かしさを感じたり「わかる～！」と思ったりしたかもしれませんし、子育てをしたことがない私が見ても、ママとパパの気持ちが少しわかった気がして嬉しくなりました。第2弾もどんな立場の人でも楽しめる内容になると思うので、今からとても楽しみです！

(C)TV TOKYO【「ニン」キャラクター設定】

おとなの幸せを研究するラボ「ヨルぷしゅ」の研究員。おしゃれが大好きで、型にはまらない個性的な若者。基本的には効率を重視して生きているが、情にあつい一面もあり、”人間の大人を応援したい”という謎の使命感に燃える所長セロのことをなんだかんだ支えている。好きな食べ物は、手巻き寿司。

≪番組プロデューサー：飯田佳奈子（テレビ東京 制作局）コメント≫

たくさんの方の応援をうけて、第2弾を制作することが決まりました！

常に新しいことにチャレンジする、という癖が体に染みつきすぎている「シナぷしゅ」制作チームは、大胆にも設定をガラリと変えて今回は”おとなの幸せを研究するラボ”という舞台設定でお届けします。

テレビの前のみなさんのセロトニン神経、ぜひ我々に活性化させてください！がんばります！

(C)TV TOKYO≪おこさまの”スヤスヤ寝顔”大募集！≫

子どもたちのスヤスヤとした幸せな寝顔はパパやママにとっての宝物。そんな愛しい瞬間の動画を、深夜特番「ヨルぷしゅ」で放送します！番組のどこかで、あなたのお子様の寝顔が放送されるかもしれません。詳細は番組HPにてご確認ください。

番組HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/suyasuyanegao/

応募期間：9月22日（月）昼1時～10月21日（火）深夜24時30分

≪放送内容≫ ※予定

・「シナぷしゅ」で人気のコーナー「つきうた」を楽曲アーティストが歌う！「つきうたSELF SESSION」

・夫婦のあるあるを癖になるショートアニメで表現！「がんばれ！とうちゃん」

・手のキャラクターが、おとなの世界で躍動する「Tette’s night journey」

・聞いたあなたは今すぐHAPPY！神出鬼没な「スーパーポジティブ占い」

・「ヨルぷしゅ」の代名詞！赤ちゃんを笑わせる芸を競う「A-1グランプリ（アカチャンワングランプリ）」

・小さなこどもとカメのおしゃべりが楽しい「のんびりカメとトーク」

ほか

≪番組概要≫

【タイトル】「ヨルぷしゅ」

【放送日時】2025年10月21 日（火）、28日（火）深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

▶TVer：https://tver.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

YouTubeシナぷしゅchでも見逃し配信！

▶YouTube(シナぷしゅch)：https://www.youtube.com/@synapusyu

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

声の出演：

セロ 藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

ニン 詩羽（水曜日のカンパネラ）

【「ヨルぷしゅ」公式TikTok】

@yorupusyu_official https://www.tiktok.com/@yorupusyu_official

【「シナぷしゅ」公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

【「シナぷしゅ」公式Instagram】

@synapusyu https://www.instagram.com/synapusyu