スマイルゲート、東京ゲームショウ2025のブースマップとステージ情報を公開！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■東京ゲームショウのスマイルゲートブースにて、『カオスゼロナイトメア』と『MIRESI：視えない未来』テーマの超大型展示物を設置

■人気コスプレイヤー、人気ストリーマー、人気Vtuberなど、豪華ゲストがステージに出演

スマイルゲートは、新作RPG『カオスゼロナイトメア』(以下、カオゼロ)と『MIRESI：視えない未来』(以下、MIRESI)の「東京ゲームショウ2025」ブースマップとステージプログラムの詳細を9月22日(月)に公開しました。

東京ゲームショウ2025特設ページでは、スマイルゲートブースの位置やマップをはじめ、『カオゼロ』や『MIRESI』の特色ある展示内容や、プログラム情報を公開しています。

スマイルゲートブースは幕張メッセのホール「04-N08」に位置し、各ゲームのテーマに合わせて左右に分かれて設置された、超大型展示物を確認できます。

『カオゼロ』では、ゲーム内の「カオス」に突入する際に使用するポッドを再現している他、巨大円形LEDで来場者の注目を集める予定です。

『MIRESI』では、アートディレクターの血羅(ヒョルラ)の作品を大型アートウォールと高さ5.5mの超大型LEDで演出し、ゲームに対する期待感を一層高めます。

ステージプログラムの詳細も公開されました。

『カオゼロ』はビジネスデイ、一般公開日の4日間にわたり、ステージプログラムを実施いたします。

ビジネスデイの9月25日(木)にはストリーマーの「yunocy」さんが、9月26日(金)にはななしいんく所属Vtuberの「因幡はねる」さんがステージに登場し、実際に『カオゼロ』をプレイし、ゲームに関する様々なトークを披露する予定です。

また、一般公開日の9月27日(土)にはコスプレイヤーの「伊織もえ」さんが、9月28日(日)にはコスプレイヤーの「東雲うみ」さんがステージに登場し、『カオゼロ』をプレイしつつゲームに関する様々なトークや、フォトセッションを実施する予定です。

■『カオゼロ』特別先行体験スペシャルステージ

- 9月25日(木)時間：14:00～15:00出演者ストリーマー：yunocyさんタレント/ストリーマー：音無えりなさん- 9月26日(金)時間：14:10～15:00出演者ななしいんく所属Vtuber：因幡はねるさんゲームキャスター：岸大河さん- 9月27日(土)時間：12:00～13:00出演者コスプレイヤー：伊織もえさんMC：OooDaさん- 9月28日(日)時間：12:00～13:00出演者コスプレイヤー：東雲うみさんMC：OooDaさん

『MIRESI』では、人気コスプレイヤーの「えなこ」さんと、スペシャルゲストとして世界的人気VTuberグループ『hololive』所属の「ラプラス・ダークネス」さんが出演するスペシャルトークショーが9月28日(日)に開催されます。

スペシャルトークショーでは、「ラプラス・ダークネス」さんが歌唱した『MIRESI』のテーマソング「Jumping in the TIME」のミュージックビデオを鑑賞し、『MIRESI』の主人公たちのビジュアルコンセプトをテーマにトークを繰り広げる予定です。

■『MIRESI』スペシャルトークショー

- 9月28日(日)時間：14:00～15:00出演者コスプレイヤー：えなこさんスペシャルゲスト：ラプラス・ダークネスさんMC：平岩康佑さん

スマイルゲートの東京ゲームショウ2025公式ブースに関する追加情報は、特設サイトをご覧ください。

▼東京ゲームショウ2025特設サイトはこちら！

https://tgs.onstove.com/ja/2025