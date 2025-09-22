【新店舗】百貨店出店数No.1（※1）の株式会社タイムレスが天満屋岡山店に「総合買取サロン タイムレス 天満屋岡山店」を9月24日（水）オープン！

株式会社タイムレス

■開店日程：2025年9月24日（水）10：00～

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、この度、岡山県岡山市に位置する「天満屋岡山店」に「総合買取サロン タイムレス 天満屋岡山店」を2025年9月24日（水）にオープンいたしました。岡山県では4店舗目となります。

店頭限定のオープン記念キャンペーンも開催しております。買取り金額が税込1万円以上の場合、買取り金額に応じて天満屋商品券最大10,000円分を進呈いたします。期間は2025年9月24日（水）～10月31日（金）(※2)まで、オープン記念キャンペーン中なら、査定だけでもノベルティをプレゼントいたします！この機会にぜひお越しください！

■店舗概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス 天満屋岡山店

アクセス：＜電車＞岡山駅 ＜バス＞天満屋バスステーション

＜路面電車＞岡山駅より 清輝橋行 郵便局前電停、東山行 県庁通電停

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10：00～19：30（最終受付19:００）

買取商品：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（未開封のものに限る）、古銭、洋服、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器等（※3）

提携駐車場：あり

オープン日：2025年9月24日（水)

オープン記念キャンペーン：2025年9月24日（水）～10月31日（金）（※2）

■総合買取サロンタイムレス

「総合買取サロンタイムレス」は”想い”によりそうパートナーとして、安心で質の高い買取をお約束する総合買取サロンです。

百貨店出店が多く、米子天満屋店出店で全国合計37店舗（※4）となるタイムレス、はバッグや時計など、ご自宅に眠るさまざまな”モノ”を、“サロン”クオリティで質の高い接客にて買取を行っております。

他には、販売事業として、年間取引点数35万点以上を誇り長く愛され続けるオークション「TIMELESS AUCTION」を持ち、

全国のお客様へラクラク導入可能な、遠隔査定・古物商のトータルプラットフォームである「TIMELESS EXPRESS」のサービスも運営しております。今後も全国的に店舗、サービスを拡大予定です。

百貨店出店数No1（※1）質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【株式会社タイムレス】

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25スタート 毎週日曜 25:25～25:55放送

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※１買取店として百貨店出店数No1

調査日程：2025年６月

調査対象：全国50の買取店、百貨店協会に所属する全国166店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全35店舗の内、全国百貨店に30店舗出店

※2 キャンペーンは予告なく中止になることがあります。

※3 一部お取り扱い対象外のお品物もございます。

詳しくは、コールセンターまたは店頭スタッフにおたずねください。また、未成年者からの買収は行っておりません。

※4 出店数：全国に37店舗出店中 (2025年9月22日現在)