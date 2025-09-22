年間56万人※1 利用する「エリクシール AIスキンアナライザー」がAIチャット機能追加でパーソナルケアを強化！

株式会社資生堂

スキンケア市場18年連続売上No.1※2 スキンケアブランド「エリクシール」は、56万人※1が利用している、オンライン肌測定「エリクシール AIスキンアナライザー」にAIチャット機能を追加したサービスを、2025年9月22日（月）よりスタートします。

今回のアップデートでは、従来の『ハリ・透明度・うるおい』からなる「つや玉指数」や、目の下のたるみ、ほうれい線、マリオネットラインの部位別のたるみや、シワ、シミ等、全16項目の肌状態の測定に加え、さらに、長年多くの方の肌を見つめながら培ってきた皮膚科学研究及びライフスタイル研究による知見を活用したAIチャット機能を新たに搭載。これにより、測定結果をもとに、ユーザーの一人ひとりに最適な肌悩みや商品、生活習慣についての、パーソナルビューティーアドバイスを提供します。

※1 2024年9月～2025年8月までの1年間における利用者延べ人数

※2 インテージ SRI,SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング2007年1月～2024年12月 推計販売金額

《「エリクシール AIスキンアナライザー」とは？》

「エリクシール AIスキンアナライザー」は、スマートフォンを通じて簡単に利用できるオンラインツールです。資生堂の長年にわたる皮膚科学研究と先端のデジタル技術を融合して独自開発した、エキスパート研究員と同様の肌状態判定が可能なAIプログラムを搭載しています。

ほうれい線などのあまり人に知られたくない加齢に伴う肌変化を、店頭に足を運ばなくてもいつでもどこでも無料で気軽に知ることができます。

スマートフォンで簡単な質問に答えて顔写真を撮影するだけで肌を総合的に解析し、本格的な肌分析とそれに基づいたパーソナルなビューティーアドバイスを受け取れるサービスを提供します。

《AIスキンアナライザーの進化ポイント》

お客さまの「自分の肌状態に合った美容法や商品、生活のアドバイスを知りたい」というニーズは高まっています。エリクシールAIスキンアナライザーはその要望に応えることが可能です。

「自分の測定結果をもっと深く理解したい」、「自分のライフスタイルに合った最適な情報が欲しい」という高度な要望に応えるために、今回その機能をさらに進化させました。近年目覚ましい発展を遂げている大規模言語モデル（LLM）を活用し、資生堂がこれまでに蓄積してきた皮膚科学、化粧品学、そして店頭カウンセリングのノウハウを融合。資生堂独自のパーソナルアドバイスを提供可能なAIチャット機能を開発、搭載しました。AIチャット機能はお客さまの肌測定結果も理解しており、結果を踏まえ、お客さま個別の肌悩みやライフスタイルに基づくソリューションを提案することができます。

《「エリクシール AIスキンアナライザー」機能の詳細》

１.測定内容

加齢に伴う悩みとして挙げられるたるみ、シワのスコアについて、ほうれい線やマリオネットライン、目もとのシワなど部位別に詳細を確認できます。全16項目を測定し、自分に合ったビューティーアドバイスを知ることができます。またすべてのスコアは、同年代の平均スコアと比較することができます。

さらにAIチャット機能は、測定した結果に基づき、お客さまの多様なお悩みにアドバイスが可能です。生活習慣や食生活、お肌のお手入れ方法や肌悩みの原因についてお答えが可能です。お客さまのライフスタイルに合わせ、適切な商品や、その商品に配合されている成分、使用方法の情報もお答えすることができます。

２.「エリクシールクラブ会員」へのサポート

エリクシールの会員サービス「エリクシールクラブ」会員の方は、過去の推移をグラフで詳細に確認することができ、測定後には効果的な測定推奨日のご案内など、より理想の肌を目指すサポートをメールマガジンや公式LINEで受け取ることができます。

《「エリクシール AIスキンアナライザー」体験の流れ》

▼エリクシール AIスキンアナライザー

https://www.shiseido.co.jp/elixir/tsuyadama-counseling/?rt_pr=trt51

《エリクシールについて》

1983年に誕生以来、常に最新のコラーゲン研究を重ね、確かな肌効果と心地よさを提供し続けてきたブランドです。肌で感じる小さな奇跡が、「つや玉」となり頬に美しく輝く。一歩前へ踏み出すあなたの味方になるように。今もこれからも、ともに歩んでいくエイジングケア※3ブランドです。

※3 エイジングケアとは年齢に応じたうるおいケアのこと

《「つや玉」について》

「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。

