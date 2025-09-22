N-ONE e:専用アクセサリー2種発売。助手席用ドリンクホルダーと運転席用スマートフォンホルダーでドライブがより便利に。

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区）は9月11日（木）、「N-ONE e:」専用設計の「ドリンクホルダー 助手席用」と「スマホルダー クイック」を当社公式オンラインストアおよび各種ECサイトにて発売を開始しました。助手席用ドリンクホルダーは、専用設計ならではの独自の取り付け方法を採用（特許出願済）。スマートフォンホルダーは、運転者に最適なスマートフォン設置位置を提案します。本製品は、株式会社ホンダアクセス（所在地：埼玉県新座市）が扱う「A-Collect」※のアイテムとしても販売いたします。詳細は以下をご覧ください。

※A-Collect：株式会社ホンダアクセスがHonda純正用品に加えてお客様のご要望に合った商品を提供する商品シリーズです。

各製品特長

N-ONE e:専用ドリンクホルダー 助手席用

助手席側のエアコン吹き出し口付近にドリンクを収納するスペースがないことに着目し、吹き出し口下に装着するドリンクホルダーを開発しました。エアコンの風でドリンクを保温・保冷することが可能です。

・N-ONE e:との一体感を演出するデザイン

天面のフレームは運転席側の純正ドリンクホルダーとデザインを合わせ、本体は、直線的なデザインが施された内装に調和するよう、スクエア型に設計しています。また、下部にはインパネから自然につながるようなラインを入れ、内装に溶け込むデザインに仕上げました。

・専用設計ならでは、内装の構造を活用したスマートな取り付け

本製品は、エアコン吹き出し口下のくぼみにベースを取り付け、本体を横からスライドさせて固定する構造です。純正部品の取り外しは不要で、エアコンルーバーの機能を損なうことなく利用できるよう設計（特許出願済）しました。

・様々なサイズのドリンクをホールド可能

直径／対角の長さが74mmまでのドリンク容器に対応しています（底から上部にかけて広がるカフェカップやチルドカップ等の場合、底から60mmの位置でのサイズが77mm以下であること）。また、背の高いドリンクもしっかりホールドできるよう深めに設計しています。

※細い缶やくびれた形状のペットボトル、空容器は安定しない場合があります。

N-ONE e:専用スマホルダー クイック

N-ONE e:においてスマートフォン設置位置の最適解となる、運転席側エアコン吹き出し口用のスマートフォンホルダーです。エアコンフィンの軸を活用した新たな取り付け方法により、スマートかつコンパクトに設置することができます。ナビ非搭載車両での利便性を高め、視線移動が少なく運転操作にも影響しない取り付け位置となっています。

※運転中のスマートフォン等の操作や画面注視は法律で禁止されています。安全な場所に停車してから操作してください。

・エアコンフィンの軸を活用した新取り付け

エアコンフィンの両脇の隙間に「ベース」のフック部を差し込み、エアコンフィンの軸に引っ掛けます。次に「ホルダー」を「ベース」に取り付け、固定します。

エアコン軸を活用した取り付けながら、エアコンルーバーの機能を損なうことなく利用できます（下写真）。

・片手で簡単クイックホールド。スマホの向きは縦横どちらにも対応

一度スマートフォンの幅に合わせてホルダーのアームをセッティングすれば、それ以降は片手で簡単にホールドすることが可能。また、スマートフォンを手前に引くだけでホールドが解除される構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。縦向き・横向きどちらでもホールド可能です。

★詳細は、以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

製品スペック

・発売日：2025（令和7）年9月11日

・価格：オープン

品番：CX405K(https://ps.carmate.co.jp/c/car/cx405k)

品名：N-ONE e:専用 ドリンクホルダー 助手席用

製品サイズ：H102×W121×D155（ｍｍ）

製品重量：210ｇ

品番：CX406K(https://ps.carmate.co.jp/c/car/cx406k)

品名：N-ONE e:専用 スマホルダー クイック

製品サイズ：H132×W102×D95（ｍｍ）

製品重量：110ｇ

パッケージには段ボールを使用し、プラスティックの総使用量を10％以下に抑えました。

