【10月31日（金）限定】ゴーストハウスやお楽しみ抽選会などのエンターテイメントと楽しむ「Hilton Fukuoka Sea Hawkハロウィンパーティー」を開催

ヒルトン福岡シーホーク

【2025年9月22日】 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区 総支配人フレデリック・ルクロン）4階「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」では、2025年10月31日（金）限定イベント「Hilton Fukuoka Sea Hawkハロウィンパーティー」を開催いたします。

天井高約40mの開放感溢れるアトリウム空間で開催される毎年恒例の人気イベント「Hilton Fukuoka Sea Hawkハロウィンパーティー」。今年は、レストランに隣接するチャペル オーラ内は少し不気味なゴーストハウスとなり、ハロウィン気分を盛り上げます。

今年のハロウィンは金曜日の為、毎週金曜ディナーに開催中の「Family Fun Night with HAWKS」とコラボレーションした例年よりパワーアップした特典とエンターテイメントとともにシェフ自慢の約40種類のお料理がお楽しみいただけます。料金は、大人1名10,000円、大人1名に対して子ども1名（6～12歳）無料。追加のお子様は1人5,000円。「Family Fun Night with HAWKS」と同様の福岡ソフトバンクホークスのユニフォームを着用し、ご来館されたお客さまには乾杯ドリンク1杯無料の特典も付いています。

お食事とともにご家族でお楽しみいただけるエンターテインメントも充実。プロのメイクアップアーティストによる「フェイスペイントコーナー」では、ジャック・オー・ランタンや魔女、猫などのデザインを施します。さらに、九州を中心に活動しているクラウン（ピエロ）姿のバルーンアーティスト、ふうせんひねりのMarco氏による「バルーンアートコーナー」では、カラフルな風船を使用し、動物や恐竜の形を即興で制作後プレゼントいたします。そのほかにも、「野球ボールのボールプール」、幼児向け「バッティングティーコーナー」に加えて、ヒルトン福岡シーホーク宿泊ご招待券などの豪華賞品が当たる「抽選会」など、大人も嬉しい企画をご用意しております。

ブラッセリー＆ラウンジ シアラでは、小さなお子様連れでも気兼ねなくお食事をお楽しみいただけるよう、お子様が安心して遊べるキッズスペースの完備やお子様用のイス、食器、クーファンの貸し出しを準備しており、ベビーカーでのご入店も可能です。

チャペルオーラ内ゴーストハウスイメージディナービュッフェイメージ

「Hilton Fukuoka Sea Hawkハロウィンパーティー」概要

場所：ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

期間：2025年10月31日（金）

時間：17:30～22:00（最終入店19:00）

料金：大人10,000円 子ども（6～12歳）5,000円 幼児（5歳以下）無料

※大人1名につき、子ども（6～12歳）無料

【10月3日（金）までのお得なファミリープラン】

大人2名＋子ども（6～12歳）2名まで 16,000円

子ども（6～12歳）追加1名4,000円

※通常料金、お得なファミリープランともに事前決済でのお申込みとなります。

予約:Tel 092-844-8000（10:00～18:00）

URL： https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/halloween

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容は変更になる場合がございます。

ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/ , https://www.facebook.com/hiltonfukuokaseahawk2020/ , https://twitter.com/hiltonfukuokaco , https://www.instagram.com/hiltonfukuokaseahawk/, https://page.line.me/hiltonfukuoka

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。