【RODE（ロード）】人気のワイヤレスマイクが値下げ！お求めやすい価格に改定

銀一株式会社

2025年9月26日（金）、オーストラリアのオーディオメーカー・RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）は、ワイヤレスマイク3機種について、価格改定（値下げ）を実施いたします。

より多くの方にRØDE製品を手に取っていただき、それぞれのクリエイティブな表現をサポートしたいという想いから、お手にとっていただきやすい価格へ見直しました。

Vlog撮影、インタビュー、映像制作など、幅広いシーンで活躍できるRØDEのワイヤレスマイクをぜひお求めください。

価格改定対象商品 ※2025年9月26日（金）価格改定※

● ワイヤレス プロ

現行価格 \71,500（税込）→新価格 \62,700（税込）

プロフェッショナルな映像制作に最適なワイヤレスオーディオシステム。送信機内部への32bit float録音機能やタイムコード出力機能など、充実した機能でどんな環境でもクリアな音と柔軟なワークフローを提供します。

● ワイヤレス ゴー（第3世代）

現行価格 \51,700（税込）→新価格 \46,200（税込）

軽量・コンパクトながら高音質を実現した、世界的に人気のワイヤレスマイクの最新モデル。送信機内部への32bit float録音機能など、手軽にプロ品質の音を手に入れたいクリエイターにぴったりです。

● ワイヤレス マイクロ

現行価格 \26,400（税込）→新価格 \22,000（税込）

スマートフォンに接続するだけで、手軽に高品質な音を録音できる超小型ワイヤレスマイク。送信機はBluetoothでの接続にも対応しており、これから動画制作を始める方にもおすすめです。

- ワイヤレスマイクの製品詳細については、下記リンクよりご確認いただけます。詳細リンク：https://ginichi.site/rode/wireless- 価格改定品一覧は、銀一株式会社ホームページをご参照ください。詳細リンク：https://www.ginichi.co.jp/information/topics/46803/

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。