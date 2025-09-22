¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î³«ºÅÊó¹ð¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¦Æ±³«È¯¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×À©ºî¡¦³èÍÑ ¤ªÂæ¾ì¤¿¤½Ð¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È ÂåÉ½Íý»ö¡¡¹â¶¶Í³µª¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¿ÌºÒ»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ ¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¥¨ー¥ë¡× ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¤ªÂæ¾ì ¤¿¤½Ð¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤¿¤½Ð¤·¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¥¨ー¥ë¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤·¤¿¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ò´ð¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤½Ð¤·¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö±ÒÀ¸´ÉÍý¡×¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ÇÂÎÎÏ¤äÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ê¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ÏÌ¿¤ò¼é¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÃæÆÇ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤äÈ÷Ãß¿©¤ò»È¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ìー500¿©¤ÈÆÚ½Á250¿©¤òÄ´Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¿¦°÷¤ä¤ªÂæ¾ì¼þÊÕ¤Î´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â»²²Ã¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸µ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö5kg¤ÎÊÆ¤ò¤È¤°¤Î¤âÂçÊÑ¡£¤Ç¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È´¶ÁÛ¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤³¤Î¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330134&id=bodyimage1¡Û
³«ºÅ³µÍ×
¡ÎÆü»þ¡Ï2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë9:00～Ä´Íý³«»Ï¡¢11:15～ÇÛ¿©
¡Î¾ì½ê¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò1³¬ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥âー¥ëÁ° ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Î¥á¥Ë¥åー¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÒ³²È÷Ãß¿©¤ò»ÈÍÑ¡¡¥«¥ìー 500¿©¡¿ÆÚ½Á 250¿©
¡Î»²²ÃÈñ¡ÏÌµÎÁ¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ 2¿©¤Þ¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡Ë
¡Î¼çºÅ¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Î¶¨ÎÏ¡ÏÇ½ÅÐ¤Ë¥¨ー¥ë¡ÊÈïºÒÃÏ»Ù±ç¥Áー¥à¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330134&id=bodyimage2¡Û
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¹â¶¶Í³µª
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¹õÀ¥ËÌÄ® 2-1-2
URL¡§https://bodysence.jp
E-Mail¡§mail@bodysence.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò°é¤Æ»Ù±ç¼Ô¸¦½¤µÚ¤Ó¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥«ー¡¦¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー°éÀ®»ö¶È¡¿¹Ö»ÕÇÉ¸¯
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó Âè£²¥¹¥¿¥¸¥ª À©ºî¥»¥ó¥¿ー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡§Âí ½¨°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ªÂæ¾ì2ÃúÌÜ4ÈÖ8¹æ
E-mail¡§shuuichi.taki@fujitv.co.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¹â¶¶Í³µª
Å¹Ì¾¡§Roots of Life¡Ê¥ëー¥Ä¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¹õÀ¥ËÌÄ® 2-1-2 D-BASE2 ³¬
TEL¡§050-5356-7809
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
º£²ó¤Î¤¿¤½Ð¤·¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¥¨ー¥ë¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤·¤¿¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ò´ð¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤½Ð¤·¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö±ÒÀ¸´ÉÍý¡×¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ÇÂÎÎÏ¤äÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ê¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ÏÌ¿¤ò¼é¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÃæÆÇ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤äÈ÷Ãß¿©¤ò»È¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ìー500¿©¤ÈÆÚ½Á250¿©¤òÄ´Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¿¦°÷¤ä¤ªÂæ¾ì¼þÊÕ¤Î´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â»²²Ã¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸µ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö5kg¤ÎÊÆ¤ò¤È¤°¤Î¤âÂçÊÑ¡£¤Ç¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È´¶ÁÛ¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤³¤Î¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330134&id=bodyimage1¡Û
³«ºÅ³µÍ×
¡ÎÆü»þ¡Ï2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë9:00～Ä´Íý³«»Ï¡¢11:15～ÇÛ¿©
¡Î¾ì½ê¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò1³¬ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥âー¥ëÁ° ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Î¥á¥Ë¥åー¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÒ³²È÷Ãß¿©¤ò»ÈÍÑ¡¡¥«¥ìー 500¿©¡¿ÆÚ½Á 250¿©
¡Î»²²ÃÈñ¡ÏÌµÎÁ¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ 2¿©¤Þ¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡Ë
¡Î¼çºÅ¡Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¿¤½Ð¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Î¶¨ÎÏ¡ÏÇ½ÅÐ¤Ë¥¨ー¥ë¡ÊÈïºÒÃÏ»Ù±ç¥Áー¥à¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330134&id=bodyimage2¡Û
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¹â¶¶Í³µª
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¹õÀ¥ËÌÄ® 2-1-2
URL¡§https://bodysence.jp
E-Mail¡§mail@bodysence.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò°é¤Æ»Ù±ç¼Ô¸¦½¤µÚ¤Ó¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥«ー¡¦¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー°éÀ®»ö¶È¡¿¹Ö»ÕÇÉ¸¯
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó Âè£²¥¹¥¿¥¸¥ª À©ºî¥»¥ó¥¿ー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡§Âí ½¨°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ªÂæ¾ì2ÃúÌÜ4ÈÖ8¹æ
E-mail¡§shuuichi.taki@fujitv.co.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¹â¶¶Í³µª
Å¹Ì¾¡§Roots of Life¡Ê¥ëー¥Ä¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¹õÀ¥ËÌÄ® 2-1-2 D-BASE2 ³¬
TEL¡§050-5356-7809
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø