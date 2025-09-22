¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
FXOnline Japan¡¢Song¤Ø»ö¶ÈÅý¹ç¤Î¤ªÃÎ¤é¤»～¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤È±¿±ÄÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ～
Ê¿ÁÇ¤è¤êFXOnline Japan¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÅö¼Ò¤Ï¡¢³¤³°FX¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤È±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Song¡Êhttps://song.co.jp/fx/¡Ë¤Ø»ö¶ÈÅý¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åý¹ç¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
FXOnline Japan¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥ìー¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ä¼è°ú¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏSong¤Î¥á¥Ç¥£¥¢±¿±ÄÎÏ¤È³«È¯¥ê¥½ー¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µì¥µ¥¤¥È¡§https://fxonline.co.jp
¿·¥µ¥¤¥È¡§https://song.co.jp/fx/
µì¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½ç¼¡¡¢¿·¥µ¥¤¥È¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÃæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î·Ñ¾µ¡§´ûÂ¸¤Îµ»ö¡¦¥¬¥¤¥É¤Ï¿·¥µ¥¤¥È¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¡¢°ú¤Â³¤ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¹¹¿·¤Î¤ª´ê¤¤¡§¿·URL¡Êhttps://song.co.jp/fx/¡Ë¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§º£¸å¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¿·¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÁë¸ý¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
µìFXOnline Japan¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ
µìFXOnline Japan¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÅý¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://fxonline.co.jp/integration-announcement/
»ä¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ë³¤³°FX¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Song¹çÆ±²ñ¼Ò
³¤³°FX¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä»öÌ³¶É
https://song.co.jp/fx/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Song¹çÆ±²ñ¼Ò
