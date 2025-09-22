オーダーメイドの『KASHIYAMA』ライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタート洗練された大人のライフシーンをワンストップで提案

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドブランド『KASHIYAMA』において、ライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタートします。これまで培ってきたスーツづくりの信頼と技術の提供はそのままに、洗練された大人のライフシーンをワンストップでご提案します。10月1日（水）に「カシヤマ イオンモール福岡店」、10月17日（金）には「カシヤマ 流山おおたかの森S・Ｃ店」をオープンします。

「カシヤマ イオンモール福岡店」

『KASHIYAMA』は、“オーダーメイドの民主化”を目指し、現在全国に66店舗を展開。昨年の業績は、売上昨対比137％、店舗売上昨対比152％の実績でした。また当社は、2025年の重点戦略の一つとしてリアル店舗展開の拡大を掲げています。その中で、新業態を展開することによりさらなる売上伸長とブランドの拡大を図ります。

新業態の「カシヤマ」は、“ライフスタイル一体型”をコンセプトとし、ビジネスから休日、趣味の時間まで、あらゆるシーンでお客さまのオン・オフのライフシーンをサポートします。オンワードグループが持つブランド資産を最大限に活用し、これまで以上に幅広いニーズに対応します。オーダーメイドの『KASHIYAMA』に加え、様々なシーンに対応する『J.PRESS ORIGINALS（ジェイプレス オリジナルス）』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN（ジョセフ アブード マウンテン）』、『PW CIRCULUS（ピーダブリュ サーキュラス）』を展開し、スーツ、スマートカジュアル、アウトドア、スポーツといった幅広いアイテムをワンストップで提案します。

また、既存の「KASHIYAMAルクアイーレ」と「KASHIYAMA 京都四条店」も、10月1日（水）にリニューアルオープンし、新しいコンセプトを体験できる場を拡大します。

新業態ショップ名を「カシヤマ」とすることで、より多くの方に親しみを持っていただけるブランドを目指します。

■株式会社オンワードパーソナルスタイル 代表取締役社長 関口 猛コメント

「スーツをお作りいただく際、通常１時間程度お客様とのコミュニケーションがあり、オンのシーンでの“服”選びのパートナーとして信頼をいただいております。グループ企業のアセットを活かし、オフシーンの“服”選びのお手伝いをさせていただけることは、お客様の更なる満足度向上になると思い新業態となる新カシヤマショップを立上げました。

新業態ショップ「カシヤマ」は、新たに『J.PRESS ORIGINALS』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』、『PW CIRCULUS』を展開します。オンワードグループは多数のブランドを保有していますが、緊張度の高い順に“スーツ”“スマートカジュアル”“アウトドア”“スポーツ”という異なるライフシーンを包含することでお客様の幅広いご要望にお応えできると考えております。

今後オーダースーツはもちろん、より多くのお客様にご満足いただけるアパレルセレクトショップとして「カシヤマ」の認知を高めて行きたいと考えています。新業態ショップでは従来の「KASHIYAMA」屋号から「カシヤマ」というカタカナ表記にすることにより、より多くのお客様に覚えていただき、親しみやすいショップ展開を目指してまいります。」

■新業態店舗「カシヤマ」について

■「ライフスタイル一体型店舗」で新しく取り揃えるセレクトブランド

【J.PRESS ORIGINALS】

コンセプト： 伝統と今を紡ぐネクストトラッドブランド

ウェアの特徴：

・1902年、アメリカのイエール大学門前に創業したブランドであり、大学の学生や教授、歴代大統領に愛されてきたアイビースタイルの代表格

・ベーシックなアイテムに程よい時代感や遊び心を加え、品格と個性を演出しているノンエイジ・ユニセックスブランド

・創業123年の技術と信頼、生産体制で長年続くこだわりの安心品質とコストパフォーマンス

【JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN】

コンセプト：都市と自然を行き来する大人に向けたブランド

ウェアの特徴：

・自然に馴染むカラーリングを取り入れた商品のため、コーディネートを自由自在に

・過酷な山の環境でも、町のアクティブシーンでも様々な環境に対応した優れた機能性

・様々な性別や体型に対応した快適な着心地

【PW CIRCULUS】

コンセプト：POPでWITな個性的なゴルフウェアブランド

ウェアの特徴：

・ゴルフ以外のアウトドア・アクティビティにもシームレスに着用可能な機能性と汎用性

・目を惹く独自性の高いアートワークやグラフィック、グリーン映えするカラー配色

・より快適なプレーを意識したパターンや、細部の作りこみでゴルファーニーズを捉えた機能・ディティール

■オープンを記念したキャンペーン開催

- 開催期間： 各店舗オープンから1カ月間- キャンペーン内容：1.事前予約でオーダースーツが1着\20,000から（税込\22,000から）2.事前予約でオプション1箇所無料（最大税込3,300円分）※各種キャンペーン（オープン限定キャンペーン・学割キャンペーンを除く）との併用が可能※各種クーポンとの併用は不可3.セレクトブランド商品がオーダースーツと同時購入で20％OFF4.OPEN限定SALE 最大25％OFF5.オンワードメンバーズポイント＋5％UP

■新店のショップインフォメーション

【カシヤマ イオンモール福岡店】

- オープン日：10月1日（水）- 住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192－1 イオンモール福岡2階- 営業時間：月～日 10:00～21:00- 売場面積：93坪- 取り扱いブランド：『KASHIYAMA』、『J.PRESS ORIGINALS 』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』、『PW CIRCULUS』- お問い合わせ先：070-5451-8795- 「カシヤマ イオンモール福岡店」の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31252.htｍl(https://kashiyama1927.jp/shop/31252.ht%EF%BD%8Dl)

【カシヤマ 流山おおたかの森S・Ｃ店】

- オープン日：10月17日（金）- 住所：千葉県流山市おおたかの森南1丁目5－1 流山おおたかの森S・C本館2階- 営業時間：月～日 10:00～21:00- 売場面積：58坪- 取り扱いブランド：『KASHIYAMA』、『J.PRESS ORIGINALS 』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』、『PW CIRCULUS』- お問い合わせ先：070-6677-3513- 「カシヤマ 流山おおたかの森S・Ｃ店」の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31251.html

■リニューアルオープンするお店のショップインフォメーション

【KASHIYAMA ルクアイーレ店】

- リニューアルオープン日：10月1日（水）- 住所：大阪府大阪市北区梅田3丁目1－3 ルクア イーレ 8F イセタンメンズスタイル- 営業時間：月～日 10:30～20:30- 売場面積：64坪- 取り扱いブランド：『KASHIYAMA』、『J.PRESS ORIGINALS 』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』- お問い合わせ先：080-7100-1108- 「カシヤマ ルクアイーレ店」の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31181.html

【KASHIYAMA 京都四条店】

- リニューアルオープン日：10月1日（水）- 住所：京都府京都市下京区四条通麴屋町西入立売東町28－2 大和証券京都ビル 1階- 営業時間：月～土10:00～21:00／日祝 10:00～20:00- 売場面積：72坪- 取り扱いブランド：『KASHIYAMA』、『J.PRESS ORIGINALS 』、『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』、『PW CIRCULUS』- お問い合わせ先：070-6677-3481- 「カシヤマ 京都四条店」の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31250.html

※備考：各店舗の混雑時はご予約いただいたお客さまを優先してご案内いたします。簡単便利な来店予約をご利用ください。 オープン日までのお問い合わせ・予約キャンセルに関してはカスタマーサポート（0800-111-1570）にて承ります。

■その他現在開催中のキャンペーン：

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

【フォーマル割 初回購入限定で1着\33,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\33,000からお仕立ていただけます。

【期間限定】早割チケット

秋冬の新作生地、フォーマルスーツなど全ての生地にご利用いただけます。

キャンペーン期間：9月30日（火）まで

■『KASHIYAMA』について

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は33,000円（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある66店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではスーツ以外に機能性に優れたカスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。

