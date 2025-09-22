2025（令和7）年度 文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」に認定されました【東京未来大学】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330116&id=bodyimage1】
東京未来大学（所在地：東京都足立区）では、「数理・データサイエンス・ＡＩ」を修得する環境を整備するとともに、2023年度から「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム」を実施しています。学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高めるとともに、これらの分野を適切に理解し、活用するための基礎的な能力を育成します。さらに、数理・データサイエンス・AIを活用して課題を解決するための実践的な能力を養う教育プログラムを全学的に展開しています。
なお、本プログラムは文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」（2025年度）に認定認定されました。
本学 数理・データサイエンス・AI教育プログラム ページhttps://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/suuri_datascience_ai/00001.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330116&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330116&id=bodyimage3】
※認定の有効期限：令和12（2030）年3月31日まで
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（外部リンク：文部科学省HP）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/suuri_datascience_ai/00001.htm
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ