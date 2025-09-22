機械式格子世界市場2025年、グローバル市場規模（スクロール式、往復動式）・分析レポートを発表
2025年9月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「機械式格子世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、機械式格子グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の機械式格子市場は、2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にかけて一定の成長が見込まれています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移する見通しです。本市場は、スクロール型と往復型という2つの主要タイプに分類され、産業廃棄物焼却と家庭廃棄物焼却の両用途で幅広く採用されています。環境規制の強化や廃棄物処理需要の増加が市場を押し上げる主要因となっています。
________________________________________
産業構造と市場特性
本レポートは、機械式格子の産業チェーン全体を取り上げ、上流の原材料供給から下流のエンドユーザーに至るまでを分析しています。政府規制、技術革新、特許動向、用途拡大など外部要因の影響を整理し、市場の成長要因と課題を明らかにしています。特に排出規制強化と持続可能な廃棄物管理の必要性が市場拡大の背景となっています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、スクロール型が小規模施設に適し、メンテナンス性や効率性で需要があります。往復型は大規模焼却施設で主流を占め、処理能力の高さと耐久性で広く導入されています。用途別では、産業廃棄物焼却が主要市場を形成し、特に製造業やエネルギー産業での導入が進んでいます。家庭廃棄物焼却も都市部のごみ処理需要増加に伴い安定した成長が見込まれます。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府主導の廃棄物処理政策や環境意識の高まりにより着実に拡大しています。特に欧州は循環型経済の推進政策を背景に成長が加速しています。アジア太平洋地域は世界最大の市場であり、中国が強い内需と製造基盤を背景に市場を主導しています。日本や韓国も技術面で重要な役割を担っています。南米はブラジルを中心に都市化に伴う廃棄物処理需要が増加しており、中東・アフリカではインフラ整備や経済成長により新規導入の余地が広がっています。
________________________________________
主要企業の動向
市場の主要プレイヤーには、B&W Vølund、Martin GmbH、KSBEが含まれます。B&W Vølundは先進的な火格子技術を有し、欧州市場を中心に強い存在感を示しています。Martin GmbHは世界的に広範な導入実績を持ち、大型施設向け製品で優位性を確保しています。KSBEは地域特化型のソリューションを展開し、新興市場でのシェア拡大を図っています。各社は研究開発投資や戦略的提携を通じて技術革新と市場拡大を目指しています。
________________________________________
競争環境と参入障壁
市場は少数の大手企業が支配する構造を持ちながらも、新興企業が技術革新やコスト競争力で参入する余地も残されています。参入障壁としては、高度な製造技術、品質認証、長期的なメンテナンス対応能力が求められる点が挙げられます。また、既存顧客との信頼関係や長期契約も新規参入企業にとっての大きなハードルとなっています。
________________________________________
市場ダイナミクス
市場成長の主因は、廃棄物処理量の増加、環境規制強化、再生可能エネルギー導入促進です。逆に、設備導入コストの高さや運用コストが制約要因となります。トレンドとしては、自動制御技術や高効率燃焼システムの採用、デジタルモニタリングの普及が進んでいます。さらに、二酸化炭素削減やエネルギー回収効率向上を目指す技術革新も顕著です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「機械式格子世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、機械式格子グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の機械式格子市場は、2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にかけて一定の成長が見込まれています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移する見通しです。本市場は、スクロール型と往復型という2つの主要タイプに分類され、産業廃棄物焼却と家庭廃棄物焼却の両用途で幅広く採用されています。環境規制の強化や廃棄物処理需要の増加が市場を押し上げる主要因となっています。
________________________________________
産業構造と市場特性
本レポートは、機械式格子の産業チェーン全体を取り上げ、上流の原材料供給から下流のエンドユーザーに至るまでを分析しています。政府規制、技術革新、特許動向、用途拡大など外部要因の影響を整理し、市場の成長要因と課題を明らかにしています。特に排出規制強化と持続可能な廃棄物管理の必要性が市場拡大の背景となっています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、スクロール型が小規模施設に適し、メンテナンス性や効率性で需要があります。往復型は大規模焼却施設で主流を占め、処理能力の高さと耐久性で広く導入されています。用途別では、産業廃棄物焼却が主要市場を形成し、特に製造業やエネルギー産業での導入が進んでいます。家庭廃棄物焼却も都市部のごみ処理需要増加に伴い安定した成長が見込まれます。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府主導の廃棄物処理政策や環境意識の高まりにより着実に拡大しています。特に欧州は循環型経済の推進政策を背景に成長が加速しています。アジア太平洋地域は世界最大の市場であり、中国が強い内需と製造基盤を背景に市場を主導しています。日本や韓国も技術面で重要な役割を担っています。南米はブラジルを中心に都市化に伴う廃棄物処理需要が増加しており、中東・アフリカではインフラ整備や経済成長により新規導入の余地が広がっています。
________________________________________
主要企業の動向
市場の主要プレイヤーには、B&W Vølund、Martin GmbH、KSBEが含まれます。B&W Vølundは先進的な火格子技術を有し、欧州市場を中心に強い存在感を示しています。Martin GmbHは世界的に広範な導入実績を持ち、大型施設向け製品で優位性を確保しています。KSBEは地域特化型のソリューションを展開し、新興市場でのシェア拡大を図っています。各社は研究開発投資や戦略的提携を通じて技術革新と市場拡大を目指しています。
________________________________________
競争環境と参入障壁
市場は少数の大手企業が支配する構造を持ちながらも、新興企業が技術革新やコスト競争力で参入する余地も残されています。参入障壁としては、高度な製造技術、品質認証、長期的なメンテナンス対応能力が求められる点が挙げられます。また、既存顧客との信頼関係や長期契約も新規参入企業にとっての大きなハードルとなっています。
________________________________________
市場ダイナミクス
市場成長の主因は、廃棄物処理量の増加、環境規制強化、再生可能エネルギー導入促進です。逆に、設備導入コストの高さや運用コストが制約要因となります。トレンドとしては、自動制御技術や高効率燃焼システムの採用、デジタルモニタリングの普及が進んでいます。さらに、二酸化炭素削減やエネルギー回収効率向上を目指す技術革新も顕著です。