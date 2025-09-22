スマートフォンアプリ「CALINT」を「CALINT Mobile」に名称変更 ～より直感的なブランド体系へ～
株式会社moegi（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：片寄里菜）は、同社がiOSアプリとして提供していた位置情報カメラアプリ「CALINT（カリント）」の名称を「CALINT Mobile（カリント モバイル）」に変更したことをお知らせいたします。
本変更は、位置情報管理ソリューション全体を「CALINT」ブランドとして体系化し、今後のさらなる事業展開を見据えたブランド戦略の一環です。
背景
株式会社moegiは、位置情報を取得・管理・可視化するサービスを開発・運営しています。
運送業や測量業などに従事する企業・団体が、新たな専門機器を導入することなく、スマートフォンとWebアプリケーションのみで業務の効率化を実現できるソリューションを提供しています。
当社は、「CALINT」という名称を位置情報管理ソリューション全体を指すブランドとして展開しており、位置情報を活用する事業者向けにシステム開発や導入支援を進めています。
これまで複数の企業・団体にご利用いただき、2024年度（第7期）には黒字を達成いたしました。
今後も「位置情報を測定・管理・活用する」ことを軸に、社会課題の解決に貢献してまいります。
アプリ名変更と提供価値
開発当初より「CALINT」として提供してきたスマートフォンアプリについて、ブランド体系の明確化を目的に名称を「CALINT Mobile」へ変更いたしました。
- 旧名称：CALINT
- 新名称：CALINT Mobile
アプリダウンロード :
https://itunes.apple.com/jp/app/calint/id1456598570?mt=8
こちらからスマートフォンアプリをダウンロードできます。（iOSのみ対応しております）
CALINT Mobileへ名称変更
「CALINT Mobile」は、動画撮影と同時に連続した位置情報を取得し、移動経路を記録できるアプリです。
スマホ1つで簡単記録が可能で、新しい機器を導入することなく、測量車や業務車両の移動履歴確認や報告書作成をラクに行える点が大きな特徴です。
パトロール車
車内計測事例１.
車内計測事例２.
移動履歴の可視化例(CALINT Map)
専用機器を追加導入せずとも、高精度に“その場”の情報や移動履歴を記録でき、日々の業務効率化とコスト削減を同時に実現します。
※App Storeでの名称変更はすでに完了しております。
今後の展開
当社は「CALINT Mobile」に加え、以下のサービスを統合的に提供し、利用者にとって利便性の高いエコシステムを構築してまいります。
CALINT案内Webサイト :
https://moegi.jp/calint/
こちらからサービス全体をご覧頂けます。
現在のサービスの詳細
CALINT Map：位置情報の可視化サービス
現場地図：地域や現場ごとの情報をまとめるソリューション
Realtime CALINT（詳細は後日発表）：業務で活動する職員の現在位置を把握するサービス