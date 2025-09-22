ブルース・リー以来の「グローブ」と評されたアジアのパワー系アクション俳優の大東賢
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、パワー系アクション俳優の大東賢さんがアジアのパワー系アクション俳優としてブルース・リーさんやジャッキー・チェンさんとネット検索で名前が並び注目を浴びています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はパワフルな昭和時代の現代アクションや時代劇アクション、特撮ヒーローアクションを融合したアクション映画で、大東賢監督の運送業界でのリアル体験がシリアスかつコミカルに描かれ社会を守るヒーローが誕生する新風のアクション映画になっています。
監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰し、日本アクション俳優握力NO,1で握力有名人名簿に掲載されています。
香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんからブルース・リー以来の「グローブ」と評されています。
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、ボディビルダーやアームレスラー等も日本のアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage2】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はパワフルな昭和時代の現代アクションや時代劇アクション、特撮ヒーローアクションを融合したアクション映画で、大東賢監督の運送業界でのリアル体験がシリアスかつコミカルに描かれ社会を守るヒーローが誕生する新風のアクション映画になっています。
監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰し、日本アクション俳優握力NO,1で握力有名人名簿に掲載されています。
香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんからブルース・リー以来の「グローブ」と評されています。
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、ボディビルダーやアームレスラー等も日本のアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage2】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330095&id=bodyimage3】