¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¡¡OURKANAGAWA25Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Î¤´°ÆÆâ
OURKANAGAWA25Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Æ¡Ö¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¡×¤¬»î°û¤Ç¤¤Þ¤¹
´õ¾¯ÃÏ°è¤Î¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¡ß¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡ß°¡±ô¡ª¤æ¤é¤®À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ïー¥É¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®2-18-1-10F¡Ë¤¬´ë²è¤¹¤ë¡Ö¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¡×¤òÂè3²óOURKANAGAWA25Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Æ½ÐÅ¸»î°û²ñ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤ÏÆüËÜ¡ß´Ú¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ÈÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è³«È¯¡£ÈÎÇä¤«¤éÍ¢½ÐÆþ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
Âè3²ó¡¡OURKANAGAWA25
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§00~16¡§00
¾ì½ê¡§²£ÉÍ»º¶È¥Ûー¥ë¡Ö¥Þ¥ê¥Í¥¢¡×
²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²¼Ä®2¡¡»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ëÆâ
½ÐÅ¸ÂÐ¾Ý¼Ò¡§¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¼Ò¡¡200¼ÒÄøÅÙ
½ÐÅ¸¥Öー¥¹NO.101¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹Æâ¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330094&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330094&id=bodyimage2¡Û
¡Ê¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ë
¡È¹âÎï¿Í»²¡É¡ß¡È¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡É¤ÎW¥Ñ¥ïー
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹âÎï¿Í»²¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î ¡È¤ª¼é¤ê¡É
¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡á¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Èèõ°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬°ìÈÌÅª¡£
¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÃË½÷¡¦¼õ¸³À¸¤âÆü¾ïÅª¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¤Î¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À£¹¼ïÁ´¤Æ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·×£±£¸¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤à´õ¾¯¤ÊÀ®Ê¬¡£
¤³¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ®Ê¬¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤Î¹âÎï¿Í»²¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ª
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶â±ºÔ³½£¿Í»²ÇÀ¶¨¤Î¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¤Ï¡¢£·£°Ç¯°Ê¾åÌ±´Ö¿Í¤¬µö²Ä¤Ê¤·¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î´Ä¶¤ä±ÒÀ¸¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿À¶¾ôÃÏ°è¤Ç¡¢²½³ØÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤ºÈùÀ¸ÊªÀ½
ºÞ¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµöÀ®Ê¬¡¡¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡Ê¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¡Ë
¡Ö¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥¿¥ê¥¹À½Ìô¤¬1986Ç¯¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¡¢´õ¾¯¤Ê¡È¥¥¿¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡É¤Î¹ü³Ê¶Ú¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È°Û¤Ê¤ê¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À£¹¼ïÁ´¤Æ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·×£±£¸¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü¥ß¥Í¥é¥ë¡È°¡±ô¡É ¡Ê±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ë
°¡±ô¤Ï¡¢Ì£³Ð¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦³Ë»À¤ÎÂå¼Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤Ï°¡±ô¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë15,000ug´ÞÍ¡Ê²´³ÂÌó6¸ÄÊ¬¡Ë
ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¼çÌòµéÀ®Ê¬
¥Þ¥«¡¢¥¬¥é¥Ê¥¨¥¥¹¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó
À½Ìô²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡È¥ä¥ë¥½èÊý¡É
°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª°û¤ß²¼¤µ¤¤¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥ïー¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¡ª
´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡ª
¤¤¤¤¤¤¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¡ª
¤³¤³¤¾¤Î»þ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë
È¯Çä²Á³Ê¡§2160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü£Í£á£ë£õ£á£ë£åÀè¹ÔÈÎÇäÃæ
°ìÈÌÈ¯Çä2025Ç¯10·î20Æü°Ê¹ßÍ½Äê
¡üÌ¾¾Î¡§À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾¡§º½Åüº®¹ç¤Ö¤É¤¦Åü²ÌÅü±ÕÅü¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¡¢º½Åü¡¢¥Þ¥«¥¨¥¥¹¡¢¹á¿ÉÎÁÃê½Ð±Õ¡¢
¥¬¥é¥Ê¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¹ü³Ê¶Ú²Ã¿åÊ¬²òÊª / ¥¯¥¨¥ó»À¡¢L-¥·¥È¥ë¥ê¥ó¡¢¹áÎÁ¡¢V.C¡¢¥°¥ë¥³¥ó»À°¡±ô¡¢
°ÂÄêºÞ¡Ê¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢¥°¥ë¥³¥ó»À¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡Ê°ÂÂ©¹á»ÀNa¡Ë¡¢¼òÀÐ»À¡¢V.B1¡¢V.B6¡¢V.B2
¡üÆâÍÆÎÌ¡§50ml
¡ü¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤¤è¤ê3Ç¯
¡üÊÝÂ¸ÊýË¡¡§¹â²¹¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡Û
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Þ¤¿¤Ï¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï°ûÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¾¦ÉÊÀ£Ë¡¡§Ã±ÉÊ²½¾ÑÈ¢¡Ê¥×¥é¥È¥ì¥¤ÉÕ¡Ë42mm¡ß148mm¡ß42mm
½ÅÎÌ¡§153g
ÆâÍÆÎÌ¡§50ml
£±Æü¤Î°û¤àÌÜ°Â¡§1ËÜ
¡ÚÈÎÇä¼Ô¡§²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ1½©ÍÕ¸¶STN¥Õ¥í¥ó¥È10³¬
URL¡§https://kinboshi-w.jp
TEL/ FAX¡§03-5829-8692
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Í¢½ÐÆþ¹ñºÝÎ®ÄÌ¥µ¥Ýー¥È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹
´õ¾¯ÃÏ°è¤Î¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¡ß¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡ß°¡±ô¡ª¤æ¤é¤®À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ïー¥É¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®2-18-1-10F¡Ë¤¬´ë²è¤¹¤ë¡Ö¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¡×¤òÂè3²óOURKANAGAWA25Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Æ½ÐÅ¸»î°û²ñ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤ÏÆüËÜ¡ß´Ú¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ÈÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è³«È¯¡£ÈÎÇä¤«¤éÍ¢½ÐÆþ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
Âè3²ó¡¡OURKANAGAWA25
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§00~16¡§00
¾ì½ê¡§²£ÉÍ»º¶È¥Ûー¥ë¡Ö¥Þ¥ê¥Í¥¢¡×
²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²¼Ä®2¡¡»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ëÆâ
½ÐÅ¸ÂÐ¾Ý¼Ò¡§¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¼Ò¡¡200¼ÒÄøÅÙ
½ÐÅ¸¥Öー¥¹NO.101¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Öー¥¹Æâ¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330094&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330094&id=bodyimage2¡Û
¡Ê¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ë
¡È¹âÎï¿Í»²¡É¡ß¡È¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡É¤ÎW¥Ñ¥ïー
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹âÎï¿Í»²¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î ¡È¤ª¼é¤ê¡É
¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡á¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Èèõ°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬°ìÈÌÅª¡£
¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÃË½÷¡¦¼õ¸³À¸¤âÆü¾ïÅª¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¤Î¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À£¹¼ïÁ´¤Æ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·×£±£¸¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤à´õ¾¯¤ÊÀ®Ê¬¡£
¤³¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ®Ê¬¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤Î¹âÎï¿Í»²¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ª
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶â±ºÔ³½£¿Í»²ÇÀ¶¨¤Î¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¤Ï¡¢£·£°Ç¯°Ê¾åÌ±´Ö¿Í¤¬µö²Ä¤Ê¤·¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î´Ä¶¤ä±ÒÀ¸¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿À¶¾ôÃÏ°è¤Ç¡¢²½³ØÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤ºÈùÀ¸ÊªÀ½
ºÞ¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµöÀ®Ê¬¡¡¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¥¨¥¥¹¡Ê¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¡Ë
¡Ö¥«¥í¥Ú¥×¥¿¥¤¥É¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥¿¥ê¥¹À½Ìô¤¬1986Ç¯¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¡¢´õ¾¯¤Ê¡È¥¥¿¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡É¤Î¹ü³Ê¶Ú¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È°Û¤Ê¤ê¡¢É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À£¹¼ïÁ´¤Æ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ·×£±£¸¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü¥ß¥Í¥é¥ë¡È°¡±ô¡É ¡Ê±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ë
°¡±ô¤Ï¡¢Ì£³Ð¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦³Ë»À¤ÎÂå¼Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë¤Ï°¡±ô¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë15,000ug´ÞÍ¡Ê²´³ÂÌó6¸ÄÊ¬¡Ë
ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¼çÌòµéÀ®Ê¬
¥Þ¥«¡¢¥¬¥é¥Ê¥¨¥¥¹¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó
À½Ìô²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡È¥ä¥ë¥½èÊý¡É
°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª°û¤ß²¼¤µ¤¤¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥ïー¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¡ª
´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡ª
¤¤¤¤¤¤¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¡ª
¤³¤³¤¾¤Î»þ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥ä¥ë¥¥ß¥Á¥ë
È¯Çä²Á³Ê¡§2160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü£Í£á£ë£õ£á£ë£åÀè¹ÔÈÎÇäÃæ
°ìÈÌÈ¯Çä2025Ç¯10·î20Æü°Ê¹ßÍ½Äê
¡üÌ¾¾Î¡§À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾¡§º½Åüº®¹ç¤Ö¤É¤¦Åü²ÌÅü±ÕÅü¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¹âÎï¹È»²¥¨¥¥¹¡¢º½Åü¡¢¥Þ¥«¥¨¥¥¹¡¢¹á¿ÉÎÁÃê½Ð±Õ¡¢
¥¬¥é¥Ê¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¹ü³Ê¶Ú²Ã¿åÊ¬²òÊª / ¥¯¥¨¥ó»À¡¢L-¥·¥È¥ë¥ê¥ó¡¢¹áÎÁ¡¢V.C¡¢¥°¥ë¥³¥ó»À°¡±ô¡¢
°ÂÄêºÞ¡Ê¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢¥°¥ë¥³¥ó»À¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡Ê°ÂÂ©¹á»ÀNa¡Ë¡¢¼òÀÐ»À¡¢V.B1¡¢V.B6¡¢V.B2
¡üÆâÍÆÎÌ¡§50ml
¡ü¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤¤è¤ê3Ç¯
¡üÊÝÂ¸ÊýË¡¡§¹â²¹¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡Û
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Þ¤¿¤Ï¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï°ûÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¾¦ÉÊÀ£Ë¡¡§Ã±ÉÊ²½¾ÑÈ¢¡Ê¥×¥é¥È¥ì¥¤ÉÕ¡Ë42mm¡ß148mm¡ß42mm
½ÅÎÌ¡§153g
ÆâÍÆÎÌ¡§50ml
£±Æü¤Î°û¤àÌÜ°Â¡§1ËÜ
¡ÚÈÎÇä¼Ô¡§²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ1½©ÍÕ¸¶STN¥Õ¥í¥ó¥È10³¬
URL¡§https://kinboshi-w.jp
TEL/ FAX¡§03-5829-8692
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢Í¢½ÐÆþ¹ñºÝÎ®ÄÌ¥µ¥Ýー¥È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀ±¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø