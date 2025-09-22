オンキヨー株式会社 「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ（吉久保酒造株式会社（茨城県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、株式会社アンダースクラッチ（所在地：千葉県市川市、代表取締役：橋本 康正）、de nuance（所在地：東京都千代田区、代表：山元 美由紀）、及び吉久保酒造株式会社（所在地：茨城県水戸市、代表取締役社長：吉久保 博之）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術によりシンガーソングライター・福原みほの楽曲で熟成した日本酒を開発し、新商品として2025年10月から発売されますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
本商品は、2025年10月5日に開催されるローンチイベントにて先行発売される予定となっています。先行発売後、de nuanceのECサイト「音彩酒オンラインショップ」にて発売予定となっています。
本商品は、醸造タンクに取り付けられた装置（加振器）からお酒に福原みほの歌声を聴かせることで醸造されています。ぜひ福原みほの楽曲とともにお楽しみください。
【新商品概要】
音色酒「結音」（ねいろざけ「ゆいね」）
福原みほの歌声を響かせて醸した“音楽発酵酒”「音彩酒“結音”」が誕生。
製造元：吉久保酒造株式会社
※製品詳細は、別途お知らせいたします。
音色酒「結音」ローンチイベント
日時：2025年10月５日（日）
第１部 能楽殿 SPECIAL LIVE 15:30 START
第２部 門のまえペアリングナイト 18:00 START
会場：水戸偕楽園
チケット購入サイト：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530802
お問い合わせ：hello@de-nuance.jp/ 山元：070-9066-2332
【福原みほについて】
プロフィールはこちらをご覧ください。 https://www.fukuharamiho.com/profile
【吉久保酒造株式会社について】 音彩酒オンラインショップ https://shop.de-nuance.jp/ より抜粋
1790年創業、水戸藩の経済中心地として栄えた水戸市本町にある酒蔵。徳川光圀の命で造られた笠原水道の軟水、無農薬の美山錦、茨城産米を使用。幕末の儒者・藤田東湖や水戸藩士から愛された「甕の月」を明治に銘柄変更した「一品」などは、国内外で数多くの受賞を重ねる。
2024年、ロサンゼルス-ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムVIPルームでの提供スタート。
吉久保酒造株式会社ホームページ https://www.ippin.co.jp/
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。
それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。
