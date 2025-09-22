営業力×デジタル支援の合同会社MerMaidがLメッセージ代理店に加入
株式会社ミショナが開発するLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の認定代理店に、合同会社MerMaid代表の三原努氏が2025年9月17日（水）より加入しました。
L Message（エルメ）への想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
■L Message（エルメッセージ）代理店 合同会社MerMaid 三原 努 氏の紹介
大阪を拠点とする合同会社MerMaidは、中小企業・個人事業主向けのマーケティング支援やIT導入を得意とする企業です。
代表の三原努氏は、営業歴20年・マーケター歴10年以上の実績を持ち、2015年の法人設立以来、広告運用・LP制作・LINE公式アカウント構築から販売までを一貫してサポートしてきました。
さらに、自社の建築資材販売事業では、Web集客のみで800件以上の受注を実現するなど、デジタルマーケティングを自ら実践し成果を上げています。
また、IT導入支援事業者として補助金活用サポートも行い、クライアントが低リスクでシステムを導入できる体制を整えています。
■三原氏にとってL Message（エルメッセージ）とは
三原氏がL Messageに出会ったのは、2024年に歯科医院のLINE構築を依頼されたことがきっかけでした。
他社ツールでは成果が出なかった課題に対し、L Messageを導入したところ、直感的に操作できるUIやタグ管理機能による顧客行動の可視化に高い価値を感じたといいます。
「単なる成果を出すためのツールではなく、売りやすいツール。とくにITに不慣れな方や女性ユーザーにとっても使いやすく、導入支援の強力な武器になる」と評価し、代理店として本格的な活動をスタートしました。
■得意な業界・業種
MerMaidは、営業力とマーケティング知識を活かし、幅広い業種で支援を行っています。
とくに以下の業界・業種での実績を重ねています。
・中小企業・個人事業主
・教育関連事業（オンライン講座、資格取得スクール等）
・医療・介護関連事業
・建築・不動産業界
・コンサルティング業界
具体的な事例として、介護資格取得のオンライン講座を運営する「ベストウェイケアアカデミー」では、顧客獲得単価（CPA）を約70％削減し、月281件の新規LINE友だち獲得を実現しました。
■提供可能なサービス
広告から販売まで一貫した導線設計を提供しています。具体的な提供内容は以下のとおりです。
・Meta広告・Google広告の運用
・キャンペーンLP制作
・LINE公式アカウント設計
・L Message（エルメ）を活用したステップ配信による教育・販売フローの自動化
・タグ管理による見込み客の可視化とセグメント配信
・フォーム機能を活用したアンケート実施とニーズ把握
・IT導入補助金活用サポート
単なる代行ではなく、クライアントと共に課題を解決する「伴走型サポート」を重視しています。
■実績
L Message（エルメ）代理店として活動を開始してから1年足らずで、6～8件の導入支援を実施。
ベストウェイケアアカデミーでの成果は次の通りです。
【広告効率改善】
・CPA（顧客獲得単価）：1,600円→500～700円（約70％削減）
・ROAS（広告費用対効果）：500％→700％（約1.4倍改善）
【新規顧客獲得】
・LINE友だち追加数：最多281件／月
