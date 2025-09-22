株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション(本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325 以下)の子会社である株式会社インフォディオ(本社:東京都文京区、代表取締役CEO: 勝本伸弘)は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:浜直樹)が提供する業務DX・デジタル化を支援するクラウドサービス 「FUJIFILM IWpro」との連携サービス 「スマートOCR for FUJIFILM IWpro」を2025年9月22日より提供開始することをお知らせいたします。

連携の背景：多様な帳票処理の課題を解決

企業においては、請求書や注文書などの帳票が紙・FAX・メールなど多様な形式で受信されるため、これらを手作業でシステムに入力する二重入力の負担や、保管された文書の検索性の課題が存在しています。

今回の連携により、FUJIFILM IWproを起点として対象の帳票をスマートOCRヘアップロードし、AI-OCRで処理した文書をFUJIFILM IWproに登録・保管することが可能となります。AI-OCRで抽出された情報は属性として反映されるため、保管された文書の検索も大変便利になります。

スマートOCR for FUJIFILM IWproで実現するDX化

本連携により以下のような業務改革が実現されます。

■主な特徴

1. 高精度な読み取り性能

FAXでかすれた文字や手書き文字でも高精度に読み取り 官公庁や金融機関でも数多く採用されている実績豊富なAI-OCR。

2. バラバラな書式でも対応

エリア指定で読み取り箇所を指定する従来のOCR製品とは違い、全文の中からキーワードを目印に読み取り項目を探し出す手法を採用。書式が異なる書類でもわずかな種類のテンプレートで読み取りに対応。

3. 明細表も高精度に読み取り

罫線のない表、1商品が複数行ある上にセル結合列のある表など複雑な表も構造的にCSVデータへ変換、表の大きさに関わらず自動認識で表を抽出するため、テンプレートの運用が簡単。

4. 商品マスタ連携で表記されていない項目も出力可能

マスタデータと連携することで、後続業務で利用可能な状態にデータを整形 帳票上の商品名のゆらぎを吸収して商品コードを出力することも可能。

■連携フロー

FUJIFILM IWproから対象文書を添付・設定してAI-OCR処理を実行 スマートOCRがFAX・PDF文書からAIが文字を読み取りデータ化 抽出されたCSVデータを属性に反映してFUJIFILM IWproに登録 AI-OCRで抽出された情報を属性として活用し、保管された文書の高度な検索が可能。

この双方向の連携により、文書のAI-OCR・保管・検索を一元管理でき、さらには発注システムなどへの連携が実現できます。お客様は、FAX文書などのイメージファイルを見ながらシステムへ手作業で入力するなどの二重入力から解放されます。

サービス開始日

2025年9月22日(月)

※ご利用には「FUJIFILM IWpro」および「スマートOCR」の両サービスのご契約が必要となります。

FUJIFILM IWproについて

「FUJIFILM IWpro」は、文書の自動取り込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティーや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。クラウド上の統合環境で協働・コラボレーションを実現し、お客様の業務変革を支援します。

製品サイト:https://www.fujifilm.com/fb/product/software/fbiwpro

スマートOCRについて

「スマートOCR」は、株式会社インフォディオが開発・提供する高精度AI-OCRソリューションです。

非定型帳票や手書き文字も読み取り可能で、エリア指定不要の全文処理により、様々な書式の文書に対応します。官公庁や金融機関を含む1,500社以上での導入実績を誇ります。

製品サイト:https://www.smartocr.jp/

会社概要

■富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

所在地 東京都港区赤坂九丁目7番3号

代表者 代表取締役社長・CEO 浜直樹

設立 1962年2月

URL https://www.fujifilm.com/fb/

■株式会社インフォディオ

所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル5階

代表者 代表取締役CEO 勝本伸弘

設立 2002年7月

資本金 1億円

事業内容 AI-OCRソリューション「スマートOCR」の開発・運用・販売

電子帳簿保存ソリューション「DenHo」の開発・運用・販売

AIドキュメントコンシェルジュ 「brox」の開発・運用・販売

ソフトウェア受託開発およびソフトウェア製品開発

(金融機関、独立行政法人、通信会社等)

URL https://www.infordio.co.jp/

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

代表者 代表取締役社長CEO 勝本竜二

設立 1995年7月

資本金 13億5,478万円

事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行っている保険販売事業

保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを

提供するソリューション事業

システム開発等を行っているシステム事業

URL インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン※」

※店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）

株式会社アイリックコーポレーション

「人と保険の未来をつなぐ Fintech Innovation」という企業テーマのもと、テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。