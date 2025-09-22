Vsinger『shin』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vsinger『shin』さんの活動1周年を記念したコラボグッズを2025年9月17日（水）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage1】
イラストレーター『はみこ』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドキーホルダーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年10月17日（金）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『shin』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6879c81589ad1
■『shin』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計6点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンドキーホルダー＞
販売価格 : \2,442（税込）
https://market.orilab.jp/item/68c78c7775cd4
＜缶バッジ44mm＞
販売価格 : \748（税込）
https://market.orilab.jp/item/68c78da4bd288
＜Tシャツ＞
販売価格 : \4,048（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881a14a9b91c
＜キャンバスデイリートート＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881a30bdfc61
＜2トーンマグカップ＞
販売価格 : \3,366（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881b65941bba
＜A2ポスター＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881ac9036ce0
■『shin』さんからのコメント
Vsingerのshinと申します。
オリラボマーケット様にて、1周年記念のグッズを販売させていただくこととなりました！
どれも素敵なグッズに仕上げていただきました！
ぜひお迎えしていただけますと幸いです！
▼『shin』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/shin_singing
YouTube : https://www.youtube.com/@shingames7857
■イラストレーター『はみこ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/hamico_0320
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage1】
イラストレーター『はみこ』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドキーホルダーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年10月17日（金）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『shin』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6879c81589ad1
■『shin』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計6点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンドキーホルダー＞
販売価格 : \2,442（税込）
https://market.orilab.jp/item/68c78c7775cd4
＜缶バッジ44mm＞
販売価格 : \748（税込）
https://market.orilab.jp/item/68c78da4bd288
＜Tシャツ＞
販売価格 : \4,048（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881a14a9b91c
＜キャンバスデイリートート＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881a30bdfc61
＜2トーンマグカップ＞
販売価格 : \3,366（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881b65941bba
＜A2ポスター＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/6881ac9036ce0
■『shin』さんからのコメント
Vsingerのshinと申します。
オリラボマーケット様にて、1周年記念のグッズを販売させていただくこととなりました！
どれも素敵なグッズに仕上げていただきました！
ぜひお迎えしていただけますと幸いです！
▼『shin』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/shin_singing
YouTube : https://www.youtube.com/@shingames7857
■イラストレーター『はみこ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/hamico_0320
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329794&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ