【数量限定発売】セルディアから新フレーバー登場！「セルディア-soy シェイク アサイーベリー」9月25日(木)より発売開始

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業、株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、2025年9月25日(木)より、栄養補助食品「セルディア」の数量限定フレーバー 「セルディア-soy シェイク アサイーベリー」 を新発売いたします。

アサイーをベースに、ストロベリー＆ブルーベリーパウダーを加えた華やかなミックスベリー味。とろみのある食感で満足感がアップし、毎日の健康と美容を美味しくサポートします。

■セルディアの特徴

・食習慣を整える

ダイエットをしながら生活習慣を見直し、バランスの取れた食生活を身につけることが目的です。

・手軽に取り組める

セルディアは1袋145kcal。カロリーと栄養を効率的に管理することが可能です。

・ダイエットをサポート

高たんぱく質低糖質食、脂質の量にも配慮した独自のシステムを採用しています。

またダイエットだけではなく、栄養補助食品として普段の食生活を健康的にサポートします。

※ダイエットの場合「1日推奨量：2食（4袋）」等、1日目安摂取量が4袋

■ダイエットだけじゃない。こんな使い方もオススメ！

・忙しい方に！栄養補助食品として普段の食生活を健康的にサポート

・運動する方に！高たんぱく質低糖質食で効率の良い食生活へ

・外食や飲酒などの機会が多くなりがちな方に！バランスのとれた食生活へ

・小中高生のお子様に！成長期のお子様の食生活をサポート

■商品概要

購入はダイアナ公式オンラインショップへ

https://shop.diana.jp/(https://shop.diana.jp/)

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約740サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2024年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/