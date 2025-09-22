5枚刃世界売上No.1*1男性用シェーブケアブランド 「ジレット」より、大人気ジレットラボのプレミアムライン『ジレットラボ 角質除去バー搭載 シャイニーゴールド』を新発売

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

P&Gジャパン合同会社（本社:神戸市）は、世界売上No.1*1男性用シェーブケアブランド「ジレット」から、2023年4月の発売以来85万本以上販売*2している 『ジレットラボ 角質除去バー搭載』シリーズより、『ジレットラボ角質除去バー搭載 シャイニーゴールド』を2025年9月27日（土）に ドラッグストア・ホームセンター*3などで新発売いたします。

近年、消費者の間で「個人の充実感」を重視する傾向が強まっていることで、プレミアム製品への需要が高まっています。特に「ジレットラボ」はその高機能性と高級感から多くの支持を集めており、一度利用していただいた方のリピート率も約70%*4と非常に高くなっております。そこで、より多くの新規ユーザーの方にジレットラボを手に取っていただくために、「最高品質・最高級」と感じていただきやすい金色*5を新たに採用しました。

また、近年のトレンドとして、カミソリで髭を剃る男性の約90%がお風呂場*6で剃っていることから、刃を清潔に保ち、乾燥させることができるシャワーハンガー（壁掛け用ハンガー）も同梱しております。これにより、カミソリの収納場所に関するお悩みや清潔感に関するお悩みを解決します。

*1世界29カ国カミソリ市場内売上。2020年5月～2021年4月。ニールセングローバルセールスデータおよびインテージSRIに基づき算出。

*2 2023年4月~2025年7月。インテージSRI+調べ

*3一部店舗での限定販売となります。

*4 2023年4月~2025年7月。インテージSRI+調べ

*5 弊社消費者リサーチによると、「金色＝最高品質・最高級：という想起率は７０％。

*6 弊社消費者リサーチ調べ

▼『ジレットラボ 角質除去バー搭載』からプレミアムラインの『ジレットラボ角質除去バー搭載 シャイニーゴールド』を新発売！

ジレットラボ角質除去バー搭載 シャイニーゴールド

大人気ジレットラボシリーズの人気の秘密を紹介いたします。

１.角質除去バー搭載

角質除去バー

角質に埋もれたこれから生えてくる未来のヒゲまで剃り落とすことで、夕方までツルスベ肌が続く*7、角質除去バーを搭載。

*7 シェービング後8時間

２.フレックスディスク

フレックスディスク

顔の凹凸にフィットするので、逆剃りでも密着して、剃り残しゼロへ。

３.極薄5枚刃 ・ 刃の剃り味1.5倍長持ち (ボストン製替刃)

極薄5枚刃替刃

より快適なシェービングを実現するために、「ジレット」史上最高級の5枚刃へのアップグレードに加えて、新たな刃を加えました。これまで1種類のみであった刃が、新たに2種類の組み合わせとなり、肌へのひっかかりを軽減*8します。また、進化した替刃は1.5倍刃の切れ味が長持ち*9するようになりました。

*8 当社従来製品比較

*9 フュージョン比較

４.シャワーハンガー（壁掛け用ハンガー）

シャワーハンガー

刃を清潔に保ち、乾燥させることができるシャワー用のハンガーも同梱しております。これにより、カミソリの収納場所に関するお悩みや清潔感に関するお悩みを解決します。

＜ジレットについて＞

ジレットは120年以上にわたり精密な技術による優れた製品パフォーマンスを提供し、世界中で7億5千万人以上の男性の生活をよりよいものにしてきました。髭剃りやシェービング剤（ジェル、フォーム、ジェルフォーム）において、幅広い製品を提供しています。

ジレットの詳細や最新ニュースはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp

当社の製品ラインナップはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp/products/razors

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「WANOMI(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)