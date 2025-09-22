こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】10月25、26日に大学祭の「紫（ゆかり）祭」とオープンキャンパス同時開催
跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）の新座キャンパスで、10月25日（土）と26日（日）に開催する第58回「紫（ゆかり）祭」に合わせてオープンキャンパスを実施します。メインテーマは『学校推薦型選抜 直前対策！』です。
11月1日（土）から始まる「学校推薦型選抜」の出願受付を前に、提出書類である「志望理由書」と「課題作文」について、具体的な事例を交えながらその書き方を説明します。併せて「面接」対策も紹介。面接の形式や本学が評価するポイントなどを話します。さらに、学校推薦型選抜で入学した在学生が「私の合格体験記」と題して、この時期に取り組んだ受験対策を紹介します。
大学祭の「紫祭」では、ゼミの学びやサークル活動の紹介、模擬店も多数出店します。先輩たちの様子を直接目にして、学生生活の雰囲気を感じ取ってください。「紫祭」と同時開催のオープンキャンパスへの参加をお待ちしています。
【開催時間】 10月25日（土）と26日（日）ともに10時～14時
【場所】 跡見学園女子大学新座キャンパス（埼玉県新座市中野1-9-6）
【交通アクセス】 https://www.atomi.ac.jp/univ/about/campus/access/#niiza
【主なプログラム】
・大学紹介／学生による学部学科紹介
・学生プレゼンテーション ～私の合格体験記～
・入試説明＆学校推薦型選抜直前対策
・キャンパスツアー
・在学生による個別相談
・入試個別相談
◆プログラムの詳細はこちらから
https://www.atomi.ac.jp/univ/admission/navi/open_campus/
◆オープンキャンパス参加申し込みはこちらから
https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_pc_access.aspx?scl_no=7516200&evt_grp_id=eba842d6-0c5a-4656-aa2a-cfd50f0091d7
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
