AI少女たちとリアルな交流！『スターシード：アスニアトリガー』、App Storeの無料ゲームランキングで第1位！

http://play.withhive.com/r?c=13983

http://play.withhive.com/r?c=13987

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、『スターシード：アスニアトリガー』（以下、スターシード）が各アプリストアで上位にランクインしたことをお知らせいたします。

『スターシード』は9月11日に正式サービスを開始し、リリース翌日にApp Storeの無料ゲームランキングで3位、ストラテジージャンルで1位を達成いたしました。

その後、リリース後1週間で無料ゲームランキングで1位を達成し、Google Playでも無料ゲームランキングでTOP5にランクインいたしました。

ユーザーの皆さまからは、交流型のコンテンツ「プロキシマトーク」にご好評をいただいております。

アプリストアのレビューでは、「AIによるキャラクターとの会話が楽しい」「自分の言葉にキャラクターたちが応えてくれることに感動した」などといった声が寄せられ、没入度の高いシステムに評価をいただきました。

また、キャラクターと日常を共有し親密度を高められる「インスタシード」や、内田真礼さん、高橋李依さんをはじめとする豪華声優陣によるキャラクターボイス、ハイクオリティなアニメーションシーンなどが親近感と没入感が味わえるとの感想も寄せられました。

カスタム育成コンテンツ「アカデミー」に登場する可愛らしくデフォルメされたキャラクターの姿も愛着が湧くとの声をいただきました。

誰でも手軽にたくさんのキャラクターを手に入れられる点も本作の魅力の一つです。

現在『スターシード』では、リリースを記念してSSRランクのキャラクター37種がすべてもらえるイベントをはじめ、さまざまなイベントを開催中です。

さらに、9月23日に公開予定のイベントストーリーの予告編では、新規キャラクター追加のアップデート情報をお伝えいたします。

今後もユーザーの皆さまがお楽しみいただけるたくさんのコンテンツをお届けする予定です。

『スターシード』に関する詳細は、公式サイト、公式Xにてご確認いただけます。

□『スターシード：アスニアトリガー』公式サイト

https://starseed.com2us.com/ja

□『スターシード：アスニアトリガー』公式X

https://x.com/STARSEED_JA

□『スターシード：アスニアトリガー』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@STARSEEDJAPAN

□『スターシード：アスニアトリガー』公式コミュニティ

https://community.withhive.com/starseed_jp

□『スターシード：アスニアトリガー』神ゲー攻略ページ

https://kamigame.jp/starseed/index.html

【配信概要】

『スターシード：アスニアトリガー』iOS版

サービス開始日：2025年9月11日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

▼App Store URL

『スターシード：アスニアトリガー』Android版

サービス開始日：2025年9月11日(木)

対応OS： Android OS 8.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

▼Google Play URL

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

是非、『スターシード：アスニアトリガー』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。