「カムンとアント」コラボカフェ、予約開始後１時間経たずに全席完売！

SNSフォロワーが140万人を超えるキャラクター「カムンとアント」の初のコラボカフェの予約が９月２０日土曜日から開始し、予約開始後1時間経たずに全日程の全席が完売となった。

「カムンとアント」は韓国のキャラクターで日本での本格的な展開を7月よりスタートしたばかり。

初のコラボカフェは9月25日（木）～10月7日（火）に原宿emocafeにて実施予定だが全席完売により追加開催の要望も多く、「カムンとアント」の日本での展開権利を保有する株式会社コンテンツセブンでは、追加での開催や他都市での開催を検討している。

「カムンとアント」について

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約76万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多数。

見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増している。

日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを取得し展開をスタート。

「カムンとアント」コラボレーションカフェ概要

開催期間：2025年9月25日木曜日～2025年10月7日火曜日

場所：原宿emo cafe

住所：東京都渋谷区神宮前4-28-14 シャンゼリゼ原宿 2F

URL：https://emocafe.jp/

営業時間：11：20～20：00

※店内飲食は先着予約制です。「コラボカフェトーキョー」アプリもしくはWEBにてご予約が可能です。

※当日空席がある場合は予約なしでご案内が可能です。

※テイクアウトは予約不要ですが、混雑状況により整理券制もしくは予約制とさせていただく場合がございます。

