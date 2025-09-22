こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人に・地球に・みんなにやさしい！ オーガニックコットンのアイテムをご紹介
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）では、オーガニックコットンのアイテムを豊富に取り揃えております。オーガニックコットンとは、3年以上農薬や化学肥料を使用せず地球環境を守る農法で収穫したコットンのこと。素材自体の品質の高さに加え、赤ちゃんやママ・パパが心地よく使うための工夫も満載です。今回はその中から、「ドレスオール」、「新生児肌着」、「おくるみ」、「マタニティ肌着」を紹介します！
素材は通気性と保温性に優れた、綿100%のパターンメッシュ素材。
プレオールとしても使える2way仕様。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117986/117986_web_1.png
外縫い仕様で赤ちゃんの肌への刺激を軽減。
内側ひもだからお子さまの成長に合わせて調節可能。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117986/117986_web_2.png
80cm×80cmの大きさで、フード部分にシンプルなロゴと月と星の刺しゅう入り。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117986/117986_web_3.png
やわらかいゴムを使用し、しめつけ感が少なくバストを優しく支える。
クロスオープンタイプで授乳もラクラク。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117986/117986_web_4.png
その他、オーガニックコットンを使用したアイテムはこちら：http://bit.ly/3JZfDaE
※店舗によって在庫状況が異なります。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
