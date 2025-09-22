PlayVitalのTGS2025出展製品ラインナップを公開！

ExtremeRate Limited

2025年9月25日（木）～28日（日）に開催される「東京ゲームショウ2025（Tokyo Game Show）」にて、ゲームアクセサリーブランドPlayVital（プレイバイタル）は、Nintendo Switch 2専用の最新アイテムを含む多数の新製品を出展いたします。

今回の展示では、Nintendo Switch 2向けに開発された保護ケースやスティックキャップ、ボタンステッカーなど、デザインと機能性を兼ね備えた革新的なアクセサリーが多数登場。シンプル派も個性派も、自分らしいスタイルをきっと見つけられます。

主な出展製品 - Nintendo Switch 2向け：

BEYOND-GRIP 交換式グリップ付き保護カバー

本展示の目玉シリーズであり、着脱可能な2種類のグリップによってゲームプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズできる人気モデルです。

・Omniグリップ：流線型のエルゴノミクス設計。手のひらに自然にフィットし、正確な操作をサポート。

・FPSグリップ：構造的な補助設計により、指の位置を安定させつつ、追加の手元サポートを実現。

Good Night Bear（おやすみベア）シリーズ保護カバー

可愛らしいベアデザインが特徴。Joy-Conには小さなクマ耳のアクセントが施され、遊び心と人気を兼ね備えたシリーズです。

Ranger（レンジャー）シリーズ保護カバー

本体部分はハードシェル、グリップ部分はシリコン素材という異素材ミックス設計。握り心地と耐久性を両立した、実用性の高いハイブリッド構造です。

PURE（ピュア）シリーズ保護カバー

ミニマルデザインを追求したシリーズ。表面のボタンカバーを極力減らし、軽量でありながらしっかりと握れるグリップ形状を維持。コストパフォーマンスにも優れたモデルです。

Magic Wings（魔法の翼）シリーズ保護カバー

アニメやファンタジーの世界観を愛するプレイヤーに向けた幻想的なデザイン。Joy-Conに施されたフェザー（羽）の装飾が手に自然に馴染み、背面の羽モチーフと美しく調和します。

Cherry Blossoms Kitten（和風さくら子猫）シリーズ保護カバー

春の桜と可愛らしい猫のモチーフを組み合わせた、癒し系デザインの保護カバー。ピンクを基調としたカラーに、Joy-Conには猫の肉球や小花のディテールを施し、ふんわりとした優しい雰囲気が魅力です。動物モチーフやガーリーテイストが好きな方にぴったりのシリーズです。

その他にも：新デザインのスティックキャップ、ダストカバー、ボタンステッカーなど、ユニークで実用的な周辺アクセサリーが多数展示されます。

PlayVital - Nintendo Switch 2 新製品ファミリー

マルチプラットフォーム展開も充実

Nintendo Switch 2製品に加え、PS5、Xbox Series X/S、Steam Deck、PS Portalなど、各種ゲームデバイスに対応するPlayVitalの人気製品も会場にてご覧いただけます。

最新ハードとアクセサリーについてのご意見やアイデアも、ぜひブースでお聞かせください！

📍 出展情報

会期：2025年9月25日（木）～9月28日（日）

ブース番号：09-C10

会場：幕張メッセ（千葉市）

最新情報はこちらから

新商品情報やイベント詳細は、公式サイトおよび各種SNSにて随時更新中：

PlayVital Japan PR担当

Email: susan@playvital.com

公式サイト: https://www.jp.playvital.com

SNS: @playvitalgaming(https://pv.cool/tgs2025)

報道関係者向け素材（プレスキット）：https://pv.cool/JP-for-nintendo-switch-2-accessories