LIXIL、Society5.0の総合展示会「CEATEC 2025」に出展









近年、闇バイトなどによる住宅侵入犯罪が相次ぎ、生活者の防犯意識は一層高まっています。玄関ドアや窓のロックといった物理的対策に加え、デジタル技術を活用し、遠隔操作で建材や住宅設備をコントロールするど、スマートホームによる防犯がより安心で快適な暮らしを実現するために求められています。また、IoT機器の普及に伴い、住宅における情報セキュリティ対策の重要性も増しています。こうした社会的課題に応えるためスマートホームシステム「Life Assist2」を中心に、セキュリティソリューションを強化し、安全・安心な住まいの実現を目指しています。一方でLIXILは、2025年に経済産業省、東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（以下 DX銘柄）」のうち、特に傑出した取組みを継続している企業として「DXプラチナ企業2025-2027」に初選定されるなど※1、デジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みも加速しています。