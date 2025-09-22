テアトロ・コロンで歴史的なカタール・アルゼンチン・チリYear of Cultureコンサートを開催





ブエノスアイレス、アルゼンチン, 2025年9月22日 /PRNewswire/ -- カタール・フィルハーモニー管弦楽団（QPO）は、ドーハにおいてシャイハ・アル・マヤッサ・ビント・ハマド・ビン・ハリーファ・アル・ターニー妃殿下臨席の下で開催されたオープニング・コンサートに続き、9月17日にブエノスアイレスのオペラ劇場テアトロ・コロンで歴史的なデビューを飾り、同楽団初となる南米ツアーを開始しました。この公演は、文化的な関心をサポートし、社会開発、遺産、クリエイティブ産業、イノベーションの分野をまたぐ国際交流を通じて絆を強めようという世界的な取り組みである「Years of Culture（文化の年）」プロジェクトの今年のハイライトとなりました。

名指揮者のエンリケ・アルトゥーロ・ディエミケ氏が率いるこのプログラムは、ラテンアメリカのリズミカルな情熱とアラブ世界の深い音色の遺産を組み合わせました。QPOは、世界トップクラスのオペラ劇場であり、音響の良さでも知られるテアトロ・コロンにおいて、西洋の交響曲の伝統とアラブ世界の音楽遺産を融合させた独自の音楽を、アルゼンチンの熱狂的な聴衆に披露しました。

70人を超える奏者を率いる指揮者ディエミケ氏の公演は、オーケストラの文化交流の使命を「明確に表現」し、かつ「音楽の普遍性を力強く象徴した」とも評されました。ディエミケ氏が2017年から2022年までテアトロ・コロンの芸術総監督を務め、それ以来初めてこの劇場に戻ってきたことからも、今回の公演は特に感動的な出来事となりました。

また、アルゼンチンの著名なバンドネオン奏者、ビクトル・ウーゴ・ビジェーナ氏によるピアソラの「Aconcagua（アコンカグア）」の感動的な演奏は、この楽曲に感情的な深みと国のアイデンティティを深く吹き込みました。

国内の作曲家をサポートしようというカタール政府の取り組みの一環として、カタール人作曲家ダナ・アル・ファルダン氏とQPO次席エグゼクティブ・ディレクターも務めるナーセル・サヒム博士による作品も演奏され、映画のような壮大さに満ちたオーケストラの響きと、ペルシャ湾岸地域の伝統的なマカームという音階に根ざした音楽的テクスチャーの融合が披露されました。

QPOのエグゼクティブ・ディレクターであるクルト・マイスター氏は今回の公演の意義を強調し、次のように述べています。「テアトロ・コロンのような象徴的なホールで名指揮者のディエミケ氏と名奏者のビジェーナ氏の共演を共有できることは大変名誉なことであり、これは音楽の普遍性を強く象徴するものです」

ブエノスアイレス市の文化大臣であるガブリエラ・リカルデス氏もこの言葉に共感し、今回のコラボレーションを「文化外交の力強い表現」と称賛し、カタールは今年の文化シーズンにおける傑出したパートナー国になると祝福しました。

シャイハ・モーザ・ビント・ナーセル妃殿下によって2007年に創設されたQPOは28カ国以上から集まった奏者を束ねており、その多くはニューヨーク・フィルやBBC交響楽団といった著名な楽団の出身です。



Her Excellency Sheikha Al Mayassa Bint Hamad bin Khalifa Al Thani attends A Musical Encounter: Sounds of Qatar and Argentina in Doha on September 14, 2025





Qatar Philharmonic Orchestra debuts at Teatro Colón





Mohammed Al Kuwari, Advisor on Latin America to Years of Culture, attended Qatar Philharmonic Orchestra’s debut at Teatro Colón





Qatar’s ambassador to Argentina H.E. Battal Al Dosari and Minister of Culture for the City of Buenos Aires H.E. Gabriela Ricardes attended Qatar Philharmonic Orchestra’s debut at Teatro Colón



