＼1300万食突破！常温そのままコンパクト！／ 新時代のおにぎり「満腹バーシリーズ」から新味登場！ UHA味覚糖「もち玄米満腹バー しそおにぎり風味」

写真拡大 (全2枚)

ＵＨＡ味覚糖株式会社

　UHA味覚糖株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：山田 泰正）は、むぎゅっと押すだけでそのまま食べられるレトルトパウチのごはんバー「満腹バーシリーズ」から、「もち玄米満腹バー しそおにぎり風味」を2025年9月22日(月)より公式オンラインストア限定で発売します。




【開発背景】


　UHA味覚糖 満腹バーシリーズは「忙しい毎日の中でどうしても十分に食事の時間が確保できない。趣味や勉強に集中するために食事が片手間になってしまいがち。だけど、できるだけちゃんとした食事をしたい」そんな方が多い現代に、普段の食事に近く、なおかつ素早く簡単に食べることができる新感覚のごはん系バーとして開発されました。


健康食として人気のもち麦やもち玄米を主原料とし、調理不要でそのまま片手で食べることができ、また常温保存が可能で持ち運びにも優れることから、仕事やゲーム、動画鑑賞などのスキマ時間にぴったりの商品です。



【商品特徴】


　［十六雑穀プラスほんのりしお味］［ごま鮭］［鯛と帆立の出汁仕立て］［焼きおにぎり風味］


［キーマカレー風味］［おはぎ］と毎日楽しく飽きずに楽しめるたくさんのフレーバーに、初のさっぱり系となる「しそおにぎり風味」が登場！こってりした肉料理や揚げ物にもぴったりのさっぱりとした味わいで、日々の食卓にとりいれることでもお楽しみいただけます。





◆ 商品名 　　もち玄米満腹バー　しそおにぎり風味


◆ 内容量　　 55g


◆ 発売日 　　2025年9月22日(月)


◆ 発売場所 　UHA味覚糖 公式オンラインストア 限定販売


　　　　　　　https://www.uha-shop.jp/(https://www.uha-shop.jp/)





【お試しスターターセット　1500円(税込) 送料無料】


※もち麦満腹バー［十六雑穀プラス ほんのりしお味］［下鴨茶寮 鯛と帆立の出汁仕立て］


［ごま鮭］［キーマカレー］もち玄米満腹バー［焼きおにぎり風味］［おはぎ］


［しそおにぎり風味］7種各１袋のセットです。



お試しスターターセットの販売ページはこちら


https://www.uha-shop.jp/lp?u=manpukubar_t01(https://www.uha-shop.jp/lp?u=manpukubar_t01)