毛穴のざらつきや乱れが気になる方へ。KISOCAREから話題の成分アゼライン酸を配合した美容液2種が登場。10月1日(水)～販売開始

株式会社基礎化粧品研究所


「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」から、アゼライン酸を高濃度※1配合したバランシングエッセンスAZ15、バランシングエッセンスAZ20を販売します。




アゼライン酸とは
アゼライン酸は、小麦粉やライ麦などの穀類や酵母由来の天然由来の酸であり、特に脂性肌の人にはおすすめの成分として知られている整肌成分です。


肌の水分と皮脂のバランスを整えながら、滑らかな肌へと導きます。


CICAで守る肌環境


ツボクサ由来3成分配合 ※2


ツボクサ(CICA)由来の3種成分マデカッソシド・アシアチコシド・ツボクサエキスを配合。


肌のキメを整え、乾燥から守り、健やかな印象をサポートします。



注目成分で肌を守る NAD+・パンテノール配合※2


ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD+）とパンテノールを配合。


肌のうるおいを守りながら、すこやかな印象へ導くサポート成分です。



キメ整え成分でなめらか肌へ 肌表面を整えるサポート


グルコノラクトン・コハク酸・クエン酸を配合。※2


肌表面を整え、毛穴悩みを抱える方にも使いやすく、つるんとした肌印象へ導きます。



人気のうるおい成分 4種のヒアルロン酸
アセチルヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸Na
ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na
加水分解ヒアルロン酸



肌にやさしいこだわり　8つの無添加
・パラベンフリー
・合成香料フリー
・合成着色料フリー
・シリコンフリー
・石油系アルコールフリー
・石油系界面活性剤フリー
・ミネラルオイルフリー
・紫外線吸収剤フリー








※1　当社比


※2　整肌成分として




商品概要


キソ バランシングエッセンスAZ15

容量：30ml


価格：2,280円(税込)


JAN：4580050291116



【全成分】


水、アゼライン酸、DPG、プロパンジオール、水酸化Na、ト口メタミン、ペンチレングリコール、PEG-6、PEG-32、パンテノール、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、マデカッソシド、アシアコチドシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸、ツボクサエキス、BG、エチルへキシルグリセリン、フェノキシエタノール、ヒドロキシエチルセルロース



キソ バランシングエッセンスAZ20

容量：30ml


価格：2,480円(税込)


JAN：4580050291123



【全成分】


水、アゼライン酸、DPG、プロパンジオール、水酸化Na、ト口メタミン、ペンチレングリコール、PEG-6、PEG-32、パンテノール、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、マデカッソシド、アシアコチドシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸、ツボクサエキス、BG、エチルへキシルグリセリン、フェノキシエタノール、ヒドロキシエチルセルロース



その他のアゼライン酸配合スキンケアラインナップ





アゼライン酸15％配合クリーム　キソ バランシングクリームAZ 2,148円

アゼライン酸20％配合クリーム　キソ バランシングクリームAZ2 2,354円

アゼライン酸誘導体15％配合美容液　キソ バランシングエッセンスAZ 2,254円

アゼライン酸誘導体3％、アゼライン酸配合化粧水　キソ GGローション 2,468円



「KISO CARE」について


長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。


KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。


日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。


シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。


お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。



株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」


会社概要


本社所在地：〒550-0014


大阪府大阪市西区北堀江4-14-1


代表取締役：三好聡


事業内容：化粧品の製造販売


設立：2016年2月16日


HP：https://www.qoo10.jp/g/1120347341





