「三立製菓×コジコジ コラボキャンペーン」のアートがグッズになって登場！～ コラボ商品描き下ろしのかわいいイラストが待望のグッズ化 ～
「お客様に安心と満足を」をスローガンに掲げる菓子メーカー 三立製菓株式会社（静岡県浜松市、代表取締役社長：清水 康光）は、「三立製菓×コジコジ コラボキャンペーン」において描き下ろされた新規アートを用いて、一般雑貨類を株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨）より発売いたします。
本企画は、三立製菓のベストセラー「かにぱん」や「源氏パイ」「チョコバット」等とともに描かれた特別描き下ろしのコジコジがCP期間中、大好評だったことを受けて実現いたしました。「かにぱん」をかぶったコジコジや、「チョコバットくん」に扮したコジコジなど、限定アートを使用したかわいいグッズを多数展開いたします。
コジコジとのコラボレーションを通じて、より多くのお客様に「お菓子のある幸せな時間」をお届けしてまいります。
先行販売概要
実施場所：
１. キデイランド（キデイランド原宿店、新宿店、大阪梅田店、京都四条河原町店、福岡パルコ店）
２. ゲツオシマート（https://gets-oshi.com/sanritsucojicoji(https://gets-oshi.com/sanritsucojicoji)）
内容：対象商品を1,500円（税込）以上お買い上げごとに「クリアカード」をランダムで1枚プレゼント
※1会計につき最大5枚まで
※ランダムでのお渡し
※なくなり次第終了
■対象商品
■ノベルティー
クリアカード（全5種）
■先行販売期間
2025年10月4日（土）～10月31日（金）
■関連リンク
【キデイランド公式サイト】
https://www.kiddyland.co.jp/(https://www.kiddyland.co.jp/)
【ゲツオシマート 公式サイト】
https://gets-oshi.com/sanritsucojicoji(https://gets-oshi.com/sanritsucojicoji)
(C)sanritsu (C)さくらももこ
三立製菓株式会社について
三立製菓は1921年（大正10年）に静岡県浜松市に創立しました。戦後間もない当時、創業者は生産・販売・消費の三者、あるいは資本・経営・従業員の三者が最も安定した形で成り立つように社名を「三立」と命名しました。まだ平等が当たり前でない時代にすでにお客様や従業員の存在を重視した、「創立者の想い」が社名に込められています。
私たちは「お客様に安心と満足を」の理念のもと、源氏パイ、チョコバットやかにぱんをはじめとしたロングセラー商品を通して、お子様から大人まで愛される様々なお菓子を全国へお届けしております。
【会社概要】
社名：三立製菓株式会社
本社所在地：静岡県浜松市中央区中央1-16-11
代表取締役社長：清水 康光
事業内容： パイ、クッキー、パン、カンパン、チョコレート加工品ほかの製造販売
設立： 大正10年10月8日
HP : https://www.sanritsuseika.co.jp/
