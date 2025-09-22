「国会開設之勅諭」、「新橋横浜間鉄道之図」（国指定重要文化財）の原本を期間限定で公開

独立行政法人国立公文書館

国立公文書館では、この秋、複数の国指定重要文化財の原本を期間限定で展示いたします。

その第１弾・第２弾として、現在、東京本館の基本展示「日本のあゆみ」で複製を展示している、国指定重要文化財の「公文附属の図」に含まれる資料２点の原本を以下の日程で展示いたします。この機会にぜひ実物をご覧ください。

第１弾 公文附属の図・勅語類・（一五）国会開設之勅諭

明治１４年（１８８１）１０月１２日に発せられた「国会開設の勅諭」です。この勅諭は、明治初年以来漸進的に立憲政体を樹立するため、元老院や府県会を設置してきたことに言及した上で、 この漸進主義を堅持しつつ、明治２３年を期して国会を開設することを謳（うた）っています。 また、国会の組織や権限は、政府の官僚が起草する原案を天皇自ら裁定し公布するとの姿勢が明確に示されています。

第２弾 公文附属の図・五号 新橋横浜間鉄道之図

明治５年（１８７２）５月、品川-横浜（現:桜木町）間に鉄道が仮開業しました。新橋-品川間も同年７月に路線敷設が完了し、新橋-横浜間の鉄道が本開業したのは９月（新暦では１０月）のことでした。 当時の両駅間は２９ｋｍ、所要時間は５３分でした。本資料は、開業前後の時期に作成されたとされる、新橋-横浜間の路線図です。この新橋-横浜間の鉄道開通を記念し、現在、１０月１４日が「鉄道の日」と定められています。

公文録・公文附属の図について

「公文録」は太政官が受け取った文書を、年別・各省別に編集した資料です。明治元年（１８６８）から明治１８年（１８８５）までの分が編集され、全4102件に及びます。

「公文附属の図」（全４６５件）は「公文附属の表」とともに、本来「公文録」に収録されるべき資料と考えられますが、形状が「公文録」と異なるため、別に整理された資料です。

明治前期の様々な施策を今日に伝える極めて重要な資料として、平成１０年（１９９８）に国の重要文化財に指定されました。

【開催概要】

展示期間（第１弾）：令和７年９月２０日（土）～１０月３日（金）

※９月２１日（日）、２３日（火・祝）、２８日（日）は休館

（第２弾）：令和７年１０月４日（土）～１０月１７日（金） ※１０月５日（日）は休館

開催地 ：国立公文書館 東京本館１階展示ホール

〒１０２-００９１ 東京都千代田区北の丸公園３-２

アクセス ：東京メトロ東西線 竹橋駅下車 １b出口 徒歩５分

開催時間 ：午前９時１５分～午後５時００分

※期間中の毎週金曜日は、午後８時まで開館します。

国立公文書館ＨＰ ：https://www.archives.go.jp/exhibition/

<報道関係の方からのお問い合わせ先>

独立行政法人国立公文書館 展示担当 TEL：03-6680-7206