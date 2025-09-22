縛って、引っぱって、はね返して！？ロープを駆使するパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』が、ジー・モードよりパブリッシング決定！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、インディーゲーム開発者「Kei26」氏が開発したパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』のNintendo Switch(TM)／Steam(R)パブリッシャーがジー・モードに決定したことをお知らせいたします。

▼『ロープくんアドベンチャー』紹介動画

https://youtu.be/383ngeJJMO4

▼『ロープくんアドベンチャー』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2919070/

※「ウィッシュリスト追加」募集中！

Nintendo Switchのストアページは後日公開予定です。

■『ロープくんアドベンチャー』とは？

ロープくんアドベンチャーは見下ろし型のパズルアクションゲームです。

ロープの可能性を引き出し、ロープくんと一緒に様々なギミックを乗り越えよう！

【特徴】

・ロープアクションというユニークなゲームシステム！

・とってもシンプルでわかりやすい操作性！

・頭を悩ませる数多くの謎解きギミック！

・ヘンテコな敵キャラクターとのバトル！

【ロープでできること】

ロープの持つ可能性は無限大！そのうちのいくつかをご紹介！

１．引っ張る

主人公と物体をロープでつないで移動させよう！

２．はね返す

転がってきたボールをロープではね返そう！

３．しばる

敵をロープでしばって倒そう！

【タイトル】ロープくんアドベンチャー

【ジャンル】パズルアクション

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch、Steam

【対応言語】日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）予定

【IARC】（未定）

【コピーライト】(C) Kei26 / published by G-MODE Corporation

【YouTube】https://youtu.be/383ngeJJMO4

【Steamストアページ】https://store.steampowered.com/app/2919070/

【Nintendo Switch ストアページ】※後日公開予定

■BitSummit the 13th「KIDS SELECTION AWARD」受賞！

『ロープくんアドベンチャー』は、2025年7月に開催された日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」にて、子どもたちの投票が最も多かった作品に贈られる「KIDS SELECTION AWARD」アワードを受賞しました。

直感的なゲーム性と、愛らしいキャラクター、自分で工夫してパズルが解けた時の爽快感などが、子どもたちの心をしっかりと掴みました。

▼BitSummit アワード

https://bitsummit.org/awards/

■個人開発者「Kei26」について

インディーゲーム開発者。ゲームが得意でない人や、あまりプレイ経験のない人でも楽しめる作品づくりを目指し、ゲーム開発を行っている。

経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第一期生。

BitSummit the 13thでは『ロープくんアドベンチャー』が「KIDS SELECTION AWARD」を受賞。

【開発者サイト】https://www.kei26.com/home

【開発者X】https://x.com/kei26game

■TGSインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に選出！

2025年9月25日(木)～9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に、『ロープくんアドベンチャー』が選出！

会場ブースでは、体験版の試遊ができます。

さらに、Steamにて「ウィッシュリスト登録」していただいた方には、オリジナル缶バッジをプレゼントいたします。ぜひブースへお越しください。

【開催日程】

2025年9月25日(木)～9月28日(日)

【出展場所】

ホール9-11 SELECTED INDIE 80 E-18

▼SELECTED INDIE80 公式サイト

https://tgs.cesa.or.jp/jp/indie

また、9月27(土)、28(日)に実施される「SELECTED INDIE80」スタンプラリーの対象タイトルとして、『ロープくんアドベンチャー』が登場！

対象5タイトルすべてを遊んでスタンプを集めると、オリジナルシールが貰えます。



▼詳細はこちら

https://x.com/monoryllis/status/1966809060776501337

※本企画は東京ゲームショウ公式とは一切関係ありません。運営より許諾を得て実施されています。

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

