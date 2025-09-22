縛って、引っぱって、はね返して！？ロープを駆使するパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』が、ジー・モードよりパブリッシング決定！
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、インディーゲーム開発者「Kei26」氏が開発したパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』のNintendo Switch(TM)／Steam(R)パブリッシャーがジー・モードに決定したことをお知らせいたします。
▼『ロープくんアドベンチャー』紹介動画
▼『ロープくんアドベンチャー』Steamページ
※「ウィッシュリスト追加」募集中！
Nintendo Switchのストアページは後日公開予定です。
■『ロープくんアドベンチャー』とは？
ロープくんアドベンチャーは見下ろし型のパズルアクションゲームです。
ロープの可能性を引き出し、ロープくんと一緒に様々なギミックを乗り越えよう！
【特徴】
・ロープアクションというユニークなゲームシステム！
・とってもシンプルでわかりやすい操作性！
・頭を悩ませる数多くの謎解きギミック！
・ヘンテコな敵キャラクターとのバトル！
【ロープでできること】
ロープの持つ可能性は無限大！そのうちのいくつかをご紹介！
１．引っ張る
主人公と物体をロープでつないで移動させよう！
２．はね返す
転がってきたボールをロープではね返そう！
３．しばる
敵をロープでしばって倒そう！
【タイトル】ロープくんアドベンチャー
【ジャンル】パズルアクション
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch、Steam
【対応言語】日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）予定
【IARC】（未定）
【コピーライト】(C) Kei26 / published by G-MODE Corporation
■BitSummit the 13th「KIDS SELECTION AWARD」受賞！
『ロープくんアドベンチャー』は、2025年7月に開催された日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」にて、子どもたちの投票が最も多かった作品に贈られる「KIDS SELECTION AWARD」アワードを受賞しました。
直感的なゲーム性と、愛らしいキャラクター、自分で工夫してパズルが解けた時の爽快感などが、子どもたちの心をしっかりと掴みました。
▼BitSummit アワード
https://bitsummit.org/awards/
■個人開発者「Kei26」について
インディーゲーム開発者。ゲームが得意でない人や、あまりプレイ経験のない人でも楽しめる作品づくりを目指し、ゲーム開発を行っている。
経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第一期生。
BitSummit the 13thでは『ロープくんアドベンチャー』が「KIDS SELECTION AWARD」を受賞。
【開発者サイト】https://www.kei26.com/home
【開発者X】https://x.com/kei26game
■TGSインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に選出！
2025年9月25日(木)～9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に、『ロープくんアドベンチャー』が選出！
会場ブースでは、体験版の試遊ができます。
さらに、Steamにて「ウィッシュリスト登録」していただいた方には、オリジナル缶バッジをプレゼントいたします。ぜひブースへお越しください。
【開催日程】
2025年9月25日(木)～9月28日(日)
【出展場所】
ホール9-11 SELECTED INDIE 80 E-18
▼SELECTED INDIE80 公式サイト
https://tgs.cesa.or.jp/jp/indie
また、9月27(土)、28(日)に実施される「SELECTED INDIE80」スタンプラリーの対象タイトルとして、『ロープくんアドベンチャー』が登場！
対象5タイトルすべてを遊んでスタンプを集めると、オリジナルシールが貰えます。
▼詳細はこちら
https://x.com/monoryllis/status/1966809060776501337
※本企画は東京ゲームショウ公式とは一切関係ありません。運営より許諾を得て実施されています。
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
