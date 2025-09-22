縛って、引っぱって、はね返して！？ロープを駆使するパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』が、ジー・モードよりパブリッシング決定！

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、インディーゲーム開発者「Kei26」氏が開発したパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』のNintendo Switch(TM)／Steam(R)パブリッシャーがジー・モードに決定したことをお知らせいたします。










▼『ロープくんアドベンチャー』紹介動画


https://youtu.be/383ngeJJMO4



▼『ロープくんアドベンチャー』Steamページ


https://store.steampowered.com/app/2919070/


Nintendo Switchのストアページは後日公開予定です。



■『ロープくんアドベンチャー』とは？

ロープくんアドベンチャーは見下ろし型のパズルアクションゲームです。


ロープの可能性を引き出し、ロープくんと一緒に様々なギミックを乗り越えよう！



【特徴】


・ロープアクションというユニークなゲームシステム！


・とってもシンプルでわかりやすい操作性！


・頭を悩ませる数多くの謎解きギミック！


・ヘンテコな敵キャラクターとのバトル！



【ロープでできること】


ロープの持つ可能性は無限大！そのうちのいくつかをご紹介！



１．引っ張る


主人公と物体をロープでつないで移動させよう！





２．はね返す
転がってきたボールをロープではね返そう！





３．しばる
敵をロープでしばって倒そう！





【タイトル】ロープくんアドベンチャー


【ジャンル】パズルアクション


【ゲームプレイ人数】1人


【対応機種】Nintendo Switch、Steam


【対応言語】日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）予定


【IARC】（未定）


【コピーライト】(C) Kei26 / published by G-MODE Corporation


■BitSummit the 13th「KIDS SELECTION AWARD」受賞！



『ロープくんアドベンチャー』は、2025年7月に開催された日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」にて、子どもたちの投票が最も多かった作品に贈られる「KIDS SELECTION AWARD」アワードを受賞しました。


直感的なゲーム性と、愛らしいキャラクター、自分で工夫してパズルが解けた時の爽快感などが、子どもたちの心をしっかりと掴みました。



▼BitSummit アワード


https://bitsummit.org/awards/



■個人開発者「Kei26」について

インディーゲーム開発者。ゲームが得意でない人や、あまりプレイ経験のない人でも楽しめる作品づくりを目指し、ゲーム開発を行っている。


経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第一期生。
BitSummit the 13thでは『ロープくんアドベンチャー』が「KIDS SELECTION AWARD」を受賞。



■TGSインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に選出！

2025年9月25日(木)～9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のインディーゲーム企画「SELECTED INDIE80」に、『ロープくんアドベンチャー』が選出！


会場ブースでは、体験版の試遊ができます。



さらに、Steamにて「ウィッシュリスト登録」していただいた方には、オリジナル缶バッジをプレゼントいたします。ぜひブースへお越しください。




【開催日程】


2025年9月25日(木)～9月28日(日)



【出展場所】


ホール9-11　SELECTED INDIE 80　E-18



▼SELECTED INDIE80 公式サイト


https://tgs.cesa.or.jp/jp/indie



また、9月27(土)、28(日)に実施される「SELECTED INDIE80」スタンプラリーの対象タイトルとして、『ロープくんアドベンチャー』が登場！


対象5タイトルすべてを遊んでスタンプを集めると、オリジナルシールが貰えます。



※本企画は東京ゲームショウ公式とは一切関係ありません。運営より許諾を得て実施されています。



■株式会社ジー・モードについて



モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。


自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。


アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。



