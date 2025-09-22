2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯 ピリ辛」販売開始！ネクスター株式会社

◻︎2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯」

2025年大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクを使用した「EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯」を9月22日（月）から販売を開始します。辛さは「ピリ辛」「中辛」「大辛」3種類のラインナップでご用意しました。

麻辣湯は、どんな食材も煮込んで美味しく仕上げる「鍋」という特性を持ち、多様性を受け入れながら調和を生み出す料理です。

本商品は、挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と、鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに、和製薬膳ならではの深いコクと豊かな味わいを実現しました。



ぜひ各地の地場産品と組み合わせてお楽しみください。

商品詳細

価格：\999～

内容量：一人前｜スープ400g×1食、春雨120g×1食

商品ラインナップ：ピリ辛｜中辛｜大辛

保存方法：冷凍保存

EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯 ピリ辛 (C)Expo 2025

辛いものが苦手な方でも楽しめる絶妙な辛さ。

出汁の旨みとスパイスと柚子の香りが見事に調和し、クセになる味わいです。

さらに、スープは最後の一滴まで飲み干したくなる美味しさです。

【辛さレベル1】

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※辛さレベル1は一般的なレトルトカレーの中辛程度の控えめな辛さです。辛さが苦手な方でも安心してお楽しみいただけます。

EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯 医食同源の魅力

ご購入はこちら :https://maratan.tokyo/collections/all#modal-8306418155712

・医食同源とは

麻辣湯（マーラータン）は、中国発祥のスープ料理で、薬膳スパイスを豊富に使用していることから「医食同源」の代表的な料理とされています。「医食同源」とは、食事と薬は根源が同じであり、日々の食事が健康維持や病気予防に重要な役割を果たすという考え方です。

この考えを象徴する麻辣湯は、スパイスの効果によって体を温め、消化を助けるとともに、健康のためのバランスのとれた食事として広く愛されています。

・グルテンフリー春雨

麻辣湯にはでん粉を使用した春雨が用いられており、グルテンフリーの選択肢としても注目を集めています。そのため、健康志向の方やグルテンに敏感な方にも適した料理です。

・ヘルシースープ

これに加えて、「ミャクミャク麻辣湯」はとてもヘルシーで、簡単に調理が可能です。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、冷蔵庫にある残り食材を加えることで、栄養価をさらに高めることができます。ダイエットや健康管理の取り組みの一環としても最適で、多くの人々に親しまれています。「ミャクミャク麻辣湯」は、忙しい日々の中でも健康を意識した食生活を手軽に実現できる優れた選択肢です。

・国産食材へのこだわり

スープの食材は国産地鶏、徳島県の柚子、鹿児島県のトビウオ（焼きあご）、愛知県の八丁味噌にこだわり、付属の春雨は奈良県で製造されている無漂白のオリジナル麺です。

EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯 のこだわり

・スープのこだわり

挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げました。

和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

・春雨のこだわり

付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発されたオリジナル製品です。

はるさめ発祥の地・奈良県で、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現しました。

国産素材と伝統製法が融合した、医食同源を体現する特別な一杯を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。