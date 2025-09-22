驚くほどのしっとり感！新感覚のひとくちチーズケーキ。芳醇なチーズの香りが溢れる「CREAMY BAKED CHEESECAKE」が新登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、芳醇なチーズの香りが溢れる、ひとくちチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE（クリーミーベイクドチーズケーキ）」を新たに開発しました。2025年10月1日（水）より常設ストアのグランスタ東京店にて、限定パッケージにお包みした「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）」の先行販売を開始。11月2日（日）よりグランスタ東京店に加え、GINZA SIX店と羽田空港店にて、「CREAMY BAKED CHEESECAKE（6個入り / 10個入り）」の販売を開始します。

Mr. CHEESECAKEはフレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二の感性と確かな技術を生かした、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感が特長のスイーツを、公式オンラインストアをはじめ、常設ストア3店舗（グランスタ東京店、羽田空港店、GINZA SIX店）にてお届けしてます。

この度、Mr. CHEESECAKEから、芳醇なチーズの香りが溢れる、ひとくちチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE」が新登場。「イタリアチーズの王様」とも呼ばれるパルミジャーノ・レッジャーノを、バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた潤いのあるしっとりとした食感の生地の中、そして生地の上に振りかけて焼き上げることで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられるように仕上げました。さらに、生地の上にクリームチーズのフィリングをのせることで、より一層、チーズらしさをお楽しみいただけます。

本商品は、2025年10月1日（水）より「Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店」にて、東京駅舎の赤レンガを彷彿とさせる深い赤色を纏ったグランスタ東京店限定パッケージに包まれた「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）」を先行販売します。また、2025年11月2日（日）よりグランスタ東京店に加え、GINZA SIX店と羽田空港店にて6個入りと10個入りの販売を開始します。

Mr. CHEESECAKEの新たなチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE」を、この機会に手に取ってお楽しみください。

シェフ田村より

Mr. CHEESECAKEは、濃厚なのにスッと溶ける儚い食感が特長のレストランデザートをご自宅で楽しんでいただきたいという想いから、冷凍することで完成するチーズケーキをメインにお届けしてきました。新たに開発した「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は、今までとは違う視点、思考で生み出した、Mr. CHEESECAKEらしい新しいベイクドチーズケーキです。

「CREAMY BAKED CHEESECAKE」には、パルミジャーノ・レッジャーノとクリームチーズを使用。Mr. CHEESECAKEらしさを表現するためにパルミジャーノ・レッジャーノ、アーモンドパウダー、ハチミツで油脂分量を綿密に調整し、パサつかない食感を実現した、しっとりと潤いのある食感が特長です。パルミジャーノ・レッジャーノはハチミツとの相性が良く、さらに生地にしっとり感を与え、チーズの風味を豊かにする役割があります。

クリームチーズは生地全体に混ぜると均一になりすぎるため、あえてフィリングとして中心のみに入れ、チーズケーキ特有の味わいを担保しつつ、より深みのある味わいを実現しました。さらにここに焦がしバターやアーモンドパウダーを加えることで、しっとりとした食感と香ばしい風味を生み出しています。

「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は、私にとって今までとは違う視点、思考で生み出したお菓子です。Mr. CHEESECAKEの代表商品「Classic」にならぶ新たなチーズケーキ、そして新たな東京土産として、多くの人に愛されることを願っています。

製品情報

CREAMY BAKED CHEESECAKE

芳醇なチーズの香りが溢れる、ひとくちチーズケーキ。バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた芳醇な香りと潤いのあるしっとりとした食感の生地に、クリームチーズのフィリングを絞りました。パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中に練り込み、さらに生地の上にも振りかけることで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられます。潤いのあるしっとりとした食感に、心地よい旨味、香ばしいチーズの香りが重なったひとくちチーズケーキをお楽しみください。

◆4個入り *グランスタ東京店限定パッケージ

東京駅舎の赤レンガを彷彿とさせる深い赤色に、線画で表現したひとくちチーズケーキをあしらい、旅の高揚感と繊細な味わいを軽やかな線のリズムで想起させるパッケージ。東京土産として、旅行や出張、帰省のお土産におすすめです。

価格：\1,782（税込）

販売店舗：グランスタ東京店

販売開始日：2025年10月1日（水）～

◆6個入り / 10個入

Mr. CHEESECAKEの世界観を象徴するニュートラルカラーにロゴをあしらった、シンプルで洗練されたパッケージ。素材感や風味への期待を高め、どのシーンにも馴染むデザインは、東京土産としてはもちろん、大切な人への贈り物や手土産にもおすすめです。

価格：6個入り \2,538（税込）、10個入り \3,996（税込）

販売店舗：グランスタ東京店、GINZA SIX店、羽田空港店

販売開始日：2025年11月2日（日）～

常設ストア店舗情報

◆Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店

場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 グランスタ東京 B1 銀の鈴エリア（改札内）

営業時間：8:00～22:00（月～土）、 8:00～21:00（日・祝日）

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/gransta-tokyo

◆Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店 *11月2日（日）より販売開始

場所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

営業時間：10:30～20:30

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six

◆Mr. CHEESECAKE 羽田空港店 *11月2日（日）より販売開始

場所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル2階 マーケットプレイス

営業時間：6:00～20:00

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/haneda-airport

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*営業日・営業時間は各施設に準ずるものとします

*詳細は各店舗ページよりご確認ください

CREAMY BAKED CHEESECAKE 登場記念！サブレ パルミジャーノ プレゼントキャンペーンを実施

2025年10月1日（水）～、グランスタ東京店にて「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）」を2点以上お買い上げいただいたお客様に先着で濃厚なチーズの旨味とサクッとした食感をお楽しみいただける「サブレ パルミジャーノ」を1つプレゼント。

*予定数に達し次第、キャンペーンは終了いたします

*1会計につき1点までです

*CREAMY BAKED CHEESECAKE（6個入り / 10個入り）はプレゼントキャンペーン対象外です

*ノベルティはご購入いただいた商品に同梱してお渡しいたします

*本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合がございます

*ノベルティの交換・換金等はできかねます

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設店舗として展開。GINZA SIX店では物販に加えイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。