SUPER EIGHT・安田章大が名曲の“裏側”を紐解く、新番組がスタート！　J-WAVE『SONG STORIES』初回放送は10/3（金）25:30からオンエア

株式会社J-WAVESUPER EIGHT・安田章大

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2025年10月1日（水）より秋の番組改編を実施いたします。

今回の改編コンセプトは 「原点進化」。

「J-WAVEらしさ」をさらに研ぎ澄ましながら、常に進化・拡張を続け、音楽のみならずカルチャー全般へと領域を広げていきます。

その一環として、名曲の裏側に隠された物語を語る、新たな音楽トークプログラムがスタート。ナビゲーターは安田章大。アーティストの創作秘話や歌詞誕生の背景、時代との接点を掘り下げ、聴いた後に“曲がもっと深く響く”体験をリスナーにお届けします。

なお、今回の改編におけるその他の新番組やリニューアル情報は、今後順次発表してまいります。ぜひご期待ください。

【10月スタートの新番組】

■番組名：SONG STORIES

■放送時間：毎週金曜日 25:30～26:00

■ナビゲーター：安田章大（SUPER EIGHT）

名曲の裏側に隠された物語を語る音楽トークプログラム。ナビゲーターの安田章大が、創作の裏側や時代背景を丁寧に紐解き、リスナーに新しい音楽体験をお届けします。

＜安田章大コメント＞

生きるうえで、言葉は時に人を傷つけることもある。でも相手との関係性次第では、とてつもない安心感や安堵感を届けられる力も持っている。そこが言葉の強さですし、言葉と音楽を届けられるのが、ラジオの魅力だと思います。楽しみにしていてほしいです。

新たな番組にご期待ください。

・番組Xアカウント ：https://x.com/songstories813

・番組Instagramアカウント： https://www.instagram.com/song_stories813